Bei 401 Erwachsenen mit Lungentuberkulose, die an 14 Studienzentren in fünf Ländern behandelt wurden, war nach zwölf Wochen Therapie mit einer Vierfach-Kombination aus dem Wirkstoff BTZ-043, Bedaquilin, Delamanid und Moxifloxacin bei keinem einzigen Patienten mehr ein Tuberkulose-Erreger nachweisbar. Das ist das Ergebnis der internationalen Plattformstudie PARADIGM4TB, deren Resultate am 19. November 2026 im Fachjournal The New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden. Zum Vergleich: Die bisherige Standardbehandlung gegen multiresistente Tuberkulose – eine Form der Erkrankung, bei der die Erreger gegen die gängigen Medikamente unempfindlich geworden sind – dauert sechs Monate. Die neue Kombination soll diese Zeit deutlich verkürzen und ist nun für die nächste Studienstufe ausgewählt worden, in der eine global angelegte Zulassungsstudie vorbereitet wird.

Bei 401 Erwachsenen mit Lungentuberkulose, die an 14 Studienzentren in fünf Ländern behandelt wurden, war nach zwölf Wochen Therapie mit einer Vierfach-Kombination aus dem Wirkstoff BTZ-043, Bedaquilin, Delamanid und Moxifloxacin bei keinem einzigen Patienten mehr ein Tuberkulose-Erreger nachweisbar. Das ist das Ergebnis der internationalen Plattformstudie PARADIGM4TB, deren Resultate am 19. November 2026 im Fachjournal The New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden. Zum Vergleich: Die bisherige Standardbehandlung gegen multiresistente Tuberkulose – eine Form der Erkrankung, bei der die Erreger gegen die gängigen Medikamente unempfindlich geworden sind – dauert sechs Monate. Die neue Kombination soll diese Zeit deutlich verkürzen und ist nun für die nächste Studienstufe ausgewählt worden, in der eine global angelegte Zulassungsstudie vorbereitet wird.

Der Wirkstoff BTZ-043 wurde bereits 2006 am Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie (Leibniz-HKI) in Jena entdeckt und 2009 in der Fachzeitschrift Science erstmals beschrieben. Seit 2014 wird er gemeinsam mit dem Institut für Infektions- und Tropenmedizin am LMU Klinikum München sowie in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) weiterentwickelt.

Warum ist Tuberkulose trotz Antibiotika noch immer so gefährlich?

Tuberkulose ist weltweit die tödlichste Infektionskrankheit, die von einem einzelnen Erreger ausgelöst wird – jährlich sterben weit über eine Million Menschen daran. Eine medikamentensensible Tuberkulose, also eine Form, bei der die Bakterien noch auf die üblichen Medikamente ansprechen, lässt sich mit einer sechsmonatigen Standardkombination aus vier kostengünstigen Antibiotika in der Regel zuverlässig heilen. Problematisch wird es, wenn das wichtigste dieser Mittel, Rifampicin, nicht mehr wirkt: 2024 erkrankten laut den im Artikel genannten Angaben weltweit rund 390.000 Menschen an einer Rifampicin-resistenten oder multiresistenten Form der Krankheit. Für sie bleiben bislang nur sogenannte Reservetherapien mit stärkeren Nebenwirkungen.

Seit 2022 empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für diese Fälle sechsmonatige Kombinationstherapien, die die Heilungsraten von 61 auf über 85 Prozent verbessert haben. Sie beruhen jedoch auf dem Wirkstoff Linezolid, der bei einem großen Teil der Behandelten Nervenschäden und Veränderungen des Blutbilds verursacht und deshalb häufig in geringerer Dosis gegeben oder ganz abgesetzt werden muss. Genau an diesem Punkt setzt die neue BTZ-043-Kombination an: Sie soll Linezolid ersetzen und eine ähnlich wirksame, aber besser verträgliche Behandlung ermöglichen.

Wie wirkt BTZ-043 im Körper?

BTZ-043 gehört zu einer neu entwickelten Wirkstoffklasse namens Benzothiazinone mit einem bislang ungenutzten Angriffspunkt.

Der Stoff blockiert dauerhaft ein Enzym namens DprE1, das die Tuberkulose-Bakterien für den Aufbau ihrer Zellwand benötigen.

