Es ist spätabends, das Kind liegt im Bett, der Bildschirm leuchtet noch. Ein Video endet, das nächste startet automatisch, ohne dass irgendjemand draufgetippt hätte. Genau dieser Mechanismus steht jetzt im Zentrum einer Debatte, die am 24. November 2026 mit der Vorstellung des Kindergesundheitsberichts 2026 neue Fahrt aufgenommen hat. Die Stiftung Kindergesundheit und das Bündnis Kinder- und Jugendgesundheit e.V. haben darin zusammengetragen, wie digitale Medien den Alltag von Kindern und Jugendlichen prägen – und was das für Schlaf, Bewegung, Konzentration und seelisches Wohlbefinden bedeutet. Ihre zentrale Forderung: nicht die Kinder vom Netz fernhalten, sondern die Plattformen in die Verantwortung nehmen.

Es ist spätabends, das Kind liegt im Bett, der Bildschirm leuchtet noch. Ein Video endet, das nächste startet automatisch, ohne dass irgendjemand draufgetippt hätte. Genau dieser Mechanismus steht jetzt im Zentrum einer Debatte, die am 24. November 2026 mit der Vorstellung des Kindergesundheitsberichts 2026 neue Fahrt aufgenommen hat. Die Stiftung Kindergesundheit und das Bündnis Kinder- und Jugendgesundheit e.V. haben darin zusammengetragen, wie digitale Medien den Alltag von Kindern und Jugendlichen prägen – und was das für Schlaf, Bewegung, Konzentration und seelisches Wohlbefinden bedeutet. Ihre zentrale Forderung: nicht die Kinder vom Netz fernhalten, sondern die Plattformen in die Verantwortung nehmen.

Prof. Dr. Berthold Koletzko, Kinder- und Jugendarzt und Vorstand der Stiftung Kindergesundheit, bringt das Spannungsfeld so auf den Punkt:

"Digitale Medien prägen den Alltag von Kindern und Jugendlichen in vielen Bereichen, bergen dabei aber neben großen Chancen auch erhebliche Risiken und Belastungen für Heranwachsende." — Prof. Dr. Berthold Koletzko, Kinder- und Jugendarzt und Vorstand der Stiftung Kindergesundheit

Die gute Nachricht zuerst: Digitale Medien sind nicht nur Risikofaktor. Sie öffnen Kindern den Zugang zu Wissen und zu sozialem Austausch, gerade für chronisch kranke oder beeinträchtigte junge Menschen können sie eine echte Hilfe sein. Der Bericht sieht darin sogar ein Potenzial, die Kinder- und Jugendmedizin spürbar zu entlasten – etwa weil Information und Austausch online leichter zugänglich werden.

Doch die Kehrseite ist real, und sie hat einen Namen, den die Fachleute immer wieder nennen: Verweildauer-Optimierung. Viele Apps und Plattformen sind so konstruiert, dass Nutzerinnen und Nutzer – auch minderjährige – möglichst lange dranbleiben. Autoplay-Funktionen, Benachrichtigungen, endlose Scroll-Feeds: Was aus Unternehmenssicht als Erfolg zählt, kann für ein Kind bedeuten, dass der Schlaf zu kurz kommt, die Konzentration leidet oder die Bewegung draußen ausbleibt. Hinzu kommen Probleme, die über reine Bildschirmzeit hinausgehen: Cybermobbing, also Mobbing über digitale Kanäle, Cybergrooming – das gezielte Anbahnen von sexuellem Missbrauch über das Netz –, Desinformation und die immer schnellere Verbreitung Künstlicher Intelligenz verschärfen nach Einschätzung der Autoren die Lage zusätzlich.

Was genau sollen Plattformbetreiber künftig leisten?

Der Bericht und die zugrunde liegenden Empfehlungen der Unabhängigen Expertenkommission „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt" laufen nicht auf ein Verbot von Smartphones oder sozialen Netzwerken für Minderjährige hinaus. Stattdessen soll der digitale Raum so gestaltet werden, dass junge Menschen ihn sicher, selbstbestimmt und altersgerecht nutzen können. Konkret fordern die Autorinnen und Autoren von den Betreibern:

Sichere Voreinstellungen, die von Beginn an auf den Schutz Minderjähriger ausgelegt sind, statt erst nachträglich aktiviert werden zu müssen

Wirksame Altersprüfungen, die tatsächlich verhindern, dass Kinder ungeeignete Inhalte oder Funktionen erreichen

