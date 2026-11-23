Zwölf Punkte – von der Zeit im Freien bis zu den Warnzeichen

Kurzsichtigkeit nimmt bei Kindern seit Jahren zu. Die folgenden zwölf Punkte fassen zusammen, worauf Eltern, Großeltern und Erziehungsberechtigte im Alltag achten können – von der Zeit im Freien bis zu den Warnzeichen, bei denen ein Termin beim Augenarzt sinnvoll ist. Die Hintergründe dazu, wie Myopie entsteht und was sich bremsen lässt, stehen im Beitrag Alarm um Kinderaugen.

1. Möglichst jeden Tag viel Zeit draußen einplanen

Als praktikable Orientierung gelten etwa zwei Stunden im Freien pro Tag, sofern das im Alltag möglich ist. Es muss kein Sport sein: Spielen, Spazierengehen, Fahrradfahren oder einfach draußen sein zählt. Die Schutzwirkung scheint vor allem mit der Zeit im Freien und der Helligkeit zusammenzuhängen.

2. Naharbeit regelmäßig unterbrechen

Beim Lesen, Lernen, Basteln oder Spielen am Bildschirm sollten Kinder nicht stundenlang ohne Pause in derselben Entfernung schauen. Regelmäßig aufstehen, nach draußen schauen oder bewusst in die Ferne blicken.

3. Auf ausreichenden Abstand achten

Smartphone und Buch sollten nicht direkt vor das Gesicht gehalten werden. Ein größerer, bequemer Betrachtungsabstand ist sinnvoll.

4. Bildschirm nicht zur einzigen Freizeitbeschäftigung machen

Entscheidend ist weniger ein einzelnes Gerät als der gesamte Tagesablauf. Lange Bildschirmphasen bedeuten häufig gleichzeitig weniger Bewegung und weniger Aufenthalt im Freien.

5. Auf Warnzeichen achten

Ein Kind sollte genauer untersucht werden, wenn es beispielsweise:

beim Blick in die Ferne die Augen zusammenkneift

häufig sehr nah an Buch oder Bildschirm herangeht

Schwierigkeiten hat, die Tafel zu erkennen

beim Fernsehen ungewöhnlich nah sitzt

häufig über Kopfschmerzen oder angestrengtes Sehen klagt

oder plötzlich schlechter sieht

6. Familiäre Belastung ernst nehmen

Wenn ein oder beide Elternteile deutlich kurzsichtig sind, besteht für das Kind ein erhöhtes Risiko. Das bedeutet nicht, dass es zwangsläufig myop wird

aber es spricht für eine besonders aufmerksame Beobachtung

7. Nicht nur die Brillenstärke betrachten

Wenn ein Kind bereits kurzsichtig ist, sollte man gemeinsam mit der behandelnden Augenärztin oder dem behandelnden Augenarzt besprechen, ob eine regelmäßige Kontrolle der Entwicklung sinnvoll ist.

Bei der Beurteilung einer fortschreitenden Myopie kann neben der Refraktion auch die axiale Länge interessant sein.

8. Bei schneller Veränderung nach Myopiemanagement fragen

Wenn die Brillenstärke innerhalb eines Jahres deutlich zunimmt, lohnt sich die Frage, ob eine Behandlung zur Verlangsamung der Myopie infrage kommt.

Es gibt inzwischen mehrere wissenschaftlich untersuchte Möglichkeiten.

9. Spezialbrille oder Atropin nicht auf eigene Faust auswählen

Die verschiedenen Verfahren sind nicht für jedes Kind gleich geeignet. Alter, Ausgangsmyopie, Progressionsgeschwindigkeit, Verträglichkeit und Alltag des Kindes spielen eine Rolle. Atropin ist ein Medikament und sollte ausschließlich nach ärztlicher Empfehlung angewendet werden.

10. Kontaktlinsen erfordern besondere Hygiene

Wenn eine Myopiekontrolle mit Kontaktlinsen oder Ortho-K erwogen wird, müssen die Hygienevorschriften und Kontrolltermine sehr zuverlässig eingehalten werden.

11. Bei plötzlichen Sehstörungen sofort reagieren

Plötzlich auftretende Lichtblitze, eine große Zahl neuer „Rußflocken“ oder ein dunkler Vorhang beziehungsweise Schatten im Gesichtsfeld können auf ein ernstes Netzhautproblem hinweisen. Bei solchen Symptomen sollte unverzüglich augenärztliche Hilfe gesucht werden.

12. Das Wichtigste: nicht in Panik geraten

Myopie ist häufig und kann sehr gut korrigiert werden.

Ziel des Myopiemanagements ist nicht, jedes Kind auf jeden Fall völlig ohne Kurzsichtigkeit zu halten. Es geht vor allem darum, eine unnötig starke Progression und damit möglichst hohe Myopie zu vermeiden.

Mehr zu Ursachen, Forschungsstand und Behandlungsmöglichkeiten: Alarm um Kinderaugen – Kurzsichtigkeit bei Kindern.