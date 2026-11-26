Ein Mikroskop, das Strukturen zeigt, die tausendmal feiner sind als ein menschliches Haar – genau daran arbeitet Jörg Bewersdorf seit Jahren in seinem Labor an der Yale University in den USA. Jetzt kehrt der Physiker und Zellbiologe nach Deutschland zurück: Die Alexander von Humboldt-Stiftung hat ihn für eine Humboldt-Professur ausgewählt, eine mit 9,8 Millionen Euro dotierte Förderung – nach Angaben der Stiftung der höchstdotierte Forschungspreis Deutschlands. Nominiert hatte ihn die Goethe-Universität in Frankfurt, wo Bewersdorf künftig ein Zentrum für interdisziplinäre medizinische Lichtmikroskopie aufbauen soll. Dort sollen Forschende aus unterschiedlichen Fachrichtungen gemeinsam biologische Strukturen untersuchen können – von einzelnen Molekülen bis zu ganzen Gewebeproben.

Ein Mikroskop, das Strukturen zeigt, die tausendmal feiner sind als ein menschliches Haar – genau daran arbeitet Jörg Bewersdorf seit Jahren in seinem Labor an der Yale University in den USA. Jetzt kehrt der Physiker und Zellbiologe nach Deutschland zurück: Die Alexander von Humboldt-Stiftung hat ihn für eine Humboldt-Professur ausgewählt, eine mit 9,8 Millionen Euro dotierte Förderung – nach Angaben der Stiftung der höchstdotierte Forschungspreis Deutschlands. Nominiert hatte ihn die Goethe-Universität in Frankfurt, wo Bewersdorf künftig ein Zentrum für interdisziplinäre medizinische Lichtmikroskopie aufbauen soll. Dort sollen Forschende aus unterschiedlichen Fachrichtungen gemeinsam biologische Strukturen untersuchen können – von einzelnen Molekülen bis zu ganzen Gewebeproben.

Stellen Sie sich eine Zelle vor wie eine Stadt bei Nacht, gesehen aus großer Höhe: Mit bloßem Auge – oder eben einem gewöhnlichen Lichtmikroskop – verschwimmen die einzelnen Lichtpunkte zu einem diffusen Schimmer. Man erkennt, dass dort etwas ist, aber nicht, wo genau die einzelnen Häuser stehen. Genau dieses Problem plagt die klassische Lichtmikroskopie seit ihrer Erfindung: Objekte, die näher beieinander liegen als etwa 200 Nanometer – ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter –, lassen sich nicht mehr voneinander unterscheiden. Für die Biologie ist das ein echtes Hindernis, denn genau in diesem winzigen Maßstab spielt sich das Leben der Zelle ab: Eiweißmoleküle docken aneinander an, das Erbgut faltet sich im Zellkern, Nervenzellen bilden ihre Kontaktstellen.

Wie funktioniert die Methode, die Bewersdorf entwickelt?

Bewersdorf hat an dieser Grenze gearbeitet, seit er in Heidelberg Physik studierte und 1998 sein Diplom machte. Vier Jahre später promovierte er dort, und zwar in der Arbeitsgruppe von Stefan W. Hell am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen – jenem Forscher, der später den Nobelpreis dafür bekam, die Auflösungsgrenze der Lichtmikroskopie zu durchbrechen. Von 2005 bis 2009 forschte Bewersdorf am Jackson Laboratory im US-Bundesstaat Maine, bevor er 2009 an die Yale University wechselte. Dort leitet er seither eine eigene Forschungsgruppe, wurde vom Assistant Professor zum Associate Professor und 2018 schließlich zum vollen Professor befördert. Seit 2022 trägt er zusätzlich eine benannte Stiftungsprofessur für Zellbiologie und ist zugleich Professor für Biomedizintechnik und Physik.

