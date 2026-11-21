Wie entsteht Kurzsichtigkeit – und wie kann man ihr Fortschreiten bremsen?

Kurzsichtigkeit, medizinisch Myopie, gehört heute zu den häufigsten Sehfehlern weltweit. Menschen mit Myopie können Gegenstände in der Nähe meist gut erkennen, während entfernte Dinge unscharf erscheinen. Der häufigste Grund dafür ist ein Auge, das während des Wachstums zu stark in die Länge gewachsen ist. Dadurch wird das Licht nicht genau auf der Netzhaut, sondern bereits davor gebündelt.

Lange wurde Kurzsichtigkeit vor allem als genetisch bedingtes Schicksal betrachtet. Heute wissen wir, dass die Wirklichkeit wesentlich komplexer ist. Gene, Umwelt, Licht, Sehgewohnheiten und die biologischen Wachstumsprozesse des Auges wirken zusammen.

Das ist eine wichtige Erkenntnis, denn sie bedeutet auch: Myopie ist bei Kindern nicht einfach etwas, das man hinnehmen muss. Es gibt inzwischen mehrere Möglichkeiten, das Fortschreiten zu verlangsamen. Die Forschung hat sich in den vergangenen Jahren von der reinen Korrektion der Fehlsichtigkeit hin zum sogenannten Myopiemanagement entwickelt.

Die auf der Jahrestagung der Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) im Mai 2026 vorgestellten Forschungsergebnisse zeigen, wie schnell sich dieses Gebiet weiterentwickelt. Gleichzeitig machen sie deutlich, dass man zwischen gut belegten Verfahren und noch jungen, vielversprechenden Ansätzen unterscheiden muss.

Kurzsichtigkeit ist mehr als eine „zu starke Brille“

Bei einer gewöhnlichen Kurzsichtigkeit kann eine Brille oder Kontaktlinse das Sehbild sehr gut korrigieren. Das Problem ist damit aber nicht unbedingt vollständig gelöst, denn bei einer fortschreitenden Myopie wächst das Auge weiter in die Länge. Diese axiale Verlängerung ist für die langfristige Augengesundheit besonders wichtig. Je länger ein Auge wird, desto stärker werden insbesondere die Strukturen am hinteren Augenpol gedehnt. Bei einer hohen Myopie steigt deshalb im späteren Leben das Risiko für bestimmte Augenerkrankungen – unter anderem für Netzhautablösung, myopische Veränderungen der Makula, Glaukom und bestimmte Formen des Grauen Stars.

Das bedeutet nicht, dass ein kurzsichtiges Kind zwangsläufig später eine dieser Erkrankungen bekommt. Das Risiko steigt vielmehr mit der Stärke der Myopie und insbesondere mit der Länge des Auges. Aus diesem Grund betrachten moderne Studien nicht mehr nur die Frage „Wie viele Dioptrien hat das Kind?“, sondern zunehmend auch: „Wie schnell wächst das Auge?“ Die Messung der axialen Länge ist deshalb zu einem wichtigen Bestandteil der modernen Myopieforschung geworden.

Warum wird immer mehr Kurzsichtigkeit beobachtet?

Die weltweite Zunahme der Myopie ist eine der auffälligsten Entwicklungen in der Augenmedizin. Schätzungen gehen davon aus, dass heute mehrere Milliarden Menschen kurzsichtig sind und die Zahl in den kommenden Jahrzehnten weiter steigen wird. Besonders hohe Raten werden in Teilen Ostasiens beobachtet. In einigen urbanen Regionen entwickeln sehr viele Jugendliche eine Kurzsichtigkeit. Gleichzeitig nehmen die Myopieraten auch in Europa zu.

Diese Unterschiede zwischen Generationen und Regionen sind ein wichtiges Argument gegen die Vorstellung, dass die Entwicklung allein durch Gene erklärt werden kann. Gene spielen zweifellos eine Rolle. Aber Gene verändern sich innerhalb weniger Jahrzehnte nicht so schnell, dass sie allein die weltweite Zunahme erklären könnten.

Vielmehr hat sich die Lebenswelt von Kindern verändert: Kinder verbringen häufig weniger Zeit im Freien. Schule und Hausaufgaben bedeuten viel Naharbeit. Smartphones, Tablets und Computer kommen hinzu. Freizeit findet häufiger in Innenräumen statt. Lange Phasen konzentrierten Sehens in kurzer Distanz sind alltäglich geworden. Die Forschung geht deshalb von einem Zusammenspiel genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren aus.

