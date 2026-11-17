Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH (Cyberagentur) hat am 13. November 2026 eine Ausschreibung für das Forschungsprogramm "Negative-Trust-Architekturen" (kurz: Ne-Trust) veröffentlicht. Gesucht werden Forschungsteams, die neuartige Sicherheitskonzepte für Computersysteme entwickeln – gerichtet speziell gegen Bedrohungen, die nicht von außen, sondern von innen kommen: durch Mitarbeitende oder andere Personen mit legitimem Systemzugang. Bewerbungen sind bis zum 4. Februar 2027 möglich. Der Hintergrund: Das bislang gängige Sicherheitsprinzip "Zero Trust" – auf Deutsch etwa "null Vertrauen" – überprüft zwar jeden Zugriff auf ein System sehr genau, stößt aber an Grenzen, wenn der Angreifer bereits über gültige Zugangsrechte verfügt.

Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbH (Cyberagentur) hat am 13. November 2026 eine Ausschreibung für das Forschungsprogramm "Negative-Trust-Architekturen" (kurz: Ne-Trust) veröffentlicht. Gesucht werden Forschungsteams, die neuartige Sicherheitskonzepte für Computersysteme entwickeln – gerichtet speziell gegen Bedrohungen, die nicht von außen, sondern von innen kommen: durch Mitarbeitende oder andere Personen mit legitimem Systemzugang. Bewerbungen sind bis zum 4. Februar 2027 möglich. Der Hintergrund: Das bislang gängige Sicherheitsprinzip "Zero Trust" – auf Deutsch etwa "null Vertrauen" – überprüft zwar jeden Zugriff auf ein System sehr genau, stößt aber an Grenzen, wenn der Angreifer bereits über gültige Zugangsrechte verfügt.

Warum reicht Zero Trust bei Innentätern nicht mehr aus?

Das Zero-Trust-Prinzip beruht auf der Grundannahme, dass niemandem automatisch vertraut wird – jeder Zugriff auf ein System muss sich ausweisen und wird geprüft, egal ob er von innerhalb oder außerhalb eines Firmennetzwerks kommt. Laut der Cyberagentur bleibt dieses Konzept für den Schutz von IT-Systemen weiterhin wichtig. Das Problem: Wer bereits als Mitarbeiter oder Dienstleister legitime Zugriffsrechte besitzt, hat die Kontrollen von Zero Trust längst bestanden. Solche sogenannten Innentäter können sich dann innerhalb eines Systems unauffällig bewegen, Daten ausspähen oder gezielt Schaden anrichten, ohne dass die bestehenden Schutzmechanismen Alarm schlagen. Die Cyberagentur unterscheidet dabei drei Typen: böswillige Innentäter, die absichtlich handeln, fahrlässige, die unbeabsichtigt Sicherheitslücken öffnen, und kollusive, die mit Außenstehenden zusammenarbeiten.

Verschärft wird die Lage nach Einschätzung der Cyberagentur durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). KI-Systeme können Angriffe automatisieren, täuschend echte Fälschungen – etwa gefälschte Nachrichten oder Stimmen – erzeugen und gezielt nach Schwachstellen suchen. Dadurch wird es für IT-Systeme schwieriger, zwischen echtem und manipuliertem Verhalten zu unterscheiden.

Was bedeutet "Negative Trust"?

Der im Programmnamen enthaltene Begriff "Negative Trust" ist laut Cyberagentur nicht neu, bislang aber nicht umfassend wissenschaftlich untersucht worden. Es gibt erste Ansätze, das Zero-Trust-Prinzip mithilfe sogenannter Deception Technology – zu Deutsch etwa Täuschungstechnologie – in Richtung Negative Trust weiterzuentwickeln. Dabei werden Systeme nicht nur passiv abgesichert, sondern aktiv mit Ködern und Fallen ausgestattet, die Angreifer identifizieren, sobald sie mit ihnen interagieren. Genau diese Lücke – eine systematische, interdisziplinäre Erforschung von Negative Trust als eigenständigem Sicherheitsparadigma – soll das Programm Ne-Trust schließen.

