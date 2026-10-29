Gesundheitsreform 2026: Was sich für Patienten beim Zahnersatz verändert

Die Festzuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen für Zahnersatz werden ab 2027 abgesenkt – für Patienten können höhere Eigenanteile entstehen. · Foto: cottonbro studio / pexels

Die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung bringt Veränderungen bei der Finanzierung von Zahnersatz mit sich. Für gesetzlich Versicherte können dadurch höhere Eigenanteile entstehen. Welche Regelungen ab 2027 gelten und worauf Patienten achten sollten.

Die gesetzliche Krankenversicherung steht vor finanziellen Herausforderungen. Mit dem im Juli 2026 vom Bundestag beschlossenen GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz sollen die Ausgaben begrenzt und die Krankenkassen langfristig finanziell stabilisiert werden. Die Reform betrifft verschiedene Bereiche der medizinischen Versorgung – darunter auch die Zahnmedizin.

Eine wesentliche Änderung betrifft die Festzuschüsse für Zahnersatz. Diese werden ab 2027 auf das Niveau zurückgeführt, das bereits vor Oktober 2020 galt. Für gesetzlich versicherte Patienten bedeutet das, dass sich der selbst zu tragende Kostenanteil bei einer Versorgung mit Kronen, Brücken oder Prothesen erhöhen kann.

Über die gesetzlichen Änderungen und deren Auswirkungen informiert das Bundesministerium für Gesundheit auf seiner offiziellen Website.

Festzuschüsse beim Zahnersatz werden reduziert

Bislang übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich 60 Prozent der für die jeweilige Regelversorgung festgelegten Kosten. Ab 2027 sinkt dieser Anteil auf 50 Prozent.

Auch die Zuschüsse für Patienten mit einem regelmäßig geführten Bonusheft werden angepasst. Nach fünf Jahren nachgewiesener Vorsorge beträgt der Zuschuss künftig 60 statt bisher 70 Prozent. Bei zehn Jahren regelmäßiger Vorsorge sinkt er von 75 auf 65 Prozent.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen den tatsächlichen Behandlungskosten und den Kosten der sogenannten Regelversorgung. Die Festzuschüsse orientieren sich an einer medizinisch notwendigen Standardversorgung. Entscheiden sich Patienten für eine darüber hinausgehende Behandlung, können zusätzliche Kosten entstehen.

Die bestehenden Härtefallregelungen bleiben erhalten. Versicherte mit geringem Einkommen können weiterhin eine vollständige Kostenübernahme für die Regelversorgung erhalten, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Was bedeuten die Änderungen für Patienten?

Wie stark sich die neuen Regelungen finanziell auswirken, hängt von der individuellen Versorgung ab. Nicht jede zahnärztliche Behandlung ist gleichermaßen betroffen. Die Änderungen bei den Festzuschüssen beziehen sich insbesondere auf Zahnersatz.

Grundsätzlich stehen bei fehlenden oder stark geschädigten Zähnen unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Dazu gehören beispielsweise Kronen, Brücken, Prothesen und implantatgetragene Versorgungen.

Welche Behandlung infrage kommt, richtet sich nach verschiedenen medizinischen Faktoren. Neben dem Zustand der vorhandenen Zähne spielen unter anderem die Knochensituation, die allgemeine Mundgesundheit und die individuellen Voraussetzungen eine Rolle.

Wie sich die Festzuschüsse zusammensetzen und welche Eigenanteile bei unterschiedlichen Versorgungsformen entstehen können, erläutert die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) in ihren Patienteninformationen.

Vor einer geplanten Versorgung ist es deshalb sinnvoll, sich sowohl über die medizinischen Möglichkeiten als auch über die voraussichtlichen Kosten zu informieren.

Zahnarzt aus Bielefeld empfiehlt individuelle Beratung

Auch aus zahnmedizinischer Sicht kommt einer verständlichen Aufklärung über Behandlungsmöglichkeiten und Kosten eine wichtige Bedeutung zu.

