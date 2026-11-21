Blauer Himmel, harter Schnee, scharfe Bergluft: Wintersport wirkt klar und gesund. Doch genau diese Kulisse birgt ein Risiko, das viele unterschätzen. Sie denken an Helm, Handschuhe und Funktionsjacke – aber nicht an ihre Augen.

Dabei trifft auf der Piste gleich mehreres zusammen. Schnee reflektiert ultraviolette Strahlung besonders stark. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann er bis zu 80 Prozent der UV-Strahlung zurückwerfen. Zugleich steigt die UV-Belastung mit der Höhe: Pro 1.000 Meter nimmt sie laut WHO um etwa zehn Prozent zu. Frischer Schnee kann die persönliche UV-Exposition durch seine Spiegelwirkung fast verdoppeln.1 Für Wintersportler ist das eine heikle Mischung: Höhe, Sonne, Schnee. Auch Wolken lösen das Problem nicht. Ein Teil der UV-Strahlung dringt durch die Wolkendecke.1

Wenn die Hornhaut Sonnenbrand bekommt

Die akute Folge extremer UV-Belastung kann eine Photokeratitis sein, umgangssprachlich Schneeblindheit. Dabei schädigt intensive UV-Strahlung die Oberfläche der Hornhaut.

Typische Beschwerden sind Schmerzen, starke Lichtempfindlichkeit, tränende und gerötete Augen sowie ein massives Fremdkörpergefühl – als läge Sand im Auge. Tückisch ist der Zeitverzug: Die Symptome beginnen oft nicht sofort, sondern erst Stunden nach der Belastung.2 Der Augenarzt Gabriel Willmann nennt Bergsteiger und Skifahrer besonders gefährdete Gruppen, weil die UV-Reflexion in ihrer Umgebung sehr hoch sein kann. Die Beschwerden einer UV-Keratitis können bis zu drei Tage anhalten.2 Gerade das macht die Gefahr so heimtückisch. Wer den ganzen Tag über die Pisten jagt, merkt oft zunächst nichts – und spürt die Quittung erst später.

Die wichtigste Schutzmaßnahme ist deshalb schlicht: UV-Schutzbrille oder Skibrille tragen. Die WHO empfiehlt ausdrücklich, die starke Reflexion durch Schnee bei UV-Schutzmaßnahmen einzukalkulieren.1

Nicht nur UV-Licht stört die Sicht

Auf der Piste geht es nicht allein um UV-Strahlung. Auch Blendung, Nebel, flache Kontraste, Schneefall und rasch wechselndes Licht erschweren das Sehen. Wer dann Kanten, Spurrillen oder Eisplatten zu spät erkennt, verliert wertvolle Reaktionszeit.

Das ist sportlich relevant. Athleten verarbeiten pausenlos visuelle Informationen. Ein Konsensuspapier des Internationalen Olympischen Komitees zur Sportophthalmologie betont, wie wichtig gutes Sehen für Leistung und Gesundheit ist. Die Autoren weisen zudem darauf hin, dass Sportler wegen der körperlichen Dynamik vieler Disziplinen ein erhöhtes Risiko für Augenverletzungen tragen.3 Interessant ist in diesem Zusammenhang die dynamische Sehschärfe, also die Fähigkeit, bewegte Ziele scharf zu erkennen. Eine Studie mit 46 Teilnehmern zeigte: Athleten schnitten bei bewegten Zielreizen besser ab als eine Kontrollgruppe. Der Unterschied war vor allem bei höherem Bewegungstempo messbar.4

Eine weitere Studie mit 55 professionellen Teamsportlern zeigte: Hoher Kontrast verbessert die dynamische Sehschärfe, niedriger Kontrast verschlechtert sie. Auch die Bewegungsrichtung des Zielreizes spielte eine Rolle.5 Das heißt jedoch nicht, dass eine bestimmte Sportbrille automatisch schneller macht. Eine Übersichtsarbeit zu visuellen Tests im Sport kommt zu einem nüchternen Schluss: Zwar zeigen Athleten bei dynamischer Sehschärfe und anderen visuellen Funktionen oft Vorteile gegenüber Nichtathleten. Doch der direkte Zusammenhang mit der tatsächlichen Wettkampfleistung ist bisher nicht eindeutig belegt.6