Wie entsteht Myopie?

1. Das Auge wächst zu stark in die Länge

Ein normales Auge ist so geformt, dass einfallendes Licht auf der Netzhaut gebündelt wird. Bei einer Myopie ist der Augapfel meist zu lang. Dadurch liegt der Brennpunkt vor der Netzhaut. Entfernte Gegenstände erscheinen deshalb unscharf. Das Entscheidende ist: Das Auge ist kein statisches optisches System. Es wächst und reagiert auf seine Umgebung. Während der Kindheit und Jugend kann sich seine Länge verändern. Bei einem Kind, dessen Auge übermäßig stark in die Länge wächst, nimmt die Kurzsichtigkeit zu. Deshalb ist die Kindheit das wichtigste Zeitfenster für die Vorbeugung und Behandlung einer fortschreitenden Myopie.

2. Welche Rolle spielen die Gene?

Kurzsichtigkeit tritt häufig innerhalb von Familien auf. Kinder kurzsichtiger Eltern haben ein höheres Risiko, selbst myop zu werden. Dabei gibt es allerdings kein einzelnes „Myopie-Gen“. Vielmehr sind sehr viele genetische Faktoren beteiligt, die unter anderem mit Augenwachstum und der Verarbeitung visueller Signale zusammenhängen. Die genetische Veranlagung kann deshalb als eine Art Grundrisiko verstanden werden.

Ob und wie stark dieses Risiko zum Tragen kommt, wird zusätzlich von Umwelt- und Lebensbedingungen beeinflusst. Ein Kind mit zwei kurzsichtigen Eltern muss also nicht zwangsläufig stark kurzsichtig werden. Umgekehrt kann auch ein Kind ohne familiäre Vorbelastung eine Myopie entwickeln.

3. Schutzfaktor Tageslicht

Eine der beständigsten Erkenntnisse der Myopieforschung betrifft die Zeit im Freien. Kinder, die viel Zeit draußen verbringen, entwickeln seltener eine Myopie als Kinder, die überwiegend in Innenräumen leben. Dieser Zusammenhang wurde in zahlreichen Studien untersucht. Die wissenschaftliche Literatur bewertet zusätzliche Zeit im Freien deshalb als einen wichtigen Ansatz zur Vorbeugung.

Warum das so ist, ist noch nicht vollständig geklärt. Eine mögliche Erklärung betrifft die Helligkeit des natürlichen Lichts. Tageslicht ist um ein Vielfaches heller als typische Innenbeleuchtung. Außerdem könnten bestimmte Wellenlängen des Lichts und biologische Signalwege der Netzhaut beteiligt sein. Auch der Botenstoff Dopamin wird in diesem Zusammenhang untersucht.

Wichtig ist allerdings eine Differenzierung: Viel Zeit im Freien scheint besonders gut davor zu schützen, überhaupt myop zu werden. Ob zusätzliche Zeit im Freien eine bereits bestehende Myopie deutlich verlangsamt, ist weniger eindeutig. Neuere Untersuchungen sprechen zwar dafür, dass Outdoor-Zeit auch bei bereits myopen Kindern hilfreich sein könnte, doch die stärkste und konsistenteste Evidenz besteht für die Vorbeugung des erstmaligen Auftretens.

Für Eltern ist die praktische Konsequenz trotzdem einfach: Zeit draußen ist eine der sinnvollsten und unkompliziertesten Maßnahmen, die Kinder selbst umsetzen können.

4. Naharbeit, Lesen und Bildschirmzeit

Die andere Seite der Medaille ist die zunehmende Zeit mit Tätigkeiten in kurzer Entfernung. Lesen, Schreiben, Basteln oder die Nutzung von Smartphone und Tablet sind nicht grundsätzlich schädlich. Problematisch kann vor allem eine Kombination sein aus:

sehr langer Naharbeit

sehr kurzem Betrachtungsabstand

wenigen Unterbrechungen

wenig Blick in die Ferne

und insgesamt wenig Zeit im Freien

Besonders bei Smartphones wird häufig aus sehr kurzer Entfernung geschaut.