Dr. med. dent. Udo Neuhöffer, MSc. MSc., ist seit vielen Jahren als Zahnarzt in Bielefeld tätig. Er verfügt über Masterabschlüsse in Implantologie und Oralchirurgie sowie Kieferorthopädie und führt eine zahnärztliche Praxisklinik in Bielefeld.

„Welche Versorgung medizinisch sinnvoll ist und welche Kosten dabei entstehen können, hängt von der individuellen Situation ab. Eine persönliche Beratung hilft dabei, die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Kosten besser einzuordnen", erklärt Dr. Neuhöffer.

Die gesundheitspolitischen Veränderungen ändern nichts daran, dass zahnmedizinische Behandlungsentscheidungen auf Grundlage der jeweiligen Befundsituation getroffen werden sollten.

„Für Patienten ist es wichtig, die geplante Behandlung nachvollziehen zu können. Dazu gehört auch, über mögliche Alternativen und die voraussichtliche Kostenübernahme informiert zu sein", so der Bielefelder Zahnarzt.

Regelmäßige Vorsorge bleibt ein wichtiger Bestandteil der Zahngesundheit

Unabhängig von den finanziellen Veränderungen bei Zahnersatz bleibt die regelmäßige zahnärztliche Vorsorge von Bedeutung. Kontrolluntersuchungen ermöglichen es, Veränderungen an Zähnen und Zahnfleisch frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Bei gesetzlich Versicherten spielt die dokumentierte Vorsorge außerdem weiterhin eine Rolle für die Höhe der Festzuschüsse beim Zahnersatz. Wer die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt und regelmäßige Untersuchungen über mehrere Jahre nachweisen kann, erhält auch nach der Reform einen erhöhten Zuschuss.

„Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind eine wichtige Grundlage für die langfristige Zahngesundheit. Sie bieten die Möglichkeit, mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und individuell darauf zu reagieren", erläutert Dr. Neuhöffer.

Dabei sollte die Vorsorge nicht ausschließlich unter finanziellen Gesichtspunkten betrachtet werden. Der Erhalt der natürlichen Zähne und die frühzeitige Behandlung zahnmedizinischer Erkrankungen bleiben zentrale Ziele der Zahnheilkunde.

Was Patienten bei einer geplanten Zahnersatzbehandlung beachten sollten

Steht eine Versorgung mit Zahnersatz an, empfiehlt es sich, den vorgesehenen Behandlungsablauf und die entstehenden Kosten im Vorfeld genau zu besprechen.

Eine wichtige Grundlage bildet dabei der Heil- und Kostenplan. Er dokumentiert den zahnmedizinischen Befund, die geplante Versorgung sowie die voraussichtlichen Kosten. Auf dieser Grundlage kann die Krankenkasse den entsprechenden Festzuschuss bestimmen.

Patienten sollten insbesondere darauf achten, welche Leistungen von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden, welcher Eigenanteil verbleibt und ob unterschiedliche Versorgungsmöglichkeiten bestehen.

Auch ein vorhandenes Bonusheft und mögliche Ansprüche im Rahmen der Härtefallregelung sollten bei der Kostenplanung berücksichtigt werden.

Bei umfangreicheren Behandlungen kann es sinnvoll sein, offene Fragen bereits vor Beginn der Versorgung zu klären. So lassen sich medizinische Entscheidungen und finanzielle Aspekte möglichst transparent miteinander verbinden.

Fazit: Information und Vorsorge bleiben entscheidend

Die Gesundheitsreform verändert ab 2027 die finanzielle Beteiligung der gesetzlichen Krankenkassen am Zahnersatz. Für Patienten kann dies bedeuten, dass sie künftig einen größeren Teil der Behandlungskosten selbst tragen müssen.

Wie hoch dieser Anteil tatsächlich ausfällt, hängt jedoch von der jeweiligen Behandlung, dem individuellen Befund und den geltenden Zuschussregelungen ab.

Unabhängig von der Reform bleiben regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, eine sorgfältige zahnmedizinische Diagnostik und eine verständliche Beratung wichtige Grundlagen für die Zahngesundheit. Wer sich frühzeitig über Behandlungsmöglichkeiten und Kosten informiert, kann anstehende Entscheidungen auf einer fundierten Grundlage treffen.