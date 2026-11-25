Gutes Handwerk allein reicht nicht. Wer einen Friseursalon oder ein Kosmetikstudio eröffnen will, muss vorher einige Hürden nehmen: die passende Qualifikation, Anmeldungen bei mehreren Behörden und eine Finanzierung, die auch schwache erste Monate abdeckt. Für Friseursalons und Kosmetikstudios gelten dabei deutlich unterschiedliche Regeln, und die digitale Ausstattung zählt heute vom ersten Tag an.

Wer einen Friseursalon oder ein Kosmetikstudio eröffnen will, braucht mehr als handwerkliches Können. Welche Qualifikationen und Anmeldungen nötig sind, mit welchen Kosten zu rechnen ist und welche digitale Ausstattung den Start erleichtert, zeigt dieser Überblick.

Vom Plan zum eigenen Salon: die vier Bausteine

Ein eigener Salon ist für viele ausgebildete Fachkräfte aus Friseurhandwerk und Kosmetik das Ziel. Wer zum ersten Mal gründet, unterschätzt jedoch oft, wie viel Arbeit anfällt, bevor die erste Behandlung überhaupt beginnt.

Vier Bausteine prägen jede Salongründung: die passende Qualifikation, die Anmeldungen bei den Behörden, ein solider Finanzierungsplan und die digitale Ausstattung. Die ersten drei entscheiden darüber, ob der Betrieb überhaupt öffnen darf. Der vierte bestimmt, wie reibungslos er vom ersten Tag an läuft.

Die digitale Ausstattung gehört heute zur Gründung selbst dazu. Eine Salonsoftware wie Treatwell bündelt Terminkalender, Online-Buchung, Kasse und Kundenkartei in einem System und macht einen neuen Salon zugleich auf einem Buchungsmarktplatz für die Kundschaft sichtbar.

Meisterpflicht: Wer darf einen Friseursalon eröffnen?

In Deutschland ist das Friseurhandwerk zulassungspflichtig. Wer einen Friseursalon eröffnen will, braucht deshalb in der Regel einen Meisterbrief und eine Eintragung in die Handwerksrolle bei der örtlichen Handwerkskammer. Sie prüft die Qualifikation, bevor der Betrieb starten darf.

Auch ohne eigenen Meisterbrief gibt es Wege in die Selbstständigkeit. Gründerinnen und Gründer können eine Meisterin oder einen Meister als Betriebsleitung einstellen oder nach vielen Jahren Berufserfahrung bei der Handwerkskammer eine Erlaubnis beantragen, den Betrieb selbst zu führen. In engen Grenzen sind außerdem Ausnahmen möglich. Keiner dieser Wege ist ein Selbstläufer, deshalb lohnt sich ein frühes Gespräch mit der Handwerkskammer.

Wer ein Kosmetik- oder Nagelstudio eröffnen will, unterliegt einfacheren Regeln: Ein Meisterbrief ist nicht erforderlich. Der Betrieb muss trotzdem bei der Handwerkskammer eingetragen werden, und für Behandlungen mit Laser- oder IPL-Geräten ist zusätzlich ein Fachkundenachweis nötig.

Anmeldungen und Genehmigungen im Überblick

Ist die Qualifikation geklärt, folgen die Anmeldungen. Die Details unterscheiden sich je nach Bundesland und Kommune, die Anforderungen klärt man deshalb am besten vor Ort.

Handwerkskammer: Eintragung in die Handwerksrolle (Friseursalons) oder in das Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerke (Kosmetik- und Nagelstudios).

Eintragung in die Handwerksrolle (Friseursalons) oder in das Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerke (Kosmetik- und Nagelstudios). Gewerbeamt: Gewerbeanmeldung gegen eine geringe Gebühr.

Gewerbeanmeldung gegen eine geringe Gebühr. Finanzamt: steuerliche Erfassung, einschließlich der Frage, ob die Kleinunternehmerregelung sinnvoll ist.

steuerliche Erfassung, einschließlich der Frage, ob die Kleinunternehmerregelung sinnvoll ist. Berufsgenossenschaft: Anmeldung bei der gesetzlichen Unfallversicherung der Branche.

Anmeldung bei der gesetzlichen Unfallversicherung der Branche. Räume und Hygiene: Prüfung, ob die Räume als Salon genutzt werden dürfen, sowie die Hygienevorgaben des örtlichen Gesundheitsamts, oft mit einem schriftlichen Hygieneplan.

Was kostet die Gründung eines Salons?

