Wenn Menschen sich vorstellen, dass eine Gruppe Geflüchteter in ihre Nachbarschaft zieht, hängt die erwartete Ablehnung stark davon ab, wie diese Gruppe zusammengesetzt ist. Das zeigt ein Umfrageexperiment von Chia-Jung Tsai und ihrem Team vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Mecklenburg-Vorpommern. Am stärksten fiel die erwartete Ablehnung aus, wenn eine Gruppe ausschließlich aus Männern bestand, die als nicht-weiß dargestellt wurden. 376 Menschen zwischen 18 und 64 Jahren nahmen zwischen März und Juni 2023 an der Online-Befragung teil, die über Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram beworben wurde. Bemerkenswert ist, dass gemischte Gruppen aus Frauen und Männern kaum mehr Ablehnung erwarten ließen als reine Frauengruppen – die Zusammensetzung wirkte sich also nicht gleichmäßig aus. Erst bei rein männlichen Gruppen stieg die erwartete Ablehnung statistisch deutlich an, und bei diesen Männergruppen machte die wahrgenommene Hautfarbe noch einmal einen erheblichen Unterschied: Als nicht-weiß dargestellte Männer lösten mehr erwartete Ablehnung aus als als weiß dargestellte.

Wenn Menschen sich vorstellen, dass eine Gruppe Geflüchteter in ihre Nachbarschaft zieht, hängt die erwartete Ablehnung stark davon ab, wie diese Gruppe zusammengesetzt ist. Das zeigt ein Umfrageexperiment von Chia-Jung Tsai und ihrem Team vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Mecklenburg-Vorpommern. Am stärksten fiel die erwartete Ablehnung aus, wenn eine Gruppe ausschließlich aus Männern bestand, die als nicht-weiß dargestellt wurden. 376 Menschen zwischen 18 und 64 Jahren nahmen zwischen März und Juni 2023 an der Online-Befragung teil, die über Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram beworben wurde. Bemerkenswert ist, dass gemischte Gruppen aus Frauen und Männern kaum mehr Ablehnung erwarten ließen als reine Frauengruppen – die Zusammensetzung wirkte sich also nicht gleichmäßig aus. Erst bei rein männlichen Gruppen stieg die erwartete Ablehnung statistisch deutlich an, und bei diesen Männergruppen machte die wahrgenommene Hautfarbe noch einmal einen erheblichen Unterschied: Als nicht-weiß dargestellte Männer lösten mehr erwartete Ablehnung aus als als weiß dargestellte.

Wie wurde die erwartete Ablehnung gemessen?

Statt die Teilnehmenden nach ihrer eigenen Meinung zu fragen, bat das Forschungsteam sie, die vermutete Haltung ihrer Nachbarschaft gegenüber den Neuankömmlingen einzuschätzen. Diese indirekte Methode soll ehrlichere Antworten zu einem Thema ermöglichen, das viele Menschen als heikel empfinden. „Wir haben bewusst nicht nach der persönlichen Einstellung gefragt, sondern danach, wie die Teilnehmenden die Haltung ihrer Nachbarschaft einschätzen“, erklärt Tsai. „Dieser indirekte Ansatz kann es Menschen erleichtern, auf Fragen zu sensiblen Themen offener zu antworten, ohne befürchten zu müssen, dafür verurteilt zu werden.“

Als Werkzeug dienten sogenannte Vignetten – kurze, mit Bildern illustrierte fiktive Szenarien, die den Teilnehmenden zufällig zugewiesen wurden. „Wir haben sogenannte Vignetten verwendet. Das sind fiktive Situationen, die anhand von Bildern und einer kurzen Beschreibung dargestellt werden“, so Tsai. Jede befragte Person sah eines von sieben Szenarien mit KI-generierten Bildern von jeweils zehn fiktiven Neuankömmlingen. Die Gruppen bestanden entweder nur aus Frauen, nur aus Männern oder zu gleichen Teilen aus beiden Geschlechtern; zusätzlich variierte das äußere Erscheinungsbild der abgebildeten Personen, darunter ihre Hautfarbe. Die Begriffe „weiß“ und „nicht-weiß“ wurden den Teilnehmenden dabei selbst nicht genannt – die Forschenden ordneten die Bilder im Nachhinein diesen Kategorien zu. Der Begleittext zu jedem Bild erklärte, ob es sich um Geflüchtete oder um Zugezogene aus einem anderen Teil Deutschlands handelte, und enthielt zusätzliche Angaben zu Alter, Bildungsstand, Sprachkenntnissen und Umzugsgründen.

