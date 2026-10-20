Was macht eigentlich eine WordPress-Agentur?

Was eine WordPress-Agentur macht, ist nicht nur für deren Agenturkunden überaus interessant.

Von Konzept über Design bis zum laufenden Betrieb: Was WordPress-Agenturen tatsächlich leisten, für welche Unternehmen sie infrage kommen und woran sich gute Arbeit erkennen lässt.

Eine WordPress-Agentur entwickelt individuelle Webseiten, die auf die Anforderungen, Ziele und den Charakter eines Unternehmens abgestimmt sind. Von der strategischen Konzeption über das Design bis zur technischen Umsetzung entsteht so ein professioneller Webauftritt, der die Möglichkeiten des Content-Management-Systems WordPress gezielt nutzt.

Auch nach dem Launch sorgt die WordPress-Agentur für einen zuverlässigen Betrieb, regelmäßige Updates, Sicherheitsmaßnahmen, SEO-Maßnahmen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Unternehmenswebseite. WordPress selbst ist kostenlos und quelloffen.

Die Kosten entstehen durch die Leistungen, die aus dem System einen maßgeschneiderten digitalen Internetauftritt machen, von der ersten Idee bis zur langfristigen WordPress-Betreuung. Für Webseitenbesucher ist davon vor allem eines sichtbar: Eine Webseite, die funktioniert, überzeugt und zum Unternehmen passt.

Was macht eine professionelle WordPress-Agentur?

Am Anfang steht das Konzept. Die WordPress-Agentur ordnet die Inhalte, plant die Navigation und legt fest, welche Seite welchen Zweck erfüllt. Hieraus entsteht ein eigenes Webdesign, die sogenannte Gestaltungsvorlage oder das sogenannte WordPress-Theme. Es wird eigens programmiert oder aus einer Kaufvorlage an die Marke des Unternehmens angepasst.

Viele Unternehmenswebseiten benötigen Anbindungen an andere Programme, etwa an eine Kundendatenbank oder die jeweils genutzte Warenwirtschaft. Eine erfahrene WordPress-Agentur richtet die Unternehmenswebseite zudem optimal für den Datenschutz und die Barrierefreiheit ein. Nach dem Start kümmert sie sich um Updates, Sicherungen, SEO, Content und Erweiterungen.

Was für Unternehmen beauftragen eine WordPress-Agentur?

Typische Auftraggeber einer WordPress-Agentur sind mittelständische Unternehmen, die mit ihrer Unternehmenswebseite Kunden gewinnen oder Fachkräfte finden wollen. Hierzu zählen Firmen mit vielen Unterseiten, etwa Hersteller mit einem breitem Produktkatalog oder ambitionierte Dienstleister mit mehreren Standorten.

Karriereseiten mit angebundener Bewerbersoftware sind ebenso ein klassischer Auftrag. Onlineshops gehören ebenso dazu, denn sie verbinden Warenwirtschaft, Bezahlsystem und Versand auf einer Unternehmenswebseite.

Seit Ende Juni 2025 gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für Onlineshops und Buchungstools. Eine WordPress-Agentur baut die Webseite diesbezüglich von Anfang an so, dass alle Menschen sie gut bedienen können.

Anhand welcher Faktoren lässt sich das Kompetenzniveau einer WordPress-Agentur erkennen?

Ein guter Hinweis ist die offene Bauweise. Viele WordPress-Agenturen arbeiten mit einem Page Builder, einem Zusatzwerkzeug, mit dem sich die Seiten per Maus zusammenstellen lassen. Andere setzen auf ein schlankes eigenes Theme mit den Inhaltsbausteinen des WordPress-Editors.

Eine sehr gute WordPress-Agentur legt ihre Bauweise offen und erklärt sie gut verständlich. Zugleich hält sie die Zahl der Erweiterungen klein und achtet auf kurze Ladezeiten. Referenzen zeigen, ob diese Versprechen auch in der Praxis eingelöst werden. Folgende vier Fragen an die WordPress-Agentur helfen bei der Auswahl:

Bauweise: Die Frage nach einem eigenem WordPress-Theme oder Page Builder erhält eine klare Antwort.

Die Frage nach einem eigenem WordPress-Theme oder Page Builder erhält eine klare Antwort. Erweiterungen: Die Zahl der nach dem Start aktiven WordPress-Plugins lässt sich ohne Zögern beziffern.