Die Forschung diskutiert verschiedene mögliche Mechanismen. Das Auge könnte auf die dauerhafte Naharbeit und die damit verbundenen visuellen Signale reagieren und sein Wachstum verändern. Dabei sollte man allerdings nicht den Eindruck erwecken, dass „Bildschirmzeit verursacht Myopie“ bereits als einfache Ursache-Wirkungs-Beziehung bewiesen wäre. Bildschirmzeit ist häufig mit anderen Lebensgewohnheiten verbunden: Ein Kind, das mehrere Stunden am Tag am Smartphone sitzt, verbringt möglicherweise gleichzeitig weniger Zeit draußen.

Die sinnvollere Botschaft lautet deshalb: Nicht jedes Lesen und nicht jeder Bildschirm ist problematisch. Entscheidend ist ein ausgewogener Alltag mit ausreichend Abstand, Pausen, Blick in die Ferne und viel Zeit im Freien.

Wann schreitet Myopie besonders stark fort?

Die stärkste Entwicklung findet typischerweise im Kindes- und frühen Jugendalter statt. Besonders aufmerksam sollte man deshalb in den Grundschuljahren und während der frühen Pubertät sein. Bei manchen Kindern beginnt die Myopie bereits im Kindergartenalter. Je früher sie beginnt, desto mehr Zeit bleibt für eine weitere Progression.

Bei anderen Menschen verändert sich die Kurzsichtigkeit noch im jungen Erwachsenenalter. Die Vorstellung, Myopie sei mit 18 Jahren automatisch abgeschlossen, ist deshalb zu einfach.

Für Eltern ist vor allem eine Regel wichtig: Je jünger ein Kind bei Beginn der Myopie ist und je schneller sich die Brillenstärke verändert, desto wichtiger ist eine genaue Beobachtung.

Hohe Myopie kann zum Problem werden

Als hohe Myopie wird häufig eine Kurzsichtigkeit von etwa −6 Dioptrien oder stärker bezeichnet. Alternativ kann eine sehr lange axiale Augenlänge als Kriterium verwendet werden. Eine hohe Myopie ist nicht nur eine besonders starke Brille. Durch die starke Verlängerung des Auges können die empfindlichen Strukturen im Augeninneren langfristig stärker belastet werden.

Das Risiko steigt unter anderem für:

Netzhautablösungen

myopische Makulaveränderungen

bestimmte Formen des Glaukoms

bestimmte Formen des Grauen Stars

Veränderungen an Netzhaut und Aderhaut

Systematische Untersuchungen zeigen, dass diese Risiken mit zunehmender Myopiestärke deutlich ansteigen. Besonders ausgeprägt sind sie bei hoher Myopie.

Das ist der wichtigste Grund für Myopiemanagement: Nicht nur eine stärkere Brille soll verhindert werden. Es geht darum, möglichst zu verhindern, dass das Auge übermäßig lang wird.

Myopiemanagement 2026: Was hat die Forschung von ARVO gezeigt?

Auf der ARVO-Jahrestagung 2026 wurden zahlreiche neue Studien zu Myopie vorgestellt. Besonders interessant ist, dass die Forschung inzwischen nicht mehr nur nach einer einzelnen „besten“ Methode sucht.

Stattdessen werden verschiedene Ansätze untersucht:

spezielle Brillengläser

spezielle Kontaktlinsen

Orthokeratologie

niedrig dosiertes Atropin

Kombinationen verschiedener Verfahren

und Maßnahmen zur Vorbeugung bereits vor dem Auftreten einer Myopie

Ein weiterer wichtiger Trend ist die zunehmende Zahl längerfristiger Studien. Das ist entscheidend, denn ein Verfahren, das nach sechs Monaten gut aussieht, muss nicht zwangsläufig über fünf oder sieben Jahre den gleichen Effekt zeigen.

Spezielle Brillengläser: mehr als nur eine Sehhilfe

Moderne Myopie-Kontrollgläser korrigieren zunächst selbstverständlich die Kurzsichtigkeit. Zusätzlich besitzen sie spezielle optische Strukturen. Bei verschiedenen Systemen wird beispielsweise das Licht außerhalb des zentralen Sehbereichs gezielt verändert. Die Idee dahinter ist, dem Auge ein optisches Signal zu geben, das sein übermäßiges Längenwachstum bremsen kann.

Zu den bekannten Konzepten gehören unter anderem:

DIMS

HAL

MyoCare

MyoActive

und andere neuere optische Designs

Die unterschiedlichen Systeme sind allerdings nicht direkt miteinander vergleichbar. Eine Studie mit einem bestimmten Glas kann nicht automatisch beweisen, dass dieses Glas besser oder schlechter als ein anderes ist.

