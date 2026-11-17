Stellen Sie sich zwei Menschen vor, die unter ähnlichem Druck stehen, ähnliche Schicksalsschläge erleben, in ähnlichen Familien aufwachsen – und am Ende erkrankt der eine an einer Depression, der andere nicht. Genau dieser Frage widmet sich ein Forschungsverbund aus Dresden und London, dessen Arbeit nun für vier weitere Jahre gesichert ist. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die wichtigste Förderorganisation für Wissenschaft in Deutschland, hat die Fortsetzung des Internationalen Graduiertenkollegs „Risks and Pathomechanisms of Affective Disorders" (zu Deutsch etwa: Risiken und Krankheitsmechanismen affektiver Störungen) bis 2031 bewilligt. Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich eine der größten Ausbildungs- und Forschungskooperationen Europas zum Thema Depression und bipolare Störung – jener Krankheit, bei der sich depressive und manische Phasen abwechseln. Affektive Störungen, also psychische Erkrankungen, die vor allem die Stimmung betreffen, gehören weltweit zu den häufigsten Leiden überhaupt und zählen zu den führenden Gründen für Arbeitsunfähigkeit. Trotzdem ist bis heute kaum verstanden, warum sie bei dem einen Menschen ausbrechen und bei dem anderen nicht.

Stellen Sie sich zwei Menschen vor, die unter ähnlichem Druck stehen, ähnliche Schicksalsschläge erleben, in ähnlichen Familien aufwachsen – und am Ende erkrankt der eine an einer Depression, der andere nicht. Genau dieser Frage widmet sich ein Forschungsverbund aus Dresden und London, dessen Arbeit nun für vier weitere Jahre gesichert ist. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die wichtigste Förderorganisation für Wissenschaft in Deutschland, hat die Fortsetzung des Internationalen Graduiertenkollegs „Risks and Pathomechanisms of Affective Disorders" (zu Deutsch etwa: Risiken und Krankheitsmechanismen affektiver Störungen) bis 2031 bewilligt. Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich eine der größten Ausbildungs- und Forschungskooperationen Europas zum Thema Depression und bipolare Störung – jener Krankheit, bei der sich depressive und manische Phasen abwechseln. Affektive Störungen, also psychische Erkrankungen, die vor allem die Stimmung betreffen, gehören weltweit zu den häufigsten Leiden überhaupt und zählen zu den führenden Gründen für Arbeitsunfähigkeit. Trotzdem ist bis heute kaum verstanden, warum sie bei dem einen Menschen ausbrechen und bei dem anderen nicht.

Das Kolleg mit der Kennnummer IRTG 2773 ist eine gemeinsame Einrichtung der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden und des Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience am King's College London. Geleitet wird es von Prof. Andrea Pfennig auf Dresdner Seite und Prof. Katya Rubia in London. Derzeit bietet das Programm 73 internationalen Doktorandinnen und Doktoranden eine wissenschaftliche Heimat, verteilt auf zehn Forschungsprojekte mit insgesamt 29 Projektleiterinnen und Projektleitern aus beiden Städten. Für die erste, inzwischen auslaufende Förderphase hatte die DFG fünf Millionen Euro bereitgestellt – eine Summe, die zeigt, wie ernst die Wissenschaftsförderung das Thema nimmt. Die neue Phase beginnt am 1. Januar 2027 und läuft bis zum 30. Juni 2031.

Wie erforscht man die Ursachen einer Depression?

Was das Dresden-London-Kolleg von klassischer Psychiatrieforschung unterscheidet, ist der sogenannte translationale Ansatz: Erkenntnisse aus dem Labor sollen möglichst direkt in die Behandlung von Patientinnen und Patienten überführt werden – und umgekehrt sollen Beobachtungen aus der Klinik neue Forschungsfragen anstoßen. Dafür kombinieren die Forschenden ein ungewöhnlich breites methodisches Werkzeug:

Bildgebende Verfahren, die Aktivität und Struktur des Gehirns sichtbar machen

Molekulargenetische Analysen, die nach erblichen Risikofaktoren suchen

Psychologische Experimente, die Denk- und Verhaltensmuster untersuchen

Untersuchungen des Immunsystems, da auch Entzündungsprozesse im Körper mit psychischen Erkrankungen in Verbindung gebracht werden

Die zentrale Frage der zweiten Förderperiode lautet, welche Kombination solcher Risikofaktoren bei welchen Menschen und zu welchem Zeitpunkt zu ersten Symptomen oder einer ausgeprägten Erkrankung führt – und welche Schutzfaktoren den Verlauf an entscheidenden Wendepunkten im Leben eines Menschen noch positiv beeinflussen können. Das klingt abstrakt, hat aber einen sehr konkreten Zweck: eine Medizin zu entwickeln, die Vorbeugung und Behandlung stärker am individuellen Risiko einer Person ausrichtet, statt alle Betroffenen gleich zu behandeln.

