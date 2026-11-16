"Päpstlicher als der Papst": Wie ein Königs-Tadel zur deutschen Redensart wurde

Die Redensart "päpstlicher als der Papst" bezeichnet jemanden, der übertrieben genau, streng oder unerbittlich ist – strenger sogar als die Person, die eigentlich dafür zuständig wäre. Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) hat den Ausdruck am 15. November 2026 zu seinem "Artikel des Tages" gekürt und seine Herkunft offengelegt. Sie führt zurück zu einem französischen König des frühen 19. Jahrhunderts, der mit einem einzigen Satz seine eigenen Anhänger zurechtwies.

Die Redensart "päpstlicher als der Papst" bezeichnet jemanden, der übertrieben genau, streng oder unerbittlich ist – strenger sogar als die Person, die eigentlich dafür zuständig wäre. Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) hat den Ausdruck am 15. November 2026 zu seinem "Artikel des Tages" gekürt und seine Herkunft offengelegt. Sie führt zurück zu einem französischen König des frühen 19. Jahrhunderts, der mit einem einzigen Satz seine eigenen Anhänger zurechtwies.

Ludwig XVIII., König von Frankreich nach der Rückkehr der Bourbonen-Dynastie im Jahr 1815, prägte den Ausspruch "plus royaliste que le roi" – wörtlich: "königlicher als der König". Gemeint war damit kein Lob, sondern eine hilflose Kritik: Nach der Wiedereinsetzung der Königsfamilie wollten viele glühende Royalisten vor allem eines – sich an den Anhängern der Französischen Revolution rächen. Dem König selbst ging dieser Rachedurst offenbar zu weit.

Wie entsteht aus einem Adjektiv ein Paradox?

Sprachlich beruht die Wendung auf einem Trick, den das DWDS als "reizvolles Paradoxon" beschreibt. Mit der Nachsilbe "-lich" lassen sich einem Substantiv zugeschriebene Eigenschaften auf ein Adjektiv übertragen – aus dem Substantiv "Meister" wird so das Adjektiv "meisterlich". Steigert man ein solches Adjektiv und stellt es dann in einen Vergleich mit genau dem Substantiv, von dem es abstammt, entsteht ein logischer Widerspruch: Etwas kann nicht "königlicher" sein als der König selbst, der ja die Eigenschaft "königlich" in Reinform verkörpert. Genau dieser Widerspruch macht die Pointe aus – und genau das macht die Formel so vielseitig übertragbar.

Denn das Muster ließ sich beliebig austauschen. Aus dem Deutschen sind laut DWDS mehrere Varianten bekannt, die alle auf dasselbe Schema zurückgreifen:

"katholischer als die Katholiken"

"päpstlicher als der Papst"

"französischer als die Franzosen"

Alle drei Formulierungen dienen laut DWDS als Spott über "Unverbesserliche, Ultras oder Scheinheilige" – Menschen also, die eine Haltung oder Regel so übertrieben streng auslegen, dass sie selbst die ursprüngliche Autorität in den Schatten stellen wollen.

Was bedeutet der Ausdruck heute konkret?

In der Gegenwartssprache steht "päpstlicher als der Papst sein" laut DWDS für jemanden, der "übermäßig genau, penibel; übertrieben streng, noch strenger, unerbittlicher" handelt als derjenige, der eigentlich dafür verantwortlich oder zuständig wäre. Der Papst gilt dabei nur als Platzhalter für die höchste denkbare Autorität in Sachen Regeltreue – wer "päpstlicher" ist, übertreibt es selbst im Vergleich zu dieser Instanz.

Die vom DWDS gesammelten Beispiele aus deutschen Zeitungen zeigen, wie breit der Ausdruck eingesetzt wird – von Ernährungsfragen bis zur Wirtschaftspolitik. In einem Text über Diäten beschreibt eine Autorin ihren Umgang mit strengen Ernährungsregeln so:

"Ich mache so clean wie möglich, bin nicht päpstlicher als der Papst. Ich werde mich natürlich hin und wieder selbst betrügen, aber mir auch immer wieder großherzig vergeben, denn das gehört dazu." — aus "Die hohe Kunst des Selbstbeschisses oder kleine Betrügereien bei Diäten", 25.10.2017

Auch in der Wirtschaftsberichterstattung taucht die Wendung auf. Die Neue Zürcher Zeitung zitierte 2012 den Ökonomen Sala-i-Martin zur Sparpolitik Spaniens, der riet, in Haushaltsfragen "nicht päpstlicher als der Papst" zu sein und Sparziele bei Bedarf zu verschieben, wenn sich die Wirtschaft schlechter entwickle als erwartet. Die Süddeutsche Zeitung notierte 2003, dass Richter oft erklären, "man wolle nicht päpstlicher sein als der Papst", wenn sich zerstrittene Parteien vor Gericht wieder versöhnt hätten und deshalb Milde angebracht sei.

Welche Rolle spielt die Redewendung für gesellschaftliche Machtverhältnisse?

Was die Wendung über blumige Alltagssprache hinaus interessant macht: Sie konserviert ein Stück politische Geschichte, ohne dass die meisten Sprecherinnen und Sprecher das wissen. Ludwig XVIII. formulierte seinen Tadel in einer konkreten historischen Situation – der Rachephase nach der Reinstallation der Bourbonen 1815, als königstreue Kräfte die Anhänger der Französischen Revolution verfolgen wollten. Der König selbst, so legt es das DWDS nahe, erkannte, dass übertriebene Loyalität zur eigenen Autorität paradoxerweise zur Bedrohung werden kann: Wer strenger ist als die Spitze selbst, stellt implizit deren Urteilsvermögen infrage.

Dieses Muster – übertriebene Regeltreue als eigene Form der Auflehnung – hat sich von der höfischen Politik in den Alltag verschoben. Heute nutzen Menschen die Wendung, um Pedanterie in ganz unterschiedlichen Bereichen zu markieren: bei Diätregeln, in der Kirchenpolitik, in der Wirtschaftspolitik oder vor Gericht. Immer geht es darum, eine Instanz zu benennen, die eigentlich die höchste Regeldeutungshoheit hätte – und eine zweite Partei, die diese Instanz noch übertrifft und damit ins Absurde kippt.

Die Welt am Sonntag warnte 2017 etwa Technikkritiker davor, selbst bei automatisierten Autofunktionen "päpstlicher als der Papst zu sein", weil viele Nutzer Technologien wie den Tempomaten längst selbstverständlich einsetzten. Auch hier dient die Wendung dazu, übertriebene Strenge gegenüber einer bereits akzeptierten Praxis zu entlarven.

Dass ein höfischer Tadel aus dem napoleonischen Frankreich zweihundert Jahre später in deutschen Zeitungstexten über Diäten, Gerichtsurteile und Fahrassistenzsysteme auftaucht, zeigt laut DWDS, wie sprachliche Muster unabhängig von ihrem historischen Ursprung weiterleben. Die politische Spitze – König oder Papst – wird zur sprachlichen Chiffre für jede Form von Autorität, deren eigene Anhänger sie unfreiwillig zu übertreffen versuchen.