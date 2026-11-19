John M. Sullivan sitzt in Gesprächen mit Bewerberinnen und Bewerbern oft am selben Punkt: Die jungen Talente vergleichen Berlin mit Harvard, mit Oxford, mit der ETH Zürich. „Wir konkurrieren direkt mit Harvard, Oxford oder der ETH Zürich. Das wissen wir aus Gesprächen mit unseren Bewerber*innen“, sagt der Mathematik-Professor, der heute die Berlin Mathematical School leitet. Dass eine deutsche Doktorandenschule überhaupt in einem Atemzug mit diesen Namen genannt wird, ist das Ergebnis von 20 Jahren Aufbauarbeit. Im Herbst 2006 nahm die gemeinsame Graduiertenschule der Mathematik-Institute dreier großer Berliner Universitäten ihre Arbeit auf. Heute zählt sie 226 Mitglieder, gut die Hälfte davon kommt aus dem Ausland, aus insgesamt 48 Ländern auf allen bewohnten Kontinenten. Über 500 Menschen haben in diesen zwei Jahrzehnten dort promoviert, also den höchsten akademischen Abschluss erworben, viele von ihnen lehren inzwischen an angesehenen Universitäten weltweit. Mit einer Festveranstaltung am 17. November 2026 feierten die Verantwortlichen dieses Jubiläum – zusammen mit einer zweiten guten Nachricht: Der übergeordnete Forschungsverbund MATH+ ist in seine nächste, bis 2032 laufende Förderphase gestartet.

John M. Sullivan sitzt in Gesprächen mit Bewerberinnen und Bewerbern oft am selben Punkt: Die jungen Talente vergleichen Berlin mit Harvard, mit Oxford, mit der ETH Zürich. „Wir konkurrieren direkt mit Harvard, Oxford oder der ETH Zürich. Das wissen wir aus Gesprächen mit unseren Bewerber*innen“, sagt der Mathematik-Professor, der heute die Berlin Mathematical School leitet. Dass eine deutsche Doktorandenschule überhaupt in einem Atemzug mit diesen Namen genannt wird, ist das Ergebnis von 20 Jahren Aufbauarbeit. Im Herbst 2006 nahm die gemeinsame Graduiertenschule der Mathematik-Institute dreier großer Berliner Universitäten ihre Arbeit auf. Heute zählt sie 226 Mitglieder, gut die Hälfte davon kommt aus dem Ausland, aus insgesamt 48 Ländern auf allen bewohnten Kontinenten. Über 500 Menschen haben in diesen zwei Jahrzehnten dort promoviert, also den höchsten akademischen Abschluss erworben, viele von ihnen lehren inzwischen an angesehenen Universitäten weltweit. Mit einer Festveranstaltung am 17. November 2026 feierten die Verantwortlichen dieses Jubiläum – zusammen mit einer zweiten guten Nachricht: Der übergeordnete Forschungsverbund MATH+ ist in seine nächste, bis 2032 laufende Förderphase gestartet.

Eine Zahl erklärt, warum die Schule als Talentschmiede gilt, obwohl sie so klein bleibt: Jährlich bewerben sich rund 400 junge Menschen mit einem bereits abgeschlossenen Bachelor-Studium, also dem ersten Hochschulabschluss. Von ihnen werden 40 zu persönlichen Auswahlgesprächen nach Berlin eingeladen, aufgenommen werden am Ende in der Regel 20. Wer dabei ist, durchläuft zunächst zwei Jahre, in denen der Master-Abschluss erworben wird, danach soll die Promotion möglichst in drei weiteren Jahren folgen. Begleitet wird das Fachprogramm von Sprachkursen, Hilfe bei der Wohnungssuche, Unterstützung in Visafragen und Training in Dingen, die an Universitäten sonst selten unterrichtet werden: Wissenschaftskommunikation, Zeitmanagement, Karriereplanung.

Warum ließ sich Berlin überhaupt auf dieses Experiment ein?

Die Idee war ursprünglich bescheidener. „Ursprünglich wollten wir nur die Promotionsprogramme der drei Berliner Universitäten koordinieren. Die Exzellenzinitiative bot dann die Möglichkeit, gemeinsam anzutreten und sich damit dem Wettbewerb mit Eliteuniversitäten in den USA zu stellen, die wir selbst als Doktoranden erlebt hatten“, erinnert sich Günter M. Ziegler, der 2006 zu den Initiatoren der Schule zählte und heute Präsident der Freien Universität Berlin ist. Die sogenannte Exzellenzinitiative war ein milliardenschweres Förderprogramm von Bund und Ländern, das deutsche Universitäten international konkurrenzfähiger machen sollte. Zum Gründungsteam gehörten außerdem Christof Schütte von der Freien Universität Berlin und Jürg Kramer von der Humboldt-Universität zu Berlin. Ziegler beschreibt das Ziel so: „Unser Ziel war es, individuelle Betreuung kombiniert mit den Vorteilen einer strukturierten Ausbildung auch an dem starken Mathematik-Standort Berlin zu etablieren.“ Gemeint ist ein Kompromiss zwischen zwei Ausbildungstraditionen: dem amerikanischen Modell mit klaren Kursplänen und Prüfungen einerseits, der engen Eins-zu-eins-Betreuung durch einen einzelnen Professor, wie sie in Deutschland üblich war, andererseits.