Kontrast zählt – nicht das Marketing

Moderne Sport- und Skibrillen arbeiten mit Farbfiltern, kontrastverstärkenden Beschichtungen und verschiedenen Lichttransmissionsstufen. Daraus lässt sich wissenschaftlich aber kein einfacher Werbesatz ableiten wie „Orange ist besser als Gelb“ oder „Kontrastgläser machen Skifahrer schneller“. Die visuelle Leistung hängt von Licht, Kontrast, Bewegung und individuellen Faktoren ab.5,6 Die sachlichere Aussage lautet deshalb: Eine passende Scheibe kann die Sicht unter bestimmten Bedingungen verbessern. Sie ersetzt aber weder gutes Sehvermögen noch Erfahrung noch Aufmerksamkeit.

Darum bieten Hersteller heute verschiedene Filterstufen sowie Wechsel- oder selbsttönende Scheiben an.

Warum Skibrillen mehr leisten als Sonnenbrillen

Eine gute Skibrille erfüllt mehrere Aufgaben zugleich. Sie dämpft Blendung, blockt UV-Strahlung und hält Wind, Schnee und Partikel vom Auge fern. Dazu kommt der mechanische Schutz.

Sportbedingte Augenverletzungen sind ein ernstes medizinisches Thema. Stephen J. Dain fasst in einer Übersichtsarbeit die Forschung zu Schutzstandards für Sportbrillen zusammen. Demnach machen Augenverletzungen im Sport bis zu 20 Prozent jener Augenverletzungen aus, die so schwer sind, dass Betroffene medizinische Hilfe suchen. Viele davon wären vermeidbar.7 Entscheidend ist die Passung zur Sportart. Eine Sportbrille muss stoßfest sein und zugleich ein großes, optisch hochwertiges Sichtfeld bieten.7 Für Wintersportler ist das besonders wichtig. Eine Brille, die beschlägt, rutscht oder das seitliche Sichtfeld unnötig einschnürt, taugt im entscheidenden Moment wenig.

Brillenträger müssen nicht wählen

Wer fehlsichtig ist, steht vor einer Zusatzfrage: Wie lassen sich Sehkorrektur und Augenschutz sinnvoll verbinden? Dafür gibt es mehrere Lösungen. OTG-Modelle („Over the Glasses“) passen über die normale Brille. Korrekturclips oder optische Einsätze sitzen hinter der eigentlichen Skibrillenscheibe. Möglich ist auch die direkte Verglasung einer Sportbrille.

Eine besondere Stellung nimmt dabei die direkte Verglasung stark gekrümmter Sportfassungen ein. Rupp + Hubrach (R+H) beschäftigt sich mit dieser Form der Sportbrillenverglasung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Bereits 2001 bot das Unternehmen nach eigenen Angaben als erster europäischer Brillenglashersteller individuell korrigierte Gläser für sogenannte „Sportkurven“ an. Die Herausforderung besteht darin, die optische Berechnung an die Geometrie der stark gewölbten Fassung anzupassen. Damit gehört die Sportbrillenverglasung zu den langjährigen technologischen Entwicklungsschwerpunkten von R+H.

Die heutigen Lösungen verbinden individuelle Korrektionsdaten mit digitaler Freiformberechnung und berücksichtigen dabei die Geometrie der Sportfassung. Historisch bemerkenswert ist zudem der Produktionsstandort: R+H ist seit der Gründung 1922 in Bamberg ansässig und fertigt seine Markengläser dort. „Made in Bamberg“ bezeichnet damit nicht lediglich den Unternehmensstandort, sondern steht für die Verbindung von Entwicklung, Berechnung und Fertigung am selben Standort.

