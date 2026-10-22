Makrophagen-Signal TIMD4 hält chronische Darmentzündung am Laufen
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Makrophagen-Signal TIMD4 hält chronische Darmentzündung am Laufen

Foto: PublicDomainPictures / Pixabay

Eine Studie im Fachjournal PLOS Biology untersucht, wie Makrophagen bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) zur anhaltenden Entzündung beitragen. Die Forschenden zeigen, dass Makrophagen Signale aussenden, die Monozyten – eine weitere Gruppe von Immunzellen – in die Darmwand locken.

Eine Studie im Fachjournal PLOS Biology untersucht, wie Makrophagen bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) zur anhaltenden Entzündung beitragen. Die Forschenden zeigen, dass Makrophagen Signale aussenden, die Monozyten – eine weitere Gruppe von Immunzellen – in die Darmwand locken.

Im Mittelpunkt der Studie steht das Molekül TIMD4. Laut den Befunden aktiviert TIMD4 in Makrophagen den AMPK-Signalweg, wodurch die Produktion von Chemokinen unterdrückt wird. Chemokine sind Botenstoffe, die normalerweise Immunzellen anlocken und zur Rekrutierung von Monozyten beitragen.

Die Forschenden berichten außerdem, dass ein Peptid-Nanopartikel diese Effekte abschwächen kann. Peptid-Nanopartikel sind künstlich hergestellte Strukturen, die gezielt an bestimmte Zelltypen binden können.

Aus der verfügbaren Zusammenfassung gehen keine Angaben zu Versuchsaufbau, Modellsystemen oder Probandenzahlen hervor. Ebenso bleibt unklar, ob die Experimente in vitro, in Tiermodellen oder in humanem Gewebe durchgeführt wurden. Der aktuelle Entwicklungsstand des Peptid-Nanopartikel-Ansatzes wird nicht spezifiziert. Ein vollständiges Verständnis der Studie erfordert die Lektüre der Originalpublikation.

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