Eine Pauschalsumme gibt es nicht: Die Kosten hängen von Lage, Größe und Zustand der Räume ab und davon, ob ein Salon komplett neu eingerichtet oder übernommen wird. Auch kleine Konzepte brauchen ein beachtliches Budget. Die wichtigsten Kostenpunkte im Überblick:

Kostenpunkt Was dazugehört Räume Mietkaution, erste Mieten, eventuell Maklerprovision Umbau und Einrichtung Umbauarbeiten, Beleuchtung, Empfangsbereich, Frisier- oder Behandlungsplätze Ausstattung Waschplätze, Stühle, Behandlungsliegen, Werkzeuge und Geräte Digitale Ausstattung Buchungssoftware, Kassensystem und Kartenterminal Formalitäten Anmeldungen, Gebühren der Handwerkskammer, Beratung

Wie hoch das Budget ausfällt, hängt stark vom Konzept ab: Ein Friseursalon braucht Waschplätze und Frisierplätze, ein Kosmetikstudio Behandlungsliegen und Geräte. Hinzu kommen Versicherungen und der erste Warenbestand. Ebenso wichtig ist eine Liquiditätsreserve: Miete, Löhne und laufende Kosten sollten für die ersten Monate gedeckt sein, solange der Kundenstamm noch wächst.

Finanzierung und Förderung

Ein solider Businessplan ist die Grundlage für jedes Gespräch mit Banken und Förderstellen. Der Businessplan für einen Friseursalon beschreibt Konzept und Standort, die erwarteten Kosten und Umsätze und wie lange das Geld reicht.

Auch öffentliche Förderung kommt infrage: Gründungskredite der KfW, ein Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit für Gründerinnen und Gründer, die Arbeitslosengeld beziehen, und in vielen Bundesländern eine Meistergründungsprämie für Meisterinnen und Meister. Manche Programme wie der Gründungszuschuss müssen vor dem Start der Selbstständigkeit beantragt werden, deshalb lohnt es sich, die Fördermöglichkeiten früh zu prüfen.

Digitale Ausstattung: Termine, Kasse und Kundenkartei

Online-Terminbuchung, digitale Kasse und digitale Kundenkartei sind keine gesetzliche Pflicht, sparen aber vom ersten Tag an Zeit. Über die Online-Buchung lassen sich rund um die Uhr Termine vereinbaren, und automatische Erinnerungen helfen, No-Shows zu reduzieren.

Eine elektronische Kasse ist nicht vorgeschrieben, eine klassische offene Ladenkasse mit lückenlosen täglichen Aufzeichnungen ist weiterhin erlaubt. Wer jedoch ein elektronisches Kassensystem nutzt, braucht eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE) und muss das System beim Finanzamt melden. Ist die Kasse direkt mit dem Terminkalender verbunden, wird der tägliche Kassenabschluss einfacher.

Eine digitale Kundenkartei speichert Farbrezepturen, Allergien und frühere Behandlungen, sodass jedes Teammitglied sieht, was eine Kundin oder ein Kunde beim letzten Besuch bekommen hat. Da es sich um personenbezogene Daten handelt, muss das System DSGVO-konform sein. Bei der Wahl der Salonsoftware lohnt sich ein Blick darauf, ob Buchung, Kasse und Kundenkartei zusammenarbeiten.

Auch das Bezahlen lässt sich von Anfang an einfach gestalten: Kartenzahlungen können heute kontaktlos in einer App auf dem Smartphone oder Tablet angenommen werden, ganz ohne separates Kartenterminal. Wer allein gründet oder als Stuhlmieterin oder Stuhlmieter arbeitet, findet bei Treatwell eine Software, die auf Ein-Personen-Betriebe zugeschnitten ist.

Welche Fehler sollten Gründer vermeiden?

Die meisten Probleme im ersten Jahr entstehen eher bei der Planung als beim Handwerk. Am häufigsten ist ein zu knapper finanzieller Puffer: Ist die Reserve nach wenigen Monaten aufgebraucht, bleibt kein Spielraum für einen langsamen Start. Ein Standort, der nur nach der Miete ausgewählt wurde, kann zum Problem werden, wenn Laufkundschaft und Sichtbarkeit fehlen. Wer Anmeldungen bis zur letzten Woche aufschiebt, verzögert die Eröffnung. Und ein Salon ohne Online-Buchung verpasst die Kundschaft, die abends oder am Wochenende bucht.

Häufige Fragen

Kann man einen Friseursalon ohne Meisterbrief eröffnen?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Gründerinnen und Gründer können eine Meisterin oder einen Meister als Betriebsleitung einstellen oder nach vielen Jahren Berufserfahrung bei der Handwerkskammer eine Erlaubnis beantragen, den Betrieb selbst zu führen.

Braucht ein Kosmetik- oder Nagelstudio einen Meisterbrief?

Nein. Kosmetik- und Nagelstudios brauchen keinen Meisterbrief. Der Betrieb muss trotzdem beim Gewerbeamt angemeldet und bei der Handwerkskammer eingetragen werden.

Wie viel Startkapital braucht ein Salon?

Eine feste Summe gibt es nicht, denn die Kosten hängen von Lage und Größe ab und davon, ob der Salon neu eröffnet oder übernommen wird. Entscheidend sind ein realistischer Kostenplan und eine Reserve für die laufenden Kosten der ersten Monate.

Welche Software braucht ein neuer Salon?

Mindestens eine Online-Buchung, eine Kasse mit zertifizierter TSE und eine digitale Kundenkartei, idealerweise in einem System vereint.