„Viele Kunden glauben noch immer, sie müssten sich zwischen scharfem Sehen und einer komfortablen Skibrille entscheiden“, sagt Jens Heymer, selbstständiger Augenoptikermeister, zertifizierter Spezialist für Sportoptik sowie Seminarleiter, Dozent und Referent für Sportoptik.

Heute gibt es tatsächlich mehrere Wege, beides zu verbinden: klare Sicht und sportgerechten Schutz. Welche Lösung passt, hängt von der Fehlsichtigkeit ab, von Gesichtsform, Helm, Sportart und gewünschtem Sichtfeld.

Gerade im Wintersport ist das entscheidend. Eine Alltagsbrille sitzt unter einer engen Skibrille oft schlecht und fördert zusätzlich das Beschlagen.

Kontaktlinsen: viel Sicht, nicht für jeden Komfort

Auch Kontaktlinsen lassen sich mit einer Skibrille kombinieren. Sie vermeiden einen zusätzlichen Rahmen und eröffnen ein großes peripheres Sichtfeld.

Doch Kälte, trockene Luft und Fahrtwind können Kontaktlinsen unangenehm machen. Eine gut sitzende Skibrille hält Wind und Schnee zwar von der Augenoberfläche fern. Trotzdem zählt am Ende die individuelle Verträglichkeit. Kontaktlinsen ersetzen außerdem weder den mechanischen Schutz noch den UV-Schutz einer geeigneten Sport- oder Skibrille.

Welche Scheibe passt zu welchem Wetter?

Eine pauschal „beste“ Tönung gibt es nicht. Bei greller Sonne sind dunklere Filter sinnvoll. Bei Nebel, Schneefall oder diffusem Licht braucht es dagegen mehr Lichtdurchlässigkeit. Deshalb setzen Hersteller zunehmend auf Wechselscheiben und photochrome Gläser. Letztere passen ihre Tönung an Lichtverhältnisse beziehungsweise UV-Belastung an.

Das Prinzip ist einfach: viel Licht, dunkleres Glas; wenig Licht, helleres Glas. So kann eine Scheibe unterschiedliche Bedingungen abdecken. Wichtig bleibt aber die Trennung zwischen Technik und Werbeversprechen. Dass ein Glas seine Tönung ändert, ist eine messbare Eigenschaft. Daraus folgt noch nicht automatisch, dass jemand schneller oder sicherer fährt.

Neue Produkte: Wohin sich Sportbrillen entwickeln

Der Markt zeigt mehrere klare Trends: selbsttönende Gläser, größere Sichtfelder, Korrektionslösungen, schneller Scheibenwechsel und zunehmend auch elektronische Funktionen.

Evil eye: Sportoptik für wechselnde Bedingungen

Die österreichische Marke evil eye setzt stark auf anpassbare Sportoptik. Ein aktuelles Beispiel ist die peaksight. Das Modell wird laut Hersteller mit LST-VARiO-Technologie angeboten. Diese verbindet Kontrastverstärkung mit selbsttönender Funktion. evil eye nennt für die Scheibe einen Filterbereich von Kategorie 2 bis 3 und eine Lichttransmission von 31 bis 11 Prozent. Das Modell ist außerdem mit optischer Verglasung erhältlich.P1

Für Wintersportler ist vor allem die Kombination aus Sportbrille und individueller Sehkorrektur interessant. evil eye führt darüber hinaus eigene Skibrillenmodelle. Die technischen Eigenschaften sind Herstellerangaben. Sie beschreiben die Ausstattung, belegen aber keinen unabhängigen sportlichen Leistungsgewinn.

Rudy Project: Photochromie und Rundumschutz

Auch der italienische Hersteller Rudy Project setzt auf photochrome Gläser. Ein aktuelles Beispiel ist die Spinshield Photochromic, eine Vollschild-Sportbrille mit ImpactX-Glas. Nach Herstellerangaben passt sich das Glas automatisch an wechselndes Licht an. Zugleich soll die Konstruktion Wind, Staub und Schmutz vom Auge fernhalten. Rudy Project positioniert das Modell unter anderem für Bergsport und wechselnde Lichtbedingungen.P2

Für den Wintersport ist zudem die Goggle-Kategorie des Herstellers relevant, vor allem bei variablen Lichtverhältnissen und optischen Einsätzen.