MyoCare: wichtige Drei-Jahres-Daten

Für MyoCare wurden bei ARVO 2026 Drei-Jahres-Ergebnisse einer Studie mit 240 Kindern vorgestellt. Im Vergleich zu normalen Einstärkengläsern war die Zunahme der Kurzsichtigkeit geringer. Bei MyoCare betrug der Unterschied nach drei Jahren etwa 0,62 Dioptrien, bei der axialen Länge etwa 0,28 Millimeter. Für MyoCare S wurden Unterschiede von etwa 0,45 Dioptrien beziehungsweise 0,18 Millimeter berichtet.

Diese Werte sind als Unterschied in der Entwicklung zu verstehen. Sie bedeuten nicht, dass ein Kind 0,62 Dioptrien Kurzsichtigkeit „verloren“ hätte. Drei Jahre Beobachtung sind wissenschaftlich wesentlich interessanter als wenige Monate. Trotzdem sollte man nicht daraus schließen, dass MyoCare für jedes Kind die beste Lösung ist.

DIMS und HAL: zunehmend mehr Langzeit- und Praxisdaten

Auch für DIMS- und HAL-Konzepte wurden neue Daten vorgestellt. Besonders interessant sind Langzeitdaten zu HAL über mehrere Jahre. Sie sprechen dafür, dass die verlangsamte Augenverlängerung nicht nur ein kurzfristiger Effekt ist.

Darüber hinaus wurden große Real-World-Daten mit Tausenden Kindern präsentiert. Solche Daten sind wertvoll, weil sie zeigen können, ob eine Methode nicht nur unter idealen Studienbedingungen, sondern auch im Alltag funktioniert.

Sie haben allerdings eine Schwäche: Kinder werden dabei nicht immer zufällig verschiedenen Behandlungen zugeteilt. Deshalb können andere Unterschiede zwischen den Gruppen die Ergebnisse beeinflussen. Die Kombination aus randomisierten Studien und großen Alltagsdaten ist deshalb besonders aussagekräftig.

DOT: ein anderer wissenschaftlicher Ansatz

DOT-Brillengläser verfolgen einen anderen optischen Ansatz als viele herkömmliche Myopie-Kontrollgläser. Hier wird gezielt mit der Kontrastverarbeitung des visuellen Systems gearbeitet. In einer zweijährigen Studie wurde bei Kindern mit DOT-Brillengläsern deutlich weniger axiales Wachstum beobachtet als bei Kindern mit normalen Einstärkengläsern. Die berichtete Reduktion lag bei etwa 59 Prozent. Das ist wissenschaftlich interessant, weil es zeigt, dass unterschiedliche Eigenschaften des visuellen Signals Einfluss auf das Wachstum des Auges haben könnten.

Aber auch hier gilt: 59 Prozent in einer bestimmten Studie bedeutet nicht, dass DOT generell „59 Prozent besser“ ist als andere Verfahren. Dafür müsste man die Verfahren direkt in derselben Studie vergleichen.

Kontaktlinsen

Auch bei Kontaktlinsen gibt es zunehmend überzeugende Daten. Bei sogenannten EDOF-Kontaktlinsen wird versucht, die optischen Eigenschaften des Auges so zu verändern, dass das Signal für das Augenwachstum beeinflusst wird. Besonders interessant sind Fünf-Jahres-Daten, weil sie zeigen, dass der Effekt über einen langen Zeitraum bestehen kann.

Eine andere Methode ist Orthokeratologie (Ortho-K): Hier trägt das Kind nachts eine speziell angepasste formstabile Kontaktlinse. Diese verändert vorübergehend die Form der Hornhaut. Dadurch kann tagsüber häufig ohne Brille scharf gesehen werden.

Ortho-K kann das axiale Wachstum verlangsamen. Allerdings erfordert die Methode konsequente Hygiene und regelmäßige Kontrollen, weil das Tragen von Kontaktlinsen – insbesondere über Nacht – mit Risiken für Infektionen verbunden ist.

Große Real-World-Studien liefern inzwischen umfangreiche Daten zu Ortho-K. Sie sind wertvoll, aber nicht mit einer randomisierten klinischen Studie gleichzusetzen.