Eines der Verfahren, an denen sein Labor arbeitet, nennt sich Expansionsmikroskopie. Der Trick dabei klingt fast simpel: Statt ein immer besseres, immer teureres Mikroskop zu bauen, vergrößert man physisch die Probe selbst – man bläht das biologische Gewebe quasi auf, wie einen Schwamm, der Wasser aufsaugt. Strukturen, die vorher zu dicht beieinanderlagen, um sie mit einem normalen Mikroskop zu trennen, rücken so weit auseinander, dass ein gewöhnliches Mikroskop sie wieder einzeln erkennen kann. Bewersdorfs Labor verfeinert für diesen Ansatz sowohl die Mikroskopie- als auch die Färbetechniken, mit denen einzelne Strukturen sichtbar gemacht werden – und ist inzwischen bei Auflösungen im Nanometerbereich angekommen.

Was macht die Humboldt-Professur so besonders?

Die Humboldt-Professur unterscheidet sich von anderen Forschungsförderungen vor allem durch ihre Zielrichtung: Sie soll international führende Forschende, die derzeit im Ausland arbeiten, gezielt an deutsche Hochschulen zurückholen oder dorthin locken. Dabei läuft es wie bei einer Bewerbung mit umgekehrten Vorzeichen – nicht der Forscher sucht sich eine Universität aus, sondern die Hochschule schlägt eine Person vor, über die am Ende ein Ausschuss der Humboldt-Stiftung entscheidet. Verliehen wird der Preis erst, wenn die Berufungsverhandlungen zwischen Forscher und Hochschule erfolgreich abgeschlossen sind.

Finanziert wird die Professur vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Die Mittel dafür stammen aus einem Programm mit dem Namen „1.000 Köpfe-Plus-Programm“ (auch Global Minds Initiative Germany genannt), das internationalen Spitzenkräften eine Perspektive im deutschen Wissenschaftssystem bieten und zugleich internationale Kooperationen stärken soll. Die feierliche Verleihung ist für Mai 2027 in Berlin geplant.

Enrico Schleiff, Präsident der Goethe-Universität, ordnet die Entscheidung der Humboldt-Stiftung so ein:

"Die Entscheidung der Humboldt-Stiftung ist ein wichtiger Erfolg für die Goethe-Universität und auch für den Exzellenzverbund RMU. Mit der Humboldt-Professur verbindet sich die Perspektive, die strukturelle biologisch-medizinische Forschung in Frankfurt als disziplin- und standortübergreifendes Forschungsfeld auszubauen. Gerade an der Schnittstelle von Physik, Biologie und Medizin liegen erhebliche wissenschaftliche Entwicklungspotenziale, die wir als Volluniversität und Exzellenzverbund gezielt erschließen" — Enrico Schleiff, Präsident der Goethe-Universität

Was bedeutet das für den Forschungsstandort Deutschland?

Es ist ein Muster, das sich seit Jahren beobachten lässt: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an renommierten amerikanischen Universitäten wie Yale Karriere machen, bleiben oft dort, weil Ausstattung, Gehälter oder schlicht die Forschungsinfrastruktur konkurrenzlos erscheinen. Mit der Humboldt-Professur versucht Deutschland, dieser Sogwirkung gezielt etwas entgegenzusetzen – nicht mit einem einzelnen Lehrstuhl, sondern mit einer Förderung, die groß genug ist, um ein ganzes neues Forschungszentrum aufzubauen. Im Fall Bewersdorf heißt das: Statt nur einen einzelnen Spitzenforscher einzukaufen, bekommt Frankfurt die Chance, rund um ihn ein Zentrum für interdisziplinäre medizinische Lichtmikroskopie zu errichten, in dem Physik, Biologie und Medizin zusammenarbeiten.

Ob daraus tatsächlich ein Magnet wird, der auch andere internationale Talente anzieht, oder ob es bei einem prominenten Einzelfall bleibt, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Sicher ist: Mit Bewersdorfs Rückkehr verlagert sich ein Stück der Grundlagenforschung zur unsichtbaren Architektur des Lebens von Connecticut an den Main – und Frankfurt bekommt die Werkzeuge, um genauer hinzusehen als je zuvor.