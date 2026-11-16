Wenn Forschung in fünf Minuten Sinn macht

Die Universität Mainz schickt ihre Nachwuchswissenschaftlerin Marina Lehmann beim FORTHEM Researcher Grand Prix an den Start – mit einem ungewöhnlichen Format: einem Science Slam, also einer Art Kurzpräsentation für Wissenschaft, die in fünf Minuten funktionieren muss. Ihr Thema klingt zeitlos: das Freizeitverhalten von Lesern und Nicht-Lesern, verpackt unter dem englischen Titel „Of Bookworms and Their Counterparts".

Die Universität Mainz schickt ihre Nachwuchswissenschaftlerin Marina Lehmann beim FORTHEM Researcher Grand Prix an den Start – mit einem ungewöhnlichen Format: einem Science Slam, also einer Art Kurzpräsentation für Wissenschaft, die in fünf Minuten funktionieren muss. Ihr Thema klingt zeitlos: das Freizeitverhalten von Lesern und Nicht-Lesern, verpackt unter dem englischen Titel „Of Bookworms and Their Counterparts".

Science Slam ist ein Format, das vor etwa zwei Dekaden aus der deutschen Wissenschaftskommunikation hervorgegangen ist und seither vor allem Nachwuchswissenschaftler anzieht. Die Idee ist simpel: Komplexe Forschung wird auf ihr Wesentliches reduziert und vor Publikum vorgetragen – unterhaltend, verständlich, ohne PowerPoint-Jonglage. Der Vortrag ist auf YouTube verfügbar und zeigt, wie Universitäten versuchen, Forschung niedrigschwellig und zugänglich zu machen.

Doch während der Hype um solche Formate wächst, stellt sich eine unbequeme Frage: Führt die fünf-Minuten-Verdichtung zu echtem Verständnis oder zur bloßen Belustigung? Kann tiefe Forschung in diesem Tempo überhaupt gerecht werden? Die Antwort wird zeigen, ob Science Slam ein ernsthaftes Werkzeug der Wissensvermittlung ist oder eher ein charmantes Schaufenster für bereits Wissende bleibt.