Bis 2018 wurde die Schule als eigenständiges Programm im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert, seit 2019 ist sie Teil des größeren Exzellenzclusters MATH+, eines Forschungsverbunds, der im Januar 2026 in seine zweite, bis 2032 laufende Förderphase startete. Verwaltet wird beides von der Technischen Universität Berlin aus. Beteiligt sind außerdem die Freie Universität Berlin, die Humboldt-Universität zu Berlin sowie zwei außeruniversitäre Forschungseinrichtungen: das Weierstraß-Institut und das Zuse-Institut Berlin. Dass drei Universitäten und zwei Institute seit mehr als zwei Jahrzehnten über ihre eigentlichen Grenzen hinweg zusammenarbeiten, ist in der deutschen Hochschullandschaft keine Selbstverständlichkeit – Berlins Wissenschaftssenatorin Dr. Ina Czyborra nannte das bei der Jubiläumsfeier den eigentlichen Grund für den Erfolg: „In Berlin arbeiten drei Universitäten, das Weierstraß-Institut und das Zuse-Institut seit mehr als zwei Jahrzehnten institutionsübergreifend zusammen. So ist ein international sichtbarer Spitzenstandort der Mathematik entstanden.“

„Die Berliner Mathematik zeigt, was entstehen kann, wenn wissenschaftliche Exzellenz auf langfristige Perspektiven, institutionelle Offenheit und gemeinsame Gestaltungskraft trifft.“ — Dr. Ina Czyborra, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Was macht eine Fields-Medaille so besonders?

Der sichtbarste Beweis für die Strahlkraft der Schule ist ein einzelner Name: Maryna Viazovska. Die Fields-Medaille gilt in der Mathematik als höchste Auszeichnung überhaupt – vergleichbar mit dem Nobelpreis, den es für das Fach nicht gibt, verliehen nur alle vier Jahre an höchstens vier Forschende unter 40 Jahren weltweit. 2022 erhielt Viazovska diese Auszeichnung. Zwei Jahre zuvor hatte sie als sogenannte Dirichlet Fellow an der Berliner Schule geforscht, ein Postdoktoranden-Programm für besonders talentierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die ihre Promotion bereits abgeschlossen haben. „Besonders stolz sind wir auf Prof. Dr. Maryna Viazovska, die Trägerin der Fields-Medaille 2022, die zwei Jahre als Fellow des Dirichlet-Postdoktoranden-Programms an der BMS war“, sagt Sullivan.

Co-Chairs an seiner Seite sind Gavril Farkas von der Humboldt-Universität zu Berlin und Holger Reich von der Freien Universität Berlin. Dass die Schule heute so fest etabliert ist, zeigt sich auch daran, wie selbstverständlich der nächste Entwicklungsschritt gedacht wird: Der übergeordnete Forschungsverbund MATH+ will seine zweite Förderphase nutzen, um mathematische Grundlagenforschung stärker in die Praxis zu bringen. „Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in den Bereichen Mobilität, Energie, Gesundheit und Technologie intensivieren“, erklärt Sebastian Pokutta, Sprecher von MATH+ und Leiter eines Fachgebiets für mathematische Optimierung an der Technischen Universität Berlin. Weitere Sprecherinnen sind Claudia Schillings von der Freien Universität Berlin und Andrea Walther von der Humboldt-Universität zu Berlin.

Eingebettet ist all das in die Exzellenzstrategie von Bund und Ländern sowie in die Berlin University Alliance, einen Verbund der Freien Universität, der Humboldt-Universität, der Technischen Universität und der Charité – Universitätsmedizin Berlin, der Berlin insgesamt zu einem der international sichtbaren Wissenschaftsstandorte machen soll. Zwanzig Jahre nach dem bescheidenen Start als bloßes Koordinierungsprojekt dreier Promotionsprogramme ist daraus ein Ort geworden, an dem junge Mathematikerinnen und Mathematiker aus 48 Ländern ernsthaft zwischen Berlin, Boston und Zürich abwägen. Wer heute in Berlin promoviert, folgt damit auch dem Weg einer Fields-Medaillenträgerin – und vielleicht entscheidet genau das die nächste Bewerbung.