Ein internationales Forschungsteam hat im Norden des Tschad Knochen und Schädel von erwachsenen Pavianen entdeckt, die eindeutige Spuren von Adlerangriffen tragen. Eines der Tiere wog nach Berechnungen der Forschenden mehr als 26 Kilogramm – ein Gewicht, das im Bereich mancher Frühmenschenarten liegt. Bislang galt in der Wissenschaft als gesichert, dass Primate über 13 Kilogramm Körpergewicht zu schwer für Raubvögel sind. Die neue Studie von Gisela Kopp (Zukunftskolleg der Universität Konstanz und Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie), Catherine Hobaiter (University of St. Andrews), Nathaniel Dominy (Dartmouth College) und Jean Didier Akpona (African Parks) stellt diese Annahme infrage.

Ein internationales Forschungsteam hat im Norden des Tschad Knochen und Schädel von erwachsenen Pavianen entdeckt, die eindeutige Spuren von Adlerangriffen tragen. Eines der Tiere wog nach Berechnungen der Forschenden mehr als 26 Kilogramm – ein Gewicht, das im Bereich mancher Frühmenschenarten liegt. Bislang galt in der Wissenschaft als gesichert, dass Primate über 13 Kilogramm Körpergewicht zu schwer für Raubvögel sind. Die neue Studie von Gisela Kopp (Zukunftskolleg der Universität Konstanz und Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie), Catherine Hobaiter (University of St. Andrews), Nathaniel Dominy (Dartmouth College) und Jean Didier Akpona (African Parks) stellt diese Annahme infrage.

Untersucht wurde eine Population von Pavianen, die auf der Ennedi-Hochebene lebt, einer abgelegenen Felsformation mitten in der Sahara. Die Tiere leben dort weitgehend isoliert von Menschen. Bei einer Expedition stießen die Forschenden zunächst zufällig auf einen Schädel mit einer auffälligen Einstichstelle – dann auf weitere. Die Spuren passten zum typischen Angriffsmuster von Raubvögeln: Kralleneinstiche am Schädel und charakteristische Kratzer an den Schulterknochen.

Wie wiesen die Forschenden nach, dass Adler die Paviane töteten?

Die entscheidende Frage war, ob die Tiere tatsächlich von Adlern erlegt wurden – oder ob die Vögel nur an bereits toten Pavianen gefressen hatten. Das Team verglich die Verletzungsmuster mit bekannten Fällen und schloss andere Todesursachen aus. Kämpfe zwischen rivalisierenden Pavian-Männchen, eine häufige Todesursache unter den Tieren, hinterlassen andere Spuren: Knochenbrüche oder Bissabdrücke statt Krallenstiche. Die gefundenen Verletzungsmuster passten stattdessen exakt zum Beuteschema eines Greifvogelangriffs.

Co-Autor Nathaniel Dominy vom Dartmouth College beschreibt, wie das Team seine anfängliche Skepsis überwand:

"Anfänglich erschien die Vorstellung kaum möglich, dass Adler erwachsene männliche Paviane jagen könnten, aber Schritt für Schritt wichen unsere Zweifel. Die Beweise sprachen für sich." — Nathaniel Dominy, Dartmouth College

Welcher Adler ist verantwortlich – und wie reagieren Paviane auf ihn?

Als Verursacher identifizierte das Team den Klippenadler, einen großen afrikanischen Greifvogel. Auffällig war das Verhalten der Paviane: Nähert sich ein anderer großer Raubvogel, bleiben sie entspannt. Taucht dagegen ein Klippenadler auf, stoßen sie sofort Alarmrufe aus und flüchten. Dieses selektive Angstverhalten gilt als starkes Indiz dafür, dass die Tiere den Klippenadler als reale Bedrohung erkennen – ein Wissen, das vermutlich über Generationen weitergegeben wird.

Co-Autorin Catherine Hobaiter, Professorin an der Fakultät für Psychologie und Neurowissenschaften der University of St. Andrews, schildert die Beobachtung so:

"Eine der spannendsten Beobachtungen war es, zu sehen, wie die Paviane reagierten, als zwei Klippenadler über sie hinwegflogen – Primaten reagieren nämlich nur auf Adler, die eine echte Gefahr darstellen. In der Nähe anderer großer Raubvögel verhielten sie sich ganz entspannt, doch sobald der Klippenadler in Sicht kam, stießen sie Alarmrufe aus und brachten sich in Sicherheit." — Catherine Hobaiter, University of St. Andrews

Was bedeutet der Fund für die Evolution des Menschen?