Das Programm soll untersuchen, wie solche Negative-Trust-Architekturen Insiderbedrohungen nachweisbar besser erkennen und proaktiver abwehren können als bisherige Ansätze. Dabei geht es nicht allein um theoretische Konzepte: Der praktische Nutzen soll wissenschaftlich gemessen und anhand konkreter technischer Umsetzungen demonstriert werden.

Woran arbeiten die geförderten Projekte konkret?

Entwicklung neuer Sicherheitsparadigmen und darauf aufbauender Referenzarchitekturen

Untersuchung der technischen Umsetzbarkeit von Negative-Trust-Konzepten

Messung der Wirksamkeit bei der Abwehr von Insiderbedrohungen

Berücksichtigung von Auswirkungen auf Nutzende sowie rechtliche Rahmenbedingungen

Die Cyberagentur betont damit, dass Cybersicherheit aus ihrer Sicht keine rein technische Fragestellung ist. Die geförderten Projekte sollen deshalb auch soziale und rechtliche Perspektiven einbeziehen – etwa die Frage, wie sich neue Überwachungs- und Täuschungsmechanismen auf die Mitarbeitenden auswirken, die mit den Systemen arbeiten.

Wer kann sich bewerben und bis wann?

Die Ausschreibung richtet sich an Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Unternehmen, Start-ups und interdisziplinäre Forschungskonsortien. Es handelt sich um eine sogenannte vorkommerzielle Auftragsvergabe in Anlehnung an eine Innovationspartnerschaft – ein Vergabeverfahren, über das der Staat frühe, noch nicht marktreife Forschung finanziert. Teilnahmeanträge und Kurzkonzepte müssen elektronisch über die Vergabeplattform des Bundes eingereicht werden. Die Frist endet am 4. Februar 2027 um 11 Uhr.

Felix Dotzauer, Forschungsreferent für Cybersicherheit komplexer Systeme bei der Cyberagentur, erläutert den Ansatz des Programms:

"Mit dem Programm Ne-Trust schaffen wir einen technologieoffenen Raum für innovative Projektideen zur Erforschung von abwehrfähigeren Cybersicherheitsansätzen. Das zurückliegende Partnering Event hat bereits das große interdisziplinäre Interesse aus Industrie und Forschung aufgezeigt – umso mehr sind wir nun auf die Bewerbungen und Kurzkonzepte gespannt." — Felix Dotzauer, Forschungsreferent Cybersicherheit komplexer Systeme, Cyberagentur

Wer steht hinter der Cyberagentur?

Die Cyberagentur wurde 2020 als vollständige Inhouse-Gesellschaft des Bundes gegründet, unter gemeinsamer Federführung des Bundesministeriums der Verteidigung und des Bundesministeriums des Inneren. Ziel war es, einen ressortübergreifenden Blick auf Cybersicherheit im Kontext der inneren und äußeren Sicherheit zu etablieren. Die Agentur ist Teil der Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland und finanziert gezielt hochriskante, aber potenziell sehr wirkungsvolle Forschungsvorhaben. Geschäftsführung sind Prof. Dr. Christian Hummert als Forschungsdirektor und Bettina Bubnys als kaufmännische Geschäftsführerin.

Einordnung: Dass eine Bundesbehörde ein eigenes Forschungsprogramm für Innentäter-Abwehr ausschreibt, deutet darauf hin, dass klassische Perimeter- und Zugriffskontrollen wie Zero Trust als nicht mehr ausreichend gelten, sobald Angreifer bereits innerhalb eines Systems agieren. Ob sich "Negative Trust" als eigenständiges, praxistaugliches Sicherheitsparadigma etabliert, bleibt angesichts der frühen Forschungsphase des Programms offen – die Ausschreibung markiert zunächst den Startpunkt eines mehrjährigen Prozesses.