Das Grundprinzip ist interessant: Statt für jede Wetterlage eine neue Brille zu nutzen, soll ein variables Glas einen breiten Bereich abdecken. Auch hier gilt: Die automatische Tönungsanpassung ist eine technische Produkteigenschaft. Ob sie in einer konkreten Wintersportsituation tatsächlich einen relevanten Sicherheits- oder Leistungsvorteil bringt, ist eine eigene wissenschaftliche Frage.

Gloryfy: Fokus auf Bruchsicherheit

Das österreichische Unternehmen gloryfy setzt einen anderen Akzent. Die Marke verwendet nach eigenen Angaben das NBFX-Material für Rahmen und Gläser und bietet Sportbrillen auch mit selbsttönenden Transformer-Gläsern an.

Ein aktuelles Beispiel ist die G25 purple TRF. Die Brille wird mit einem NBFX-TRANSFORMER-Glas der Filterstufen F1 bis F3 angeboten. Nach Herstellerangaben passt sich die Tönung an die UV-Strahlung an. Das Modell ist außerdem optisch verglasbar.P3 gloryfy führt zudem eine ganze Kollektion selbsttönender Sportbrillen. Die Transformer-Gläser gibt es laut Hersteller in verschiedenen Filterbereichen; außerdem stehen polarisierte Varianten zur Verfügung, die Reflexionen auf stark spiegelnden Oberflächen wie Schnee mindern sollen.P4

Für Wintersportler ist vor allem die Kombination aus selbsttönender Scheibe, großem Sichtfeld und individueller Verglasbarkeit interessant.

Auch hier muss die Grenze klar bleiben: Angaben zu NBFX, Filterstufen und Photochromie stammen vom Hersteller. Sie sind kein wissenschaftlicher Beleg dafür, dass gloryfy-Brillen sportliche Leistung besser steigern als andere Sportbrillen.

Julbo: Photochrome Skibrillen für Wetterwechsel

Auch Julbo arbeitet seit Jahren mit selbsttönenden REACTIV-Gläsern. Ein aktuelles Beispiel ist die RAZOR EDGE REACTIV, die laut Hersteller für Freeride, Skitouren und Expeditionen ausgelegt ist. Die rahmenlose Skibrille besitzt eine großflächige zylindrische Scheibe, eine Antibeschlagbeschichtung und ein selbsttönendes REACTIV-Glas. In einer aktuellen Variante nennt Julbo einen Filterbereich von Kategorie 0 bis 4.P5

Eine weitere aktuelle Variante, die RAZOR EDGE DREAMERS SERIES REACTIV, wird mit einem REACTIV-1-3-High-Contrast-Glas angeboten. Julbo gibt eine Lichttransmission von 16 bis 70 Prozent an.P6 Julbo steht damit beispielhaft für einen breiten Markttrend: Die Skibrille soll sich an wechselndes Licht anpassen, statt dass der Sportler ständig die Scheibe wechselt.

Smith: Magnetwechsel und großes Sichtfeld

Smith setzt bei Skibrillen auf schnellen Scheibenwechsel. Die aktuelle 4D MAG kombiniert laut Hersteller ChromaPop-Gläser mit einem magnetischen Wechselglassystem und einem besonders großen peripheren Sichtfeld. Smith nennt für die BirdsEye-Vision-Technologie eine Erweiterung des Sichtfelds um 25 Prozent. Je nach Variante gehören Scheiben für unterschiedliche Lichtbedingungen zum Lieferumfang.P7 Für Wintersportler liegt der praktische Vorteil auf der Hand: Zieht das Wetter um, lässt sich die Scheibe rasch tauschen, ohne die ganze Brille zu wechseln.

Auch hier bleiben Angaben zur Sichtfelderweiterung und Kontrastoptimierung Herstellerangaben.