Verzicht auf suchtfördernde Mechanismen wie endlose Feeds oder Autoplay, die gezielt auf maximale Nutzungsdauer ausgelegt sind

Transparente Algorithmen, deren Funktionsweise nachvollziehbar wird – statt einer Blackbox, die niemand von außen versteht

Konsequenten Datenschutz für die Daten von Kindern und Jugendlichen

Diese fünf Punkte zielen alle auf dieselbe Grundidee: Nicht das Kind soll sich an eine gefährliche Umgebung anpassen müssen, sondern die Umgebung soll von vornherein kindgerecht gebaut sein. Vergleichbar wäre das mit einem Spielplatz, der nicht erst nachträglich mit Warnschildern vor Stolperfallen versehen wird, sondern von Anfang an ohne diese Fallen geplant ist.

Warum reicht Medienkompetenz allein nicht aus?

Natürlich bleibt auch die Erziehung zu Hause und in der Schule wichtig. Der Bericht fordert ausdrücklich, dass Medienkompetenz in Familie, Kita und Schule weiter gestärkt wird, damit Kinder und Jugendliche digitale Angebote kritisch einordnen und kompetent nutzen können. Aber genau hier liegt das eigentliche Argument der Autoren: Ein einzelnes Kind oder eine einzelne Familie kann einem Algorithmus, der von Hunderten Ingenieuren auf maximale Bindung hin optimiert wurde, strukturell kaum etwas entgegensetzen. Medienkompetenz hilft, ersetzt aber keine Regeln auf Seiten der Anbieter.

Dr. Michael Hubmann, Vorstandsmitglied des Bündnisses Kinder- und Jugendgesundheit e.V. und Mitglied der Expertenkommission, formuliert das als geteilte Verantwortung:

"Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt ist keine Aufgabe, die Familien allein bewältigen können. Bund, Länder, Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen und insbesondere die Plattformbetreiber müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen." — Dr. Michael Hubmann, Vorstandsmitglied des Bündnisses Kinder- und Jugendgesundheit e.V.

Diese Aussage markiert den eigentlichen Streitpunkt, der nun zwischen Politik, Bildungseinrichtungen und den großen Technologiekonzernen ausgetragen werden dürfte: Wer trägt die Kosten der Umstellung, wer kontrolliert, ob Altersprüfungen wirklich greifen, und wie lässt sich "Transparenz" bei einem Algorithmus überhaupt rechtlich fassen und überprüfen? Der Bericht selbst beantwortet diese Umsetzungsfragen nicht abschließend – er liefert die medizinische und psychologische Begründung dafür, warum Handeln nötig ist, und benennt die Richtung. Die konkrete Ausgestaltung von Gesetzen und technischen Standards bleibt Aufgabe der folgenden politischen Debatte.

Ein Bericht als Diskussionsgrundlage, nicht als Schlusspunkt

Der „Kindergesundheitsbericht 2026 – Fokus: Kinder und Jugendliche in einer digitalen Welt" ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zahlreicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, von der Kinder- und Jugendmedizin über die Medienpädagogik bis zur Rechtswissenschaft. Er versteht sich ausdrücklich als Informationsgrundlage für die weitere gesundheitspolitische Diskussion, nicht als fertiges Gesetzespaket. Herausgegeben wird er von der Stiftung Kindergesundheit, die an der Kinderklinik und Kinderpoliklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München angesiedelt ist und 1997 von Koletzko gegründet wurde, gemeinsam mit dem Bündnis Kinder- und Jugendgesundheit e.V., das kinder- und jugendmedizinische Fachgesellschaften, Berufs- und Klinikverbände sowie Eltern- und Selbsthilfevertretungen unter einem Dach vereint.

Was am Ende bleibt, ist eine einfache, aber unbequeme Verschiebung der Frage. Nicht mehr "Wie viel Bildschirmzeit ist noch gesund?", sondern "Wer haftet dafür, dass ein Produkt, das Millionen Kinder täglich nutzen, nicht gezielt auf deren Verletzlichkeit hin optimiert wird?" Eine Antwort, die allein in der Kinderzimmer-Tür endet, greift nach Einschätzung der Autoren zu kurz. Die eigentliche Tür, an der verhandelt werden muss, steht in den Konferenzräumen der Plattformbetreiber – und dort steht sie bislang nur einen Spalt offen.