Atropin

Atropin ist ein Medikament, das in sehr niedriger Konzentration als Augentropfen zur Myopiekontrolle eingesetzt wird. Die genaue Wirkweise ist noch nicht vollständig verstanden. Wahrscheinlich beeinflusst Atropin verschiedene Signalwege, die an der Regulation des Augenwachstums beteiligt sind. Die Konzentrationen sind sehr niedrig. Untersucht wurden unter anderem 0,01 %, 0,025 % und 0,05 %.

Höhere Konzentrationen können wirksamer sein, verursachen aber auch eher Nebenwirkungen wie:

größere Pupillen

erhöhte Lichtempfindlichkeit

und Schwierigkeiten beim Sehen in der Nähe

Die Wahl der Konzentration muss deshalb individuell erfolgen und gehört in ärztliche Hände.

Kombinationstherapien

ARVO 2026 lieferte besonders interessante Daten zur Kombination von Atropin mit optischen Verfahren. In der ASPECT-Studie wurden 101 Kinder zwei Jahre lang untersucht. Alle erhielten 0,025-prozentiges Atropin. Eine Gruppe trug zusätzlich DIMS-Brillengläser, die andere normale Einstärkengläser.

Die Kombination aus Atropin und DIMS war sowohl hinsichtlich der Refraktionsentwicklung als auch beim axialen Wachstum günstiger. Eine weitere Untersuchung kombinierte HAL-Brillengläser mit niedrig dosiertem Atropin bei Kindern, bei denen Atropin allein nicht ausreichend wirkte.

Das ist möglicherweise ein Blick in die Zukunft des Myopiemanagements: Nicht jedes Kind braucht dieselbe Behandlung – und bei manchen Kindern könnte die Kombination verschiedener Wirkprinzipien sinnvoll sein.

Wichtig ist aber auch hier: Die Studienlage zu Kombinationen ist noch kleiner als die zu den einzelnen Methoden. Die langfristige zusätzliche Wirkung muss weiter untersucht werden.

Was geschieht, wenn eine Behandlung nicht ausreichend wirkt?

Das sogenannte Therapieansprechen wird zunehmend wichtig. Kinder reagieren nicht alle gleich auf dieselbe Behandlung. Bei einem Kind kann die Myopie innerhalb eines Jahres kaum zunehmen, während sie bei einem anderen trotz Therapie deutlich fortschreitet. Deshalb ist es sinnvoll, nicht nur die aktuelle Brillenstärke zu betrachten, sondern die Entwicklung über mehrere Messungen hinweg.

Wenn ein Kind trotz Behandlung schnell weiter kurzsichtiger wird, kann ein Augenarzt gemeinsam mit den Eltern überlegen, ob:

die Behandlung ausreichend konsequent angewendet wird

eine andere Methode sinnvoll wäre

oder eine Kombination in Betracht kommt

Das ist ein wichtiger Wandel gegenüber der früheren Vorstellung, Myopie sei einfach eine Fehlsichtigkeit, deren Korrektur mit einer Brille abgeschlossen ist.

Prämyopie: Kann man früher beginnen?

Besonders spannend ist die Frage, ob sich Myopie bereits vor ihrem Auftreten beeinflussen lässt. Als Prämyopie bezeichnet man einen Zustand, in dem ein Kind noch nicht kurzsichtig ist, aber bestimmte Messwerte auf ein erhöhtes Risiko hinweisen. Das ist besonders interessant bei Kindern mit familiärer Vorbelastung.

Bei ARVO 2026 wurden hierzu erste Studien vorgestellt. Einige untersuchten niedrig dosiertes Atropin oder spezielle Brillengläser bei Kindern mit erhöhtem Risiko. Die Ergebnisse sind interessant, aber noch nicht ausreichend, um daraus eine allgemeine Empfehlung für alle prämyopen Kinder abzuleiten.

Eine sehr große schulbasierte Untersuchung aus Shanghai mit mehr als 43.000 Kindern untersuchte dagegen ein Präventionsprogramm, das mehr Zeit im Freien mit einer optischen Intervention verband. Die Ergebnisse deuteten auf weniger neu auftretende Myopie und weniger axiales Wachstum hin.

Diese Forschung unterstützt einen wichtigen Gedanken: Je früher ein erhöhtes Risiko erkannt wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es möglicherweise, die Entwicklung zu beeinflussen.

Was bedeuten die vielen Prozentzahlen?