Anschließend sollten die Befragten einschätzen, wie aufgeschlossen ihre Nachbarschaft den Neuankömmlingen begegnen würde. Zusätzlich wurde erfragt, ob die Zugezogenen als Konkurrenz um Arbeitsplätze oder mögliche Partnerinnen und Partner wahrgenommen würden, ob sie Sicherheitsbedenken auslösten und ob man ihnen eine Anpassung an deutsche kulturelle Normen zutraute.

Welche Rolle spielt das Geschlecht der Befragten selbst?

Die Einschätzungen unterschieden sich auch danach, wer die Beurteilung abgab. Männliche Befragte erwarteten bei rein weiblichen Gruppen und bei gemischten Gruppen durchgehend mehr Ablehnung als weibliche Befragte – ihre Einschätzungen schwankten zwischen den Szenarien aber nicht statistisch bedeutsam. Weibliche Befragte zeigten dagegen ein deutlich differenzierteres Muster: Bei reinen Frauengruppen und bei gemischten Gruppen rechneten sie mit weniger Ablehnung als bei anderen Szenarien. Ging es jedoch um Gruppen ausschließlich nicht-weißer Männer, fiel ihre Einschätzung erheblich negativer aus und näherte sich fast dem Niveau der männlichen Befragten an.

Auch die Begründungen für die erwartete Ablehnung fielen je nach Geschlecht der Befragten unterschiedlich aus. Bei Gruppen ausschließlich nicht-weißer männlicher Geflüchteter waren Sicherheitsbedenken und die Sorge vor einer Bedrohung der deutschen Kultur insgesamt besonders ausgeprägt. Die Schwerpunkte unterschieden sich dabei zwischen den Geschlechtern:

Weibliche Befragte sahen vor allem kulturelle Veränderungen und eine mögliche Konkurrenz um Partnerinnen und Partner als zentrale Sorge.

Männliche Befragte betonten stärker die Konkurrenz um Arbeitsplätze.

Was bedeuten diese Ergebnisse für die Debatte um Geflüchtete?

Die Studie macht deutlich, dass sich Vorbehalte gegenüber Geflüchteten nicht auf eine einzige Erklärung reduzieren lassen. Wer eine Gruppe als Konkurrenz um Arbeitsplätze einordnet, tut dies aus anderen Gründen als jemand, der kulturelle Anpassung oder Sicherheit in den Vordergrund stellt – und diese Unterschiede verlaufen entlang des Geschlechts der Befragten ebenso wie entlang der wahrgenommenen Merkmale der Neuankömmlinge. Weder die Gruppe der Geflüchteten noch die aufnehmende Gesellschaft lässt sich demnach als einheitlicher Block beschreiben, der entweder zustimmt oder ablehnt.

Einschränkend weist das Forschungsteam selbst darauf hin, dass die Stichprobe vergleichsweise klein ist, nur aus einem Bundesland stammt und überdurchschnittlich viele ältere Menschen umfasst. Zudem wurden nicht reale Reaktionen gemessen, sondern Einschätzungen zu hypothetischen Situationen. Um die verzerrte Zusammensetzung der Stichprobe teilweise auszugleichen, wendeten die Forschenden ein statistisches Verfahren namens Poststratifizierung an – dabei werden Antworten nachträglich anhand bekannter Bevölkerungsmerkmale gewichtet, damit über- oder unterrepräsentierte Gruppen die Ergebnisse nicht verzerren.

Einordnung: Die Ergebnisse legen nahe, dass Diskussionen über Fremdenfeindlichkeit zu kurz greifen, wenn sie nur zwischen „Befürwortern“ und „Gegnern“ der Aufnahme von Geflüchteten unterscheiden. Die Befunde deuten darauf hin, dass sich Vorbehalte gezielt an bestimmten Merkmalskombinationen – hier insbesondere Geschlecht und wahrgenommener Hautfarbe – festmachen, während andere Gruppen, etwa gemischte oder weibliche Neuankömmlinge, kaum zusätzliche Ablehnung hervorrufen. Für eine Debatte über gelingende Integration könnte das bedeuten, dass Maßnahmen zum Abbau von Vorbehalten kaum pauschal wirken, sondern an den jeweils konkreten Sorgen – Arbeitsmarktkonkurrenz, kulturelle Anpassung oder Sicherheitsempfinden – ansetzen müssten. Angesichts der kleinen, regional begrenzten Stichprobe bleibt allerdings offen, inwieweit sich diese Muster auf andere Regionen Deutschlands übertragen lassen.