Bollé: Photochromie für Kälte

Bollé verfolgt mit der Phantom einen ähnlichen Ansatz. Die photochrome Skibrille soll laut Hersteller ihre Tönung automatisch an wechselndes Licht anpassen. Bollé nennt für das Phantom-Glas unter anderem eine Funktion bei Temperaturen von -25 bis +5 Grad Celsius. Die Phantom-Modelle werden außerdem mit NXT-Scheibe, Antibeschlagtechnologie und 100 Prozent UV-Schutz angeboten. Eine Phantom+-Variante ergänzt das Konzept um einen halbpolarisierten Film.P8 Für Brillenträger bietet Bollé zudem OTG-Varianten der Phantom-Serie an.P8

Der nächste Schritt: die intelligente Sportbrille

Die Entwicklung endet nicht bei klassischen Sport- und Skibrillen. Elektronik, Kamera, Audio und künstliche Intelligenz ziehen in die Brille ein. Ein aktuelles Beispiel ist die Oakley Meta Vanguard. Oakley und Meta positionieren sie als Performance-AI-Brille. Sie kombiniert Kamera, Audio und KI-Funktionen und wird seit 2026 auch in Europa beziehungsweise weiteren Märkten angeboten. Zur aktuellen Produktentwicklung gehört außerdem eine Variante mit Prizm Transitions, also einer Verbindung aus kontrastorientierter Prizm-Technologie und photochromer Anpassung.P9

Damit verändert sich die Rolle der Sportbrille. Sie soll nicht mehr nur schützen und das Sehen verbessern, sondern zusätzlich Daten erfassen, Audioinformationen liefern und mit digitalen Systemen interagieren.

Für den klassischen Wintersport ist diese Produktklasse allerdings noch etwas anderes als eine Skigoggle. Fragen zu Akkulaufzeit, Bedienung, Robustheit, Datenschutz und möglicher Ablenkung sind ebenso wichtig wie die optische Qualität. Die rote Linie bleibt klar: Digitale Zusatzfunktionen dürfen die visuelle Wahrnehmung und Aufmerksamkeit des Sportlers nicht stören.

Was die Wissenschaft über Sportbrillen tatsächlich sagt

Wer neue Technologien bewertet, sollte auf die Evidenz schauen. Die Forschung zeigt recht klar: Intensive UV-Strahlung kann das Auge schädigen, und extreme UV-Exposition kann eine Photokeratitis auslösen. Wintersportler gehören wegen Höhe und Schneereflexion zu den besonders exponierten Gruppen.1,2 Auch der Wert eines geeigneten mechanischen Augenschutzes im Sport ist gut dokumentiert. Internationale Standards sollen sicherstellen, dass Schutzbrillen den jeweiligen Belastungen standhalten und zugleich ausreichend optische Qualität bieten.7

Weniger klar ist die Frage, ob eine bestimmte Glasfarbe oder Kontrasttechnologie die sportliche Leistung tatsächlich verbessert. Studien zeigen Unterschiede bei visuellen Funktionen und unter verschiedenen Kontrastbedingungen. Der direkte Transfer auf die Wettkampfleistung ist aber nicht ausreichend belegt.4–6 Das ist der entscheidende Unterschied: Eine Brille kann die Sicht technisch verbessern, ohne dass daraus automatisch ein messbarer Leistungsvorteil folgt.

Auch langfristiger UV-Schutz zählt

UV-Schutz wirkt nicht nur für die nächste Abfahrt. Langfristige UV-Exposition steht mit mehreren Augenerkrankungen in Verbindung. Eine systematische Übersichtsarbeit von Modenese und Gobba untersuchte den Zusammenhang zwischen solarer UV-Exposition und Katarakt. Von 15 eingeschlossenen Studien zeigten zwölf einen positiven Zusammenhang; besonders deutlich war die Evidenz für die kortikale Katarakt. Die Autoren weisen allerdings auf methodische Grenzen bei der Erfassung der tatsächlichen UV-Exposition hin.10

Für Wintersportler heißt das nicht, dass eine einzelne Skifahrt einen grauen Star auslöst. Es heißt vielmehr: Konsequenten UV-Schutz sollte man nicht leichtfertig verschenken.