Er wirkt gezielt gegen die Erregergruppe der Mykobakterien, greift die übrige Darmflora nicht an und zeigt im Labor auch Wirkung gegen bereits resistente Bakterienstämme.

Vorangegangene Laborarbeiten deuten darauf hin, dass der Wirkstoff auch in abgestorbenes Lungengewebe vordringt – ein Ort, an dem sich Erreger der Behandlung sonst oft entziehen.

Was passiert in der nächsten Studienphase?

Die Studie PARADIGM4TB wird vom University College London geleitet; maßgeblich am Design beteiligt war Prof. Michael Hoelscher, Direktor des Instituts für Infektions- und Tropenmedizin am LMU Klinikum München und wissenschaftlicher Leiter des europäischen Forschungskonsortiums UNITE4TB. Statt einzelne Medikamentenkombinationen nacheinander zu testen, vergleicht dieses sogenannte Plattformstudiendesign mehrere Behandlungsschemata gleichzeitig in einem gemeinsamen Ablauf – das spart Zeit und senkt die Zahl der benötigten Studienteilnehmenden.

In der kommenden Studienstufe werden die Patientinnen und Patienten nach dem Zufallsprinzip fünf verschiedenen Behandlungsgruppen zugeteilt, die 12, 14, 16, 18 oder 20 Wochen lang therapiert werden. Ziel ist herauszufinden, wie kurz die Behandlung sein kann, ohne dass die Krankheit nach Therapieende zurückkehrt. Parallel bereitet das LMU Klinikum München eine weltweite Phase-III-Studie auf vier Kontinenten vor, mit der das Medikament bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA und der amerikanischen FDA zugelassen werden soll.

"Die Ergebnisse von PARADIGM4TB bestätigen eindeutig, dass unser Medikament BTZ-043 einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der aktuellen MDR-Therapie leisten kann. Sie schaffen die entscheidende Grundlage für den nächsten Schritt: die Vorbereitung der für die Zulassung notwendigen globalen Phase-III-Studie auf vier Kontinenten." — Prof. Dr. Michael Hoelscher, Direktor des Instituts für Infektions- und Tropenmedizin am LMU Klinikum München

Welche Rolle spielt die internationale Zusammenarbeit?

Die Studien PARADIGM4TB und DECISION sind Teil von UNITE4TB, einer öffentlich-privaten Partnerschaft von 30 Organisationen in 13 Ländern. Gefördert wird das Konsortium über die Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking, die wiederum vom EU-Forschungsprogramm Horizont 2020, vom Branchenverband EFPIA, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und der Ludwig-Maximilians-Universität München getragen wird. Die beteiligten Pharmaunternehmen und Partnerorganisationen übernehmen gemeinsam die Hälfte der Finanzierung.

PD Dr. Norbert Heinrich, wissenschaftlicher Leiter des Forschungsbereichs Tuberkulose im DZIF, ordnet die Ergebnisse als Beleg dafür ein, dass das Zusammenspiel akademischer Spitzenforschung mit großen Pharmafirmen funktionieren kann:

"UNITE4TB und der Forschungsbereich 'Tuberkulose' im DZIF zeigen mit den ermutigenden Ergebnissen aus PARADIGM4TB, dass eine Kooperation von europäischer akademischer Spitzenforschung und großen Pharmafirmen erfolgreich sein kann – durch neuartige, effizientere Studiendesigns, akademische Expertise in Pharmakokinetik, Bakteriologie, Biomarkern – und auch in der spezialisierten Studiendurchführung, die den hohen Standards der Zulassungsbehörden entspricht." — PD Dr. Norbert Heinrich, Scientific Lead TB, LMU Klinikum München

Einordnung: Die Ergebnisse von PARADIGM4TB sind eine wichtige Zwischenetappe, aber noch keine abgeschlossene Zulassungsstudie. Erst die bevorstehende Phase-III-Studie wird zeigen, ob sich die kurze Behandlungsdauer auch über einen längeren Zeitraum nach Therapieende bestätigt und ob der Wirkstoff tatsächlich die erhoffte Alternative zu nebenwirkungsreichen Reservetherapien wird. Bis zu einer möglichen Zulassung durch EMA oder FDA dürfte daher noch einige Zeit vergehen.