Hefepathogen nutzt Inositol trotz Glukose: Rezeptor verknüpft Nährstoffwahl mit Virulenz

Ein Hefepathogen nutzt einen speziellen Inositol-sensitiven Rezeptor, um Inositol auch dann zu verwerten, wenn Glukose in großen Mengen verfügbar ist. Das zeigt eine Studie, die im Fachjournal PLOS Biology veröffentlicht wurde. Der Rezeptor ermöglicht es dem Organismus, Inositol weiterhin zu nutzen – eine Fähigkeit,…

Ein Hefepathogen nutzt einen speziellen Inositol-sensitiven Rezeptor, um Inositol auch dann zu verwerten, wenn Glukose in großen Mengen verfügbar ist. Das zeigt eine Studie, die im Fachjournal PLOS Biology veröffentlicht wurde. Der Rezeptor ermöglicht es dem Organismus, Inositol weiterhin zu nutzen – eine Fähigkeit, die direkt mit der krankmachenden Wirkung des Erregers verknüpft ist.

Die Arbeit untersucht, wie Krankheitserreger Nährstoffe priorisieren, während sie sich an wechselnde Umgebungen anpassen. Im Mittelpunkt steht ein Mechanismus, der die Wahrnehmung von Nährstoffen mit dem Kohlenstoffstoffwechsel und der Virulenz verbindet. Die Erkenntnisse könnten neue Ansatzpunkte für antifungale Therapien liefern.

Normalerweise bevorzugen Hefen Glukose als Energiequelle. Der nun identifizierte Rezeptor durchbricht dieses Muster: Er hