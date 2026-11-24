Etwa jeder dritte erwachsene Mensch weltweit hat eine sogenannte metabolische Fettlebererkrankung (Fachbegriff: MASLD) – meist ohne es zu wissen, da die Erkrankung lange keine Beschwerden verursacht. Zwei zeitgleich im Fachjournal The Lancet veröffentlichte Studien, an denen Professor Jörn M. Schattenberg von der Universität und dem Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) maßgeblich beteiligt war, zeigen nun zwei parallele Fortschritte: Erstens lassen sich fortgeschrittene Vernarbungen der Leber offenbar auch ohne eine schmerzhafte Gewebeentnahme zuverlässig feststellen. Zweitens hat ein neuer Wirkstoff in einer Studie bei über der Hälfte der behandelten Patientinnen und Patienten die Leberentzündung vollständig zum Verschwinden gebracht. Unbehandelt kann die Fettlebererkrankung über Jahre fortschreiten, das Gewebe vernarben lassen und am Ende in einer Leberzirrhose enden, einer schweren, kaum rückgängig zu machenden Schädigung des Organs.

Etwa jeder dritte erwachsene Mensch weltweit hat eine sogenannte metabolische Fettlebererkrankung (Fachbegriff: MASLD) – meist ohne es zu wissen, da die Erkrankung lange keine Beschwerden verursacht. Zwei zeitgleich im Fachjournal The Lancet veröffentlichte Studien, an denen Professor Jörn M. Schattenberg von der Universität und dem Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) maßgeblich beteiligt war, zeigen nun zwei parallele Fortschritte: Erstens lassen sich fortgeschrittene Vernarbungen der Leber offenbar auch ohne eine schmerzhafte Gewebeentnahme zuverlässig feststellen. Zweitens hat ein neuer Wirkstoff in einer Studie bei über der Hälfte der behandelten Patientinnen und Patienten die Leberentzündung vollständig zum Verschwinden gebracht. Unbehandelt kann die Fettlebererkrankung über Jahre fortschreiten, das Gewebe vernarben lassen und am Ende in einer Leberzirrhose enden, einer schweren, kaum rückgängig zu machenden Schädigung des Organs.

Wie wurde die Fettleber bisher diagnostiziert?

Um festzustellen, wie weit eine Fettlebererkrankung fortgeschritten ist und ob bereits Narbengewebe entstanden ist (Fachbegriff: Fibrose), war bislang eine Leberbiopsie der zuverlässigste Weg. Dabei wird mit einer Nadel eine kleine Gewebeprobe aus der Leber entnommen – ein Eingriff, der für Betroffene unangenehm und mit gewissen Risiken verbunden ist. Genau diesen Goldstandard hat die internationale LITMUS-Studie nun mit nichtinvasiven, also nicht in den Körper eindringenden Verfahren verglichen: mit Bluttests und bildgebenden Methoden.

Die Studie untersuchte 1.590 Patientinnen und Patienten mit Fettlebererkrankung.

Beteiligt waren 37 spezialisierte Leberzentren in Europa und den USA.

Besonders aussagekräftig waren Kombinationen aus Blutmarkern und der sogenannten Elastographie, einem Ultraschall-ähnlichen Verfahren, das die Steifigkeit des Lebergewebes misst – vernarbtes Gewebe ist härter als gesundes.

Die Ergebnisse zeigen, dass mehrere dieser nichtinvasiven Testverfahren fortgeschrittene Vernarbungen mit hoher Genauigkeit erkennen können. Für viele Betroffene könnte das künftig bedeuten, dass eine Gewebeentnahme nicht mehr nötig ist. Da die Erkrankung häufig über lange Zeit keine Symptome verursacht, könnten mit besseren, niedrigschwelligeren Testverfahren außerdem deutlich mehr Risikopersonen frühzeitig identifiziert und einer gezielten Behandlung zugeführt werden. Die LITMUS-Studie wurde von 2017 bis 2024 mit insgesamt 47 Millionen Euro überwiegend von der Europäischen Union gefördert – ein Hinweis auf den Aufwand, der nötig war, um Diagnoseverfahren an einer so großen Zahl von Patientinnen und Patienten über mehrere Länder hinweg zu überprüfen.

Was leistet der neue Wirkstoff Efinopegdutide?

Parallel zur Diagnostik-Studie untersuchte eine internationale Phase-2b-Studie – also eine mittlere Entwicklungsstufe klinischer Arzneimittelprüfungen, in der Wirksamkeit und Sicherheit an einer größeren Patientengruppe getestet werden – den Wirkstoff Efinopegdutide. Getestet wurde er an Menschen mit einer besonders schweren Verlaufsform der Fettlebererkrankung: einer Leberentzündung namens MASH, bei der bereits eine Vernarbung der mittleren Schweregrade 2 oder 3 vorlag. An der Studie nahmen 381 Patientinnen und Patienten in 26 Ländern teil.

Die Ergebnisse fielen deutlich aus: Mehr als die Hälfte der behandelten Personen zeigte nach einem Jahr keine nachweisbare Leberentzündung mehr. Bei rund der Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bildete sich die bestehende Vernarbung der Leber um mindestens ein Krankheitsstadium zurück, bei einem Teil der Betroffenen fiel die Verbesserung sogar noch stärker aus. Bemerkenswert ist laut der Studie, dass sich diese positiven Effekte nicht allein durch den mit dem Wirkstoff verbundenen Gewichtsverlust erklären lassen. Efinopegdutide greift demnach über mehrere Stoffwechselwege direkt in krankhafte Prozesse in der Leber ein – und nicht nur indirekt über eine Gewichtsreduktion, wie es etwa bei manchen bereits bekannten Medikamenten zur Gewichtsabnahme der Fall ist.

Trotz der vielversprechenden Zwischenergebnisse ist Efinopegdutide bislang nicht zugelassen und befindet sich weiterhin in der klinischen Entwicklung. Ob sich die beobachteten Effekte langfristig bestätigen und tatsächlich zu einer dauerhaften gesundheitlichen Verbesserung der Betroffenen führen, müssen weitere Studien erst noch zeigen. Finanziert wurde die Studie vom Pharmahersteller MSD.

Was sagt der beteiligte Mediziner zu den Ergebnissen?

"Wir erleben derzeit einen Wendepunkt in der Hepatologie. Die Fettlebererkrankung betrifft Millionen Menschen und bleibt dennoch häufig unerkannt. Die neuen Daten zeigen, dass wir einerseits gefährdete Patientinnen und Patienten deutlich einfacher identifizieren können und andererseits wirksame Therapien in Sicht kommen, die direkt an den zugrunde liegenden Krankheitsmechanismen ansetzen." — Jörn M. Schattenberg, Professor für Innere Medizin an der Universität des Saarlandes und Direktor der Klinik für Innere Medizin II am Universitätsklinikum des Saarlandes

Was bedeutet das für Betroffene in Deutschland?

Da sich an beiden Studien Forschende des Universitätsklinikums des Saarlandes maßgeblich beteiligt haben, zählt das dortige Leberzentrum nach eigenen Angaben zu den führenden Einrichtungen Europas auf dem Gebiet der Fettleberforschung. Für Patientinnen und Patienten bedeutet die Beteiligung an großen europäischen Forschungsverbünden und internationalen Therapiestudien demnach einen frühen Zugang zu neuer Diagnostik und neuen Behandlungsansätzen. Ob und wann die in der LITMUS-Studie geprüften nichtinvasiven Testverfahren und ein möglicherweise zugelassener Wirkstoff wie Efinopegdutide tatsächlich in der breiten ärztlichen Versorgung ankommen, lässt sich derzeit nicht abschließend sagen – beide Entwicklungen stehen noch am Anfang ihres Weges aus der Forschung in die klinische Praxis.

Einordnung: Die beiden zeitgleich erschienenen Lancet-Studien dokumentieren einen Fortschritt auf zwei getrennten, aber zusammenhängenden Feldern – der Erkennung und der Behandlung einer Krankheit, die wegen ihrer stillen, oft jahrelang unbemerkten Entwicklung besonders tückisch ist. Dass sich Vernarbungen der Leber künftig ohne Biopsie zuverlässiger erkennen lassen könnten, würde die Hürde für eine frühzeitige Diagnose erheblich senken. Ob der Wirkstoff Efinopegdutide seinen Weg bis zur Zulassung findet, bleibt jedoch offen und hängt von weiteren, noch ausstehenden Studienergebnissen ab.