„Affektive Störungen beginnen häufig im frühen Erwachsenenalter und können den Lebensweg über Jahrzehnte prägen. Umso wichtiger sind frühe, gezielte Interventionen." — Andrea Pfennig, Professorin für evidenzbasierte Früherkennung und Versorgung junger Menschen mit affektiven Störungen an der TU Dresden

Dass der Beginn vieler dieser Erkrankungen oft in jungen Jahren liegt, macht die Forschung besonders dringlich: Wer früh erkrankt, trägt die Folgen potenziell ein ganzes Berufsleben lang mit sich. Genau deshalb, so Pfennig, ermögliche das Kolleg, grundlegenden Fragen zur Entstehung psychischer Erkrankungen in einem international herausragenden und interdisziplinären Rahmen nachzugehen.

Was bedeutet das für künftige Patientinnen und Patienten?

Stefan Ehrlich, Professor für Psychosoziale Medizin und Entwicklungsneurowissenschaften an der Medizinischen Fakultät Dresden und stellvertretender Sprecher des Kollegs, bringt das langfristige Ziel auf den Punkt:

„Wir bilden eine neue Generation von Forscherinnen und Forschern aus, die translationale Methoden souverän einsetzen und Erkenntnisse aus Neurowissenschaft, Grundlagenforschung und Klinik verbinden können. Langfristig wollen wir Hochrisikogruppen früher erkennen und maßgeschneiderte präventive Therapieansätze entwickeln." — Stefan Ehrlich, Professor für Psychosoziale Medizin und Entwicklungsneurowissenschaften, TU Dresden

Dahinter steckt eine Vision, die über reine Forschungsergebnisse hinausgeht: Wenn sich Risikogruppen künftig früher identifizieren lassen – etwa durch bestimmte Muster in Hirnscans, im Erbgut oder im Verhalten –, könnten vorbeugende Maßnahmen ansetzen, bevor eine Depression oder bipolare Störung überhaupt manifest wird. Das wäre ein grundlegender Wandel gegenüber der heutigen Praxis, in der Behandlung meist erst beginnt, wenn Symptome bereits spürbar sind.

Die Kooperation zwischen Dresden und London ist dabei kein Zufallsprodukt einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern eingebettet in eine größere strategische Partnerschaft namens transCampus, über die die Medizinische Fakultät Dresden und das King's College London gemeinsame Strukturen, Programme und Forschungsschwerpunkte verbinden. Diese Infrastruktur erlaubt es, Doktorandinnen und Doktoranden zwischen beiden Standorten auszutauschen und Methoden zu kombinieren, die an einem einzelnen Standort kaum verfügbar wären.

Prof. Esther Troost, Dekanin der Medizinischen Fakultät der TU Dresden, ordnet die Verlängerung des Kollegs als Bestätigung für die Forschung im Schwerpunktbereich neurologischer und psychischer Erkrankungen ein. Sie dankte den beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für ihren Einsatz und betonte, das Kolleg verbinde exzellente Grundlagenforschung mit klinischer Übersetzung in die Praxis und stärke damit genau jene Schnittstelle, die das Forschungsprofil der Fakultät präge. Zugleich fördere es wissenschaftlichen Nachwuchs in einem internationalen Umfeld und festige die langfristige Zusammenarbeit mit London.

Warum ist diese Art von Forschung gesellschaftlich relevant?

Depressionen und bipolare Störungen betreffen nicht nur die Erkrankten selbst, sondern auch deren Angehörige und belasten Gesundheitssysteme spürbar – unter anderem, weil sie zu den führenden Ursachen für Arbeitsunfähigkeit zählen. Jeder Fortschritt im Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen kann sich also potenziell auf viele Lebensbereiche auswirken: auf Arbeitsplätze, auf Familien, auf die Belastung von Kliniken. Das IRTG 2773 selbst formuliert diesen Anspruch nüchtern – man wolle Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung in eine verbesserte Früherkennung, Vorbeugung und Behandlung überführen, und umgekehrt klinische Beobachtungen zum Ausgangspunkt neuer Forschungsfragen machen. Ob aus den kommenden vier Jahren Forschung tatsächlich neue Behandlungsansätze für Patientinnen und Patienten hervorgehen, lässt sich heute noch nicht sagen. Sicher ist nur, dass das Rätsel, warum die Psyche mancher Menschen kippt und die anderer stabil bleibt, bis mindestens 2031 in Dresden und London weiter bearbeitet wird.