In Berichten über Myopie-Studien liest man häufig Zahlen wie „50 Prozent weniger Progression“. Das kann leicht missverstanden werden. Wenn ein Kind ohne Behandlung beispielsweise innerhalb eines bestimmten Zeitraums durchschnittlich 1,0 Dioptrie stärker kurzsichtig wird und eine behandelte Gruppe 0,5 Dioptrien zunimmt, entspricht das einer relativen Reduktion der Progression um 50 Prozent. Das bedeutet nicht, dass das Kind 50 Prozent seiner bestehenden Kurzsichtigkeit verloren hat. Außerdem können Prozentwerte aus verschiedenen Studien nicht einfach miteinander verglichen werden.

Eine Studie kann:

jüngere Kinder untersuchen

eine andere ältere;

eine sechs Monate dauern

eine andere sieben Jahre;

eine Kinder in China einschließen

eine andere Kinder in Europa

Auch die Ausgangsmyopie und das Studiendesign unterscheiden sich. Deshalb sollte man Aussagen wie „Methode A wirkt zu 60 Prozent und Methode B nur zu 40 Prozent“ mit großer Vorsicht betrachten.

Was ist heute wissenschaftlich gut belegt?

Nach dem aktuellen Stand lässt sich relativ klar sagen: Myopie kann bei Kindern häufig gebremst werden. Dafür gibt es wissenschaftliche Evidenz für verschiedene Ansätze, darunter niedrig dosiertes Atropin, bestimmte multifokale oder spezielle Myopie-Kontroll-Kontaktlinsen und bestimmte Spezialbrillengläser sowie Orthokeratologie. Die Stärke der Evidenz und der Effekt unterscheiden sich allerdings je nach Methode und Kind. Ebenso gut belegt ist die Bedeutung von Zeit im Freien für die Prävention der Myopie.

Weniger klar ist dagegen:

welche Methode für welches Kind optimal ist

ob eine Kombination immer besser ist als eine einzelne Behandlung

wie lange eine Behandlung fortgesetzt werden sollte

und ob die neuen optischen Technologien langfristig tatsächlich einen größeren Nutzen haben als etablierte Verfahren

Genau diese Fragen werden derzeit intensiv erforscht.

Was bedeutet das für Eltern, Großeltern und andere Erziehungsberechtigte?

Die wichtigste Nachricht ist beruhigend und zugleich motivierend: Man kann einiges tun. Es geht nicht darum, Kindern Smartphone, Tablet oder Bücher grundsätzlich zu verbieten. Es geht um einen Alltag, in dem Nähe und Ferne, drinnen und draußen, Konzentration und Bewegung ausgewogen sind. Besonders wichtig ist, eine beginnende Myopie nicht zu übersehen und eine rasche Veränderung der Sehfähigkeit ernst zu nehmen.

Was Eltern nicht tun müssen

Es besteht kein Grund, Kindern das Lesen zu verbieten. Lesen ist eine wichtige und wertvolle Tätigkeit. Auch ein gelegentlich längerer Film oder eine längere Computersitzung macht ein Kind nicht automatisch kurzsichtig.

Entscheidend ist vielmehr das Muster über Wochen und Monate:

viel drinnen + wenig Tageslicht + sehr viel Naharbeit + kaum Pausen ist deutlich ungünstiger als ein Alltag mit:

viel draußen + Bewegung + angemessenen Leseabständen + Pausen + ausgewogener Bildschirmnutzung

Fazit

Die Forschung zur Kurzsichtigkeit hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Myopie ist nicht einfach ein genetisches Schicksal und auch nicht nur ein optisches Problem, das mit einer stärkeren Brille erledigt ist. Das Auge wächst, und dieses Wachstum wird durch genetische und Umweltfaktoren beeinflusst.

Die Forschung zeigt heute überzeugend, dass insbesondere Zeit im Freien eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung spielt. Bei bereits bestehender Myopie stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um das Fortschreiten zu verlangsamen. Dazu gehören spezielle Brillengläser, bestimmte Kontaktlinsen und Orthokeratologie sowie niedrig dosiertes Atropin.

Die ARVO-Tagung 2026 zeigt gleichzeitig, wohin die Entwicklung geht: Langzeitdaten, Messung der axialen Augenlänge, individuelle Behandlungsstrategien und Kombinationen verschiedener Verfahren werden immer wichtiger.

Besonders spannend ist die Erkenntnis, dass nicht jedes Kind gleich auf eine Behandlung reagiert. Künftig könnte Myopiemanagement deshalb stärker darauf ausgerichtet sein, das individuelle Risiko und das tatsächliche Wachstum des Auges zu beobachten und die Behandlung entsprechend anzupassen.