Die Zahl der nach dem Start aktiven WordPress-Plugins lässt sich ohne Zögern beziffern. Ladezeit: Referenzseiten laden spürbar schnell, auch auf dem Smartphone.

Referenzseiten laden spürbar schnell, auch auf dem Smartphone. Barrierefreiheit: Abgeschlossene barrierefreie WP-Projekte lassen sich samt Internetadresse benennen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit einer WordPress-Agentur ab?

Ein neues Projekt mit WordPress beginnt mit der Strategie. Die WordPress-Agentur klärt, welche genauen Ziele und Zielgruppen die Unternehmenswebseite erreichen soll.

Hieraus entsteht das Konzept mit der Ordnung aller Seiten und Navigationen, bezüglich Unternehmenswebseiten mit vielen Inhalten wird ebenfalls ein redaktionelles Konzept erstellt.

Im Design erhält die Webseite ihr neues Gesicht. Die WordPress-Agentur zeigt Entwürfe, holt Rückmeldungen ein und stimmt Farben, Schriften und Bildsprache (Fotos und Grafiken) mit dem beauftragenden Unternehmen ab. Im Zuge der Digitalisierung von Unternehmensprozessen werden dabei zunehmend auch bestehende Programme angebunden.

In der Programmierung werden die Entwürfe in ein WordPress-Theme übersetzt und mit den nötigen Anbindungen verknüpft. Vor dem Start prüfen beide Seiten gemeinsam die Unternehmenswebseite und testen alle Funktionen. Mit dem Start endet die Arbeit nicht, denn die WordPress-Betreuung läuft weiter. Die Agentur spielt Updates ein, überwacht die Technik und setzt neue Wünsche um.

Wie viel kostet eine WordPress-Agentur und welche Leistungen sind üblicherweise im Preis enthalten?

Die Kosten einer WordPress-Agentur richten sich nach deren Aufwand. Den größten Teil bestimmen der Umfang des Designs, die Zahl der Schnittstellen und die Anforderungen an die Barrierefreiheit. Ein eigens programmiertes WordPress-Theme kostet mehr als eine angepasste Kaufvorlage, bietet dafür jedoch mehr Freiheit.

Für umfangreiche WP-Projekte mit eigenem Design und mehreren Anbindungen nennen einzelne WordPress-Agenturen Einstiegsbeträge ab etwa 15.000 Euro. Kleinere Webseiten mit angepasster Vorlage liegen preislich darunter.

Ein gutes Angebot listet die Bauweise und die enthaltenen Leistungen auf, damit sich die Preise vergleichen lassen. Nach dem Start kommen laufende Kosten für die WP-Betreuung durch die WordPress-Agentur hinzu.

Darin enthalten sind meist Updates, Sicherungen, Überwachung, SEO und kleinere Anpassungen. Diese Kosten gehören von Beginn an in die Kalkulation, damit die Unternehmenswebseite dauerhaft gepflegt bleibt.

Was macht die langfristige Zusammenarbeit mit einer guten WordPress-Agentur zum Wettbewerbsvorteil?

Langfristig gesehen bringt eine WordPress-Agentur vor allem Sicherheit, wenn sie besonders gut arbeitet, auch einen echten Wettbewerbsvorteil. Die Agentur spielt benötigte Updates für das WP-System und die WP-Erweiterungen ein, prüft sie vorher in einer Testumgebung und sichert die Unternehmenswebseite in regelmäßigen Abständen.

Um die gesamte Technik kümmert sich dann die leistende WordPress-Agentur, nicht das Unternehmen. Schnelle Hilfe ist der zweite Unternehmensgewinn. Fällt eine Funktion aus oder soll eine neue Landingpage online gehen, so kennt die Agentur die Unternehmenswebseite nahezu perfekt und reagiert überaus zügig.

Feste Ansprechpartner sorgen dafür, dass eine gute WordPress-Agentur jederzeit anspechbar ist. Eine WordPress-Webseite, die mitwächst, ist quasi der dritte Vorteil. Neue Produkte, weitere Sprachversionen oder ein zusätzlicher Onlineshop lassen sich auf der bestehenden Basis problemlos ergänzen.

Was eine gute WordPress-Agentur genau macht, zeigt sich am Ende im Ergebnis ihrer Arbeit. Sie liefert keine Software, sondern eine WordPress-Webseite, die zum jeweiligen Unternehmen passt, Jahre später noch sicher läuft und sich jederzeit erweitern lässt.