Dass Adler schon vor Jahrmillionen Primaten erbeuteten, ist bekannt. Neu ist, dass auch ausgewachsene, über 26 Kilogramm schwere Tiere zur Beute werden können – ein Gewichtsbereich, der die frühesten Vorfahren des modernen Menschen einschließt. Über rund 2,5 Millionen Jahre galt die Annahme, dass Frühmenschen wegen ihrer Körpergröße für Raubvögel uninteressant waren. Diese Annahme muss nun überdacht werden.

Die Vorfahren des Menschen waren zwar auch Bedrohungen durch Großkatzen und Krokodile ausgesetzt. Doch Abwehrstrategien gegen Landraubtiere helfen gegen einen Angriff aus der Luft wenig. Primaten setzen bei Adlerattacken auf eine andere Taktik: das sogenannte Mobbing. Dabei stürmen vor allem größere, erwachsene Männchen gemeinsam auf den Angreifer zu, um ihn zu vertreiben.

Forschende vermuten, dass mehrere typisch menschliche Verhaltensweisen aus genau dieser Gefahr entstanden sein könnten:

Leben in Gruppen statt einzeln oder in Paaren

Schutz von Kindern und Schwächeren durch Erwachsene

Gebrauch von Werkzeugen zur Verteidigung

Vermeidung offener, exponierter Plätze ohne Deckung

Co-Autorin Gisela Kopp von der Universität Konstanz und dem Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie ordnet die Gefahr für heutige Menschen ein:

"Zwar gibt es ein paar bekannte Fälle, in denen Menschen von Adlern angegriffen wurden, aber wir interpretieren die Datenlage so, dass die typischen Beutetiere der Adler kleiner sind. Nur unter ungewöhnlicheren Umständen attackieren Adler auch größere Beutetiere. Das ist z. B. bei den Pavianen des Ennedi insbesondere der Fall, wenn Männchen alleine an einer exponierten Stelle in den Felswänden sitzen." — Gisela Kopp, Universität Konstanz

Warum könnte Kooperation statt Konkurrenz überlebenswichtig gewesen sein?

Ein weiterer Baustein der neuen Sichtweise betrifft das Zusammenleben verschiedener Arten. Heutige Primaten, die in Regionen mit Adlern leben, schließen sich oft zu großen, gemischten Gruppen mit anderen Primatenarten zusammen. Über den Großteil der menschlichen Evolutionsgeschichte teilten sich die Vorfahren des Menschen ihren Lebensraum mit anderen Menschen- und Primatenarten. Üblicherweise wird dabei vor allem an Konkurrenz um Nahrung und Lebensraum gedacht. Die neuen Erkenntnisse legen nahe, dass gemeinsamer Schutz vor Luftangriffen ebenso ein Vorteil solcher gemischten Gruppen gewesen sein könnte.

Die Entdeckung geht auf eine Region zurück, die in der Forschung bislang kaum beachtet wurde. Gisela Kopp erklärt den Ansatz:

"Die Primatologie konzentriert sich oft auf Regionen mit einer hohen Vielfalt an Primatenarten. Den Blick auf eine Region zu richten, in der bislang keinerlei primatologische Daten erhoben worden waren, erwies sich als äußerst lohnend." — Gisela Kopp, Universität Konstanz

Co-Autor Jean Didier Akpona von African Parks, der nach eigenen Angaben seit etwa drei Jahren in der Region arbeitet und wiederholt Klippenadler an den Wasserstellen des Ennedi beobachtete, beschreibt seine eigene Überraschung über den Fund und sieht Anlass, die Wasserstellen der Sahara-Region weiter zu untersuchen.

Das Forschungsteam will nun weiter erforschen, wie die Ennedi-Paviane leben. Catherine Hobaiter verweist darauf, dass bereits die ersten Beobachtungen etablierte Annahmen über Ernährung und Sozialleben dieser Tiere widerlegt hätten – obwohl Paviane zu den am besten untersuchten Affen Afrikas zählen. Sie zeigt sich gespannt, welche weiteren bisherigen "Gewissheiten" die Ennedi-Paviane künftig noch infrage stellen werden.

Für die Evolutionsforschung bedeutet der Fund vor allem eines: Die Gefahr aus der Luft muss als möglicher Treiber menschlicher Sozialverhaltensweisen stärker berücksichtigt werden – neben den bereits bekannten Bedrohungen durch Landraubtiere.