Wichtigste Ausrüstung sitzt vor den Augen

Eine gute Skibrille ist deshalb kein bloßes Komfort- oder Lifestyleprodukt. Sie soll UV-Strahlung mindern, Blendung zähmen, unter schwierigen Bedingungen gutes Sehen ermöglichen, die Augen vor Wind und Schnee schützen und ein großes, verzerrungsarmes Sichtfeld bieten.

Die Technik wird dabei vielfältiger: selbsttönende Filter, magnetische Wechselgläser, kontrastoptimierte Scheiben, Korrekturclips, Direktverglasung und inzwischen sogar elektronische Sportbrillen.

Die wissenschaftliche Kernbotschaft bleibt trotzdem einfach: Nicht ohne geeigneten Augenschutz auf die Piste.

Welche Brille passt, entscheidet der Einsatz. Ein sonniger Tag auf dem Gletscher stellt andere Anforderungen als Schneefall oder Nebel. Brillenträger brauchen andere Lösungen als Menschen ohne Sehkorrektur. Und ein Skifahrer stellt andere Ansprüche als ein Langläufer oder Skitourengeher.

Wer seine Augen konsequent vor UV-Strahlung, Wind und mechanischen Einwirkungen schützt und zugleich auf eine zum Wetter passende Scheibe sowie gute optische Qualität achtet, senkt ein vermeidbares Risiko. Und er schafft die Voraussetzung dafür, dass die Piste auch bei wechselnden Bedingungen sicher im Blick bleibt.

Schon gewusst?

„Ich sehe doch noch ganz gut“ kann täuschen.

Eine Sehschwäche entwickelt sich oft schleichend. Das Gehirn gewöhnt sich teilweise an die schlechtere Sicht, sodass Betroffene die Veränderung selbst zunächst gar nicht bemerken.

Quick Votes

„Wer den ganzen Tag über die Pisten jagt, merkt oft zunächst nichts – und spürt die Quittung erst später.“

„Heute gibt es tatsächlich mehrere Wege, beides zu verbinden: klare Sicht und sportgerechten Schutz.“

„Der Markt zeigt mehrere klare Trends: selbsttönende Gläser, größere Sichtfelder, Korrektionslösungen, schneller Scheibenwechsel und zunehmend auch elektronische Funktionen.“

Wissenschaftliche Quellen

World Health Organization (WHO)

Willmann, G. (2015): High Altitude Medicine & Biology, 16(4), 277–282. DOI: 10.1089/ham.2015.0109

Moe, M. C., Özmert, E., Baudouin, C. et al. (2023): BMJ Open Sport & Exercise Medicine. DOI: 10.1136/bmjsem-2023-001644

Yee, A., Thompson, B., Irving, E., Dalton, K. (2021): Optometry and Vision Science, DOI: 10.1097/OPX.0000000000001734

Quevedo-Junyent, L., Argilés, M. (2024): Influence of trajectory and contrast on dynamic visual acuity in elite team sports players. DOI: 10.1177/03010066241248077

Zwicker, M. A., et al. (2011): Visual acuity and contrast sensitivity testing for sports vision

Dain, S. J. (2016): Sports eyewear protective standards. DOI: 10.1111/cxo.12349

Der Blick – Augenoptik Heymer, Bielefeld

DOZ-Verlag (2019): Porträt von Jens Heymer und seiner Tätigkeit als Sportoptiker

Modenese, A., Gobba, F. (2018): Cataract frequency and subtypes involved in workers assessed for their solar radiation exposure: a systematic review. DOI: 10.1111/aos.13734

Produktquellen: evil eye, Rudy Project, gloryfy, Julbo, Smith, Bollé und Oakley/Meta werden ausschließlich anhand eigener Herstellerinformationen beschrieben. Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und keine unabhängigen Wirksamkeitsnachweise.