Myopie-Check

Für Eltern, Großeltern und Erziehungsberechtigte

1. Möglichst jeden Tag viel Zeit draußen einplanen

Als praktikable Orientierung gelten etwa zwei Stunden im Freien pro Tag, sofern das im Alltag möglich ist. Es muss kein Sport sein: Spielen, Spazierengehen, Fahrradfahren oder einfach draußen sein zählt. Die Schutzwirkung scheint vor allem mit der Zeit im Freien und der Helligkeit zusammenzuhängen.

2. Naharbeit regelmäßig unterbrechen

Beim Lesen, Lernen, Basteln oder Spielen am Bildschirm sollten Kinder nicht stundenlang ohne Pause in derselben Entfernung schauen. Regelmäßig aufstehen, nach draußen schauen oder bewusst in die Ferne blicken.

3. Auf ausreichenden Abstand achten

Smartphone und Buch sollten nicht direkt vor das Gesicht gehalten werden. Ein größerer, bequemer Betrachtungsabstand ist sinnvoll.

4. Bildschirm nicht zur einzigen Freizeitbeschäftigung machen

Entscheidend ist weniger ein einzelnes Gerät als der gesamte Tagesablauf. Lange Bildschirmphasen bedeuten häufig gleichzeitig weniger Bewegung und weniger Aufenthalt im Freien.

5. Auf Warnzeichen achten

Ein Kind sollte genauer untersucht werden, wenn es beispielsweise:

beim Blick in die Ferne die Augen zusammenkneift

häufig sehr nah an Buch oder Bildschirm herangeht

Schwierigkeiten hat, die Tafel zu erkennen

beim Fernsehen ungewöhnlich nah sitzt

häufig über Kopfschmerzen oder angestrengtes Sehen klagt

oder plötzlich schlechter sieht

6. Familiäre Belastung ernst nehmen

Wenn ein oder beide Elternteile deutlich kurzsichtig sind, besteht für das Kind ein erhöhtes Risiko. Das bedeutet nicht, dass es zwangsläufig myop wird

aber es spricht für eine besonders aufmerksame Beobachtung

7. Nicht nur die Brillenstärke betrachten

Wenn ein Kind bereits kurzsichtig ist, sollte man gemeinsam mit der behandelnden Augenärztin oder dem behandelnden Augenarzt besprechen, ob eine regelmäßige Kontrolle der Entwicklung sinnvoll ist.

Bei der Beurteilung einer fortschreitenden Myopie kann neben der Refraktion auch die axiale Länge interessant sein.

8. Bei schneller Veränderung nach Myopiemanagement fragen

Wenn die Brillenstärke innerhalb eines Jahres deutlich zunimmt, lohnt sich die Frage, ob eine Behandlung zur Verlangsamung der Myopie infrage kommt.

Es gibt inzwischen mehrere wissenschaftlich untersuchte Möglichkeiten.

9. Spezialbrille oder Atropin nicht auf eigene Faust auswählen

Die verschiedenen Verfahren sind nicht für jedes Kind gleich geeignet. Alter, Ausgangsmyopie, Progressionsgeschwindigkeit, Verträglichkeit und Alltag des Kindes spielen eine Rolle. Atropin ist ein Medikament und sollte ausschließlich nach ärztlicher Empfehlung angewendet werden.

10. Kontaktlinsen erfordern besondere Hygiene

Wenn eine Myopiekontrolle mit Kontaktlinsen oder Ortho-K erwogen wird, müssen die Hygienevorschriften und Kontrolltermine sehr zuverlässig eingehalten werden.

11. Bei plötzlichen Sehstörungen sofort reagieren

Plötzlich auftretende Lichtblitze, eine große Zahl neuer „Rußflocken“ oder ein dunkler Vorhang beziehungsweise Schatten im Gesichtsfeld können auf ein ernstes Netzhautproblem hinweisen. Bei solchen Symptomen sollte unverzüglich augenärztliche Hilfe gesucht werden.

12. Das Wichtigste: nicht in Panik geraten

Myopie ist häufig und kann sehr gut korrigiert werden.

Ziel des Myopiemanagements ist nicht, jedes Kind auf jeden Fall völlig ohne Kurzsichtigkeit zu halten. Es geht vor allem darum, eine unnötig starke Progression und damit möglichst hohe Myopie zu vermeiden.