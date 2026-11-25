Am Universitätsspital Zürich (USZ) lassen sich mittlerweile rund zwei Drittel jener Spenderlebern doch noch transplantieren, die nach herkömmlicher Prüfung eigentlich verworfen worden wären. Möglich macht das ein Verfahren namens Organperfusion: Eine Maschine pumpt dabei eine spezielle Flüssigkeit durch die Blutgefäße eines Spenderorgans außerhalb des Körpers und versorgt es so künstlich mit Sauerstoff und Nährstoffen – ähnlich wie es das Blut im lebenden Körper tut. Das Universitätsspital bündelt diese Technologie nun in einem eigenen Zentrum, dem Swiss Center for Organ Excellence Zurich (ZOE), und baut es mit einer Anschubfinanzierung der USZ Foundation gezielt aus. Hintergrund ist ein chronisches Problem der Transplantationsmedizin: Spenderorgane sind knapp, und nicht jedes gespendete Organ ist in dem Zustand, in dem es nach einer Entnahme vorgefunden wird, sofort für eine Verpflanzung geeignet. Die Organperfusion setzt genau hier an – sie erhält Organe nicht nur länger in brauchbarem Zustand, sondern erlaubt auch eine genauere Funktionsprüfung und in manchen Fällen sogar eine gezielte Behandlung vor der Transplantation.

Am Universitätsspital Zürich (USZ) lassen sich mittlerweile rund zwei Drittel jener Spenderlebern doch noch transplantieren, die nach herkömmlicher Prüfung eigentlich verworfen worden wären. Möglich macht das ein Verfahren namens Organperfusion: Eine Maschine pumpt dabei eine spezielle Flüssigkeit durch die Blutgefäße eines Spenderorgans außerhalb des Körpers und versorgt es so künstlich mit Sauerstoff und Nährstoffen – ähnlich wie es das Blut im lebenden Körper tut. Das Universitätsspital bündelt diese Technologie nun in einem eigenen Zentrum, dem Swiss Center for Organ Excellence Zurich (ZOE), und baut es mit einer Anschubfinanzierung der USZ Foundation gezielt aus. Hintergrund ist ein chronisches Problem der Transplantationsmedizin: Spenderorgane sind knapp, und nicht jedes gespendete Organ ist in dem Zustand, in dem es nach einer Entnahme vorgefunden wird, sofort für eine Verpflanzung geeignet. Die Organperfusion setzt genau hier an – sie erhält Organe nicht nur länger in brauchbarem Zustand, sondern erlaubt auch eine genauere Funktionsprüfung und in manchen Fällen sogar eine gezielte Behandlung vor der Transplantation.

Wie funktioniert die maschinelle Organperfusion?

Das Prinzip ist bei allen Organen ähnlich, die technische Umsetzung unterscheidet sich jedoch je nach Organtyp. Das Organ wird nach der Entnahme an ein Gerät angeschlossen, das kontinuierlich eine Nährlösung durch seine Gefäße leitet. Dadurch bleibt das Gewebe aktiv, lässt sich im Betrieb beobachten und – je nach Verfahren – gezielt behandeln, statt nur konserviert zu werden. Am USZ kommen dafür unterschiedliche Systeme zum Einsatz, abgestimmt auf das jeweilige Organ:

Herz: Mit dem sogenannten Organ Care System (OCS) lassen sich Spenderherzen schlagend und durchblutet transportieren, beurteilen und in diesem Zustand sogar implantieren, wie Prof. Omer Dzemali, Klinikdirektor der Herzchirurgie am USZ, erläutert.

Mit dem sogenannten Organ Care System (OCS) lassen sich Spenderherzen schlagend und durchblutet transportieren, beurteilen und in diesem Zustand sogar implantieren, wie Prof. Omer Dzemali, Klinikdirektor der Herzchirurgie am USZ, erläutert. Lunge: Bei der Lungenperfusion lassen sich laut Prof. Isabelle Schmitt-Opitz, Klinikdirektorin der Thoraxchirurgie, inzwischen nicht nur Funktionsbewertungen vornehmen, sondern auch Behandlungen durchführen – etwa wenn Blutgerinnsel in den Lungengefäßen eine sogenannte Lungenembolie verursachen. Diese lassen sich während der Perfusion medikamentös auflösen.

Bei der Lungenperfusion lassen sich laut Prof. Isabelle Schmitt-Opitz, Klinikdirektorin der Thoraxchirurgie, inzwischen nicht nur Funktionsbewertungen vornehmen, sondern auch Behandlungen durchführen – etwa wenn Blutgerinnsel in den Lungengefäßen eine sogenannte Lungenembolie verursachen. Diese lassen sich während der Perfusion medikamentös auflösen. Leber: Hier herrscht laut Prof. José Oberholzer, Departementsleiter Viszeral- und Transplantationschirurgie am USZ, ein besonders großer Organmangel, weshalb viele Spenderlebern aus Qualitätsgründen abgelehnt werden müssen, um Empfängerinnen und Empfänger nicht zu gefährden.

Das USZ setzt maschinelle Perfusionsverfahren bei Leber und Lunge nach eigenen Angaben bereits seit 2012 vereinzelt ein – die aktuelle Initiative baut also auf mehr als einem Jahrzehnt klinischer Erfahrung auf.

"Dank der am USZ entwickelten Organperfusion können wir diese Lebern wesentlich genauer beurteilen. Mit den so gewonnenen Zusatzinformationen lassen sich rund zwei Drittel der sonst abgelehnten Organe erfolgreich transplantieren." — Prof. José Oberholzer, Departementsleiter Viszeral- und Transplantationschirurgie am USZ

Warum werden überhaupt so viele Spenderorgane verworfen?

Die Grundproblematik liegt in der Natur der Organspende selbst: Spenderorgane stammen oft von Menschen, die unter schwierigen klinischen Umständen verstorben sind, und müssen innerhalb enger Zeitfenster beurteilt und transportiert werden. Eine Spenderlunge etwa kann unbemerkte Blutgerinnsel in den Gefäßen aufweisen – eine Lungenembolie, also eine Verstopfung der Lungengefäße durch ein Blutgerinnsel. Ohne genauere Prüfungsmöglichkeiten bleibt in solchen Fällen oft nur die Entscheidung, das Organ aus Sicherheitsgründen gar nicht erst zu verwenden. Die Organperfusion verschiebt diese Entscheidung: Statt ein Organ allein aufgrund äußerer Befunde abzulehnen, lässt es sich außerhalb des Körpers über einen längeren Zeitraum funktionell testen und in bestimmten Fällen sogar gezielt behandeln, etwa durch die medikamentöse Auflösung von Gerinnseln bei der Lunge. Für Patientinnen und Patienten mit schwerem Organversagen kann eine Transplantation lebensrettend sein oder ihre Lebensqualität entscheidend verbessern – entsprechend groß ist der medizinische Nutzen, wenn sich die Zahl nutzbarer Organe erhöhen lässt, ohne dass dafür mehr Menschen spenden müssten.

Was leistet das neue Zentrum ZOE konkret?

Im Swiss Center for Organ Excellence Zurich führt das USZ die Kompetenzen seines Transplantationszentrums aus den Bereichen Herz-, Lungen-, Leber- und Nierentransplantation zusammen. Das Zentrum ist bereits in Betrieb, soll aber mit der Anschubfinanzierung der USZ Foundation weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, ein fokussiertes Team aufzubauen, das sich eigens der Organperfusion widmet, sowie gemeinsame Abläufe zwischen den spezialisierten Teams zu etablieren. Prof. Nicolas Müller, Leiter des Transplantationszentrums USZ, ordnet die Förderung so ein:

"Diese wichtige Förderung unterstützt den Ausbau einer medizinischen Entwicklung, die für betroffene Patientinnen und Patienten zusätzliche Chancen auf eine Transplantation eröffnet und dem Anspruch an eine qualitativ höchststehende Transplantation in der Schweiz gerecht wird." — Prof. Nicolas Müller, Leiter des Transplantationszentrums USZ

Für die Organauswahl selbst ändert sich dabei grundsätzlich nichts an den medizinischen Sorgfaltspflichten: Ob ein Organ letztlich transplantiert wird, entscheidet das Behandlungsteam weiterhin nach sorgfältiger medizinischer Prüfung, wie Dzemali betont. Die Perfusion liefert dafür lediglich zusätzliche, genauere Informationen.

Warum ist die Technologie noch nicht flächendeckend im Einsatz?

Dass ein Verfahren mit so greifbarem Nutzen – laut USZ-Angaben zwei Drittel geretteter Lebern, die sonst verworfen worden wären – nicht längst überall Standard ist, hat mehrere nachvollziehbare Gründe, auch wenn der Quelltext diese nicht im Detail ausführt. Die Geräte und Verfahren erfordern spezialisiertes, eigens geschultes Personal, wie der geplante Aufbau eines "fokussierten Teams" am USZ nahelegt. Zudem handelt es sich um eine vergleichsweise junge klinische Praxis: Selbst am USZ, das seit 2012 Erfahrung mit maschinellen Verfahren bei Leber und Lunge sammelt, befindet sich der koordinierte Ausbau über mehrere Organtypen hinweg erst jetzt im Aufbau. Die Bündelung der Kompetenzen in einem eigenen Zentrum und eine gezielte Anschubfinanzierung durch eine Stiftung deuten darauf hin, dass eine breitere Etablierung bislang auch eine Frage der Investition in Infrastruktur und Ausbildung ist, nicht allein der technischen Machbarkeit.

Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit anderen Zentren?

Das USZ setzt beim Ausbau seiner Organperfusions-Angebote ausdrücklich auf Kooperation: Genannt werden die Organisation Swisstransplant, Organspende-Netzwerke, die übrigen Schweizer Transplantationszentren sowie internationale Kollaborationspartner. Das Spital formuliert den Anspruch, seine Rolle in der Organperfusion zu stärken und sich unter den führenden europäischen Zentren für die Behandlung von Spenderorganen zu positionieren. Angesichts des grundsätzlichen Organmangels, der laut den beteiligten Fachärzten besonders bei der Leber ausgeprägt ist, dürfte der Nutzen solcher Verfahren wachsen, je mehr Kliniken sie einsetzen – vorausgesetzt, Wissen und Erfahrung aus Zentren wie dem USZ lassen sich auf andere Standorte übertragen. Eine Einschätzung, inwieweit das flächendeckend gelingen wird, lässt sich auf Basis der vorliegenden Informationen allerdings nicht seriös treffen; dafür fehlen belastbare Daten zur Verbreitung der Technologie außerhalb Zürichs.