CBC Kids nutzt Schattenpuppen für Haudenosaunee-Schöpfungsgeschichte

CBC Kids hat eine Haudenosaunee-Schöpfungsgeschichte als Video mit Schattenpuppen veröffentlicht. Die Erzählerin Otsistohkwi:yo Elliott präsentiert darin die Turtle-Island-Legende. Der Beitrag zeigt, wie öffentlich-rechtliche Medien und digitale Plattformen indigene Narrative für ein junges Publikum zugänglich machen.

CBC Kids hat eine Haudenosaunee-Schöpfungsgeschichte als Video mit Schattenpuppen veröffentlicht. Die Erzählerin Otsistohkwi:yo Elliott präsentiert darin die Turtle-Island-Legende. Der Beitrag zeigt, wie öffentlich-rechtliche Medien und digitale Plattformen indigene Narrative für ein junges Publikum zugänglich machen.

In der Campfire-Story-Folge erzählt Elliott die Geschichte einer Frau, die aus der Sky World fällt. Wasservögel und Tiere wie Biber, Bisamratte und Otter arbeiten zusammen, um sie zu retten. Sie legen Erde auf den Rücken einer Schildkröte – der Beginn einer neuen Welt. Die Episode trägt den Titel „The Creation of Turtle Island: A Mohawk Story Told with Shadow Puppets" und verbindet mündliche Überlieferung mit visueller Inszenierung.

Die Schattenpuppen-Technik ermöglicht es, die Schöpfungsmotive visuell darzustellen. Traditionell wurden indigene Geschichten über Generationen hinweg mündlich weitergegeben, oft in spezifischen zeremoniellen Kontexten. Die Übertragung in ein Video-Format verändert die Art der Rezeption grundlegend.

Das Video wurde über soziale Medien geteilt und auf Mastodon unter dem Hashtag „ICYMI" (In Case You Missed It) verbreitet, begleitet von Schlagworten wie „FirstNations", „IndigenousPeoples", „Storytelling" und „Tradition".

Eine zentrale Frage bleibt: Wer entscheidet, welche indigenen Geschichten öffentlich geteilt werden? CBC Kids arbeitet mit indigenen Erzählern zusammen, doch Details zum redaktionellen Prozess sind aus dem vorliegenden Material nicht ersichtlich. Die Tatsache, dass Otsistohkwi:yo Elliott als Haudenosaunee-Erzählerin namentlich genannt wird, deutet zumindest darauf hin, dass die Produktion auf indigene Expertise setzt.

Innerhalb indigener Communities gibt es unterschiedliche Positionen zur Frage, ob und wie Schöpfungsgeschichten in Mainstream-Medien präsentiert werden sollten. Einige sehen darin eine Chance, kulturelles Wissen zu bewahren. Andere warnen vor der Gefahr, dass heilige Narrative in kommerziellen oder bildungspolitischen Kontexten instrumentalisiert werden.

Entscheidend ist, dass indigene Produzenten, Autoren und Sprecher in den gesamten Entstehungsprozess eingebunden sind – nicht nur als Mitwirkende, sondern als kreative Entscheidungsträger. Wenn indigene Storyteller wie Otsistohkwi:yo Elliott aktiv gestalten, wie ihre Geschichten verbreitet werden, können digitale Medien ein Werkzeug der kulturellen Souveränität sein.