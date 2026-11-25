Spannungsgefühle nach dem Waschen, raue Hautstellen oder ein fahler Teint: Im Winter verändert sich bei vielen Menschen das Hautbild. Kalte Außenluft, trockene Heizungsluft und häufige Temperaturwechsel können die natürliche Schutzfunktion der Haut beeinträchtigen. Dadurch verliert sie leichter Feuchtigkeit und reagiert empfindlicher auf äußere Einflüsse.

Umso wichtiger ist eine Pflege, die auf die Bedürfnisse der Haut im Winter abgestimmt ist. Zwei Wirkstoffgruppen stehen dabei besonders im Fokus: Ceramide zur Unterstützung der Hautbarriere und Retinoide wie Retinal zur gezielten Pflege der Hautstruktur.

Warum wird die Haut im Winter oft trockener?

Die äußerste Hautschicht, die sogenannte Hornschicht, übernimmt eine wichtige Schutzfunktion. Sie reguliert den Wasserverlust und bildet eine Barriere gegen äußere Reize. Zwischen den Hautzellen liegt eine Lipidmatrix aus Ceramiden, Cholesterin und Fettsäuren, die wesentlich zur Stabilität dieser Barriere beiträgt.

Im Winter gerät dieses Gleichgewicht leicht unter Druck: Niedrige Luftfeuchtigkeit begünstigt den Feuchtigkeitsverlust über die Haut. Heißes Duschen, starke Reinigungsprodukte und trockene Raumluft können sie zusätzlich belasten.

Die Folgen sind meist deutlich spürbar: Die Haut spannt, schuppt oder fühlt sich rau an. Ist die Hautbarriere geschwächt, können außerdem Rötungen auftreten und Pflegeprodukte schneller als unangenehm empfunden werden.

Ceramide: Warum sie für die Hautbarriere wichtig sind

Ceramide sind natürliche Lipide und ein wichtiger Bestandteil der Hornschicht. Anschaulich lässt sich die Hautbarriere mit einer Ziegelmauer vergleichen: Die Hautzellen sind die Ziegel, Ceramide und andere Lipide bilden gewissermaßen den Mörtel dazwischen.

Diese Struktur hilft zu verhindern, dass zu viel Wasser über die Haut verloren geht. Ist die Lipidbarriere gestört, trocknet die Haut leichter aus und reagiert oft empfindlicher.

Pflegeprodukte mit Ceramiden können die Lipidbarriere unterstützen, den Feuchtigkeitsverlust verringern und dafür sorgen, dass sich die Haut angenehmer anfühlt. Besonders hilfreich können sie bei trockener, rauer oder durch Kälte beanspruchter Haut sein.

Ceramide lassen sich gut mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wie Glycerin oder Hyaluronsäure kombinieren. Während diese Stoffe Wasser in der Hornschicht binden, unterstützen Ceramide die Barriere, die den Feuchtigkeitsverlust begrenzt.

Wie Ceramide wirken und mit welchen Inhaltsstoffen sie sich kombinieren lassen, zeigt dieser Ratgeber:

https://basiclab-shop.de/de/blog/ceramide-wie-sie-wirken-und-womit-man-sie-nicht-kombinieren-sollte-1754675211

Retinal: Warum der Winter für den Einstieg geeignet sein kann

Während Ceramide vor allem die Schutzfunktion der Haut unterstützen, haben Retinoide ein anderes Ziel: Sie beeinflussen Prozesse der Hauterneuerung und können das Erscheinungsbild lichtbedingter Hautveränderungen, feiner Linien und einer ungleichmäßigen Hautstruktur verbessern.

Zu dieser Wirkstoffgruppe gehört Retinal, auch Retinaldehyd genannt. Die Vitamin-A-Verbindung wird in der Haut zu Retinsäure umgewandelt. Anders als Retinol benötigt Retinal dafür nur einen Umwandlungsschritt. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Retinal für jeden Hauttyp die bessere Wahl ist.

Retinal kann auch für zu Unreinheiten neigende Haut interessant sein. Neben seiner Wirkung auf die Hauterneuerung wurden für den Wirkstoff antibakterielle Eigenschaften beschrieben.

Herbst und Winter können ein guter Zeitpunkt sein, um mit einer Retinoid-Routine zu beginnen, weil die Sonnenexposition im Alltag häufig geringer ist. Trotzdem ist Vorsicht geboten: Retinal kann Trockenheit, Schuppung und Rötungen verursachen – gerade dann, wenn die Hautbarriere durch die winterlichen Bedingungen bereits beansprucht ist.

Retinal sollte deshalb erst eingeführt werden, wenn die Haut nicht akut gereizt ist. Täglicher Sonnenschutz bleibt auch im Winter wichtig, denn UV-Strahlung ist nicht auf den Sommer beschränkt.

Wie Retinal wirkt und worin es sich von Retinol unterscheidet, erklärt dieser Beitrag:

https://basiclab-shop.de/de/blog/retinal-wie-wirkt-es-und-was-ist-der-unterschied-zu-retinol-1761827163

Wie lassen sich Ceramide und Retinal kombinieren?

Die beiden Wirkstoffe übernehmen unterschiedliche Aufgaben und können sich in einer gut abgestimmten Pflegeroutine ergänzen.

Ceramide unterstützen die Hautbarriere und können grundsätzlich täglich verwendet werden. Retinal sollte dagegen schrittweise eingeführt werden, damit sich die Haut daran gewöhnen kann. Dieser Anpassungsprozess wird als Retinisierung bezeichnet.

So könnte eine einfache Winterroutine aussehen:

Morgens: Mild reinigen, Feuchtigkeitspflege auftragen, bei Bedarf eine Creme mit Ceramiden verwenden und mit Sonnenschutz abschließen.

Abends ohne Retinal: Die Haut sanft reinigen und mit einer ceramidhaltigen Pflege unterstützen.

Abends mit Retinal: Die Haut reinigen, Retinal auf die trockene Haut auftragen und anschließend eine gut verträgliche Creme verwenden. Zu Beginn reicht häufig eine Anwendung ein- bis zweimal pro Woche.

Die Anwendungshäufigkeit sollte nur bei guter Verträglichkeit gesteigert werden. Auf starke Säurepeelings oder mehrere neue Aktivstoffe sollte während der Eingewöhnungsphase möglichst verzichtet werden.

Bei anhaltendem Brennen, ausgeprägten Rötungen oder starker Schuppung sollte die Anwendung unterbrochen werden. Während der Schwangerschaft werden Retinoide nicht empfohlen. Bei bestehenden Hauterkrankungen ist eine dermatologische Rücksprache sinnvoll.

Welche Pflegefehler sollte man im Winter vermeiden?

Trockene Haut braucht nicht automatisch mehr aktive Wirkstoffe. Häufig hilft es zunächst, die Pflegeroutine zu vereinfachen.

Sehr heißes Wasser, aggressive Reinigungsprodukte und häufige Peelings können eine ohnehin beanspruchte Hautbarriere zusätzlich belasten. Werden zu viele Wirkstoffe gleichzeitig verwendet, lässt sich außerdem schwerer feststellen, welches Produkt möglicherweise nicht vertragen wird.

Bei trockener oder empfindlicher Winterhaut sollte deshalb zunächst die Hautbarriere im Mittelpunkt stehen. Erst wenn sie sich erholt hat und keine deutlichen Reizungen mehr auftreten, kann es sinnvoll sein, weitere Wirkstoffe in die Routine aufzunehmen.

Fazit: Die richtige Balance macht den Unterschied

Im Winter braucht die Haut oft mehr Unterstützung. Ceramide können helfen, die natürliche Hautbarriere zu stärken und Feuchtigkeitsverlust zu begrenzen. Retinal kann dagegen bei ungleichmäßiger Hautstruktur, ersten Zeichen der Hautalterung und zu Unreinheiten neigender Haut sinnvoll sein.

Entscheidend ist, beide Wirkstoffgruppen gezielt und entsprechend ihrer Funktion einzusetzen. Eine stabile Hautbarriere bildet die Grundlage; aktive Wirkstoffe sollten langsam und nur bei guter Verträglichkeit eingeführt werden.

Gute Winterpflege bedeutet also nicht, möglichst viele Wirkstoffe zu kombinieren, sondern die Haut dort zu unterstützen, wo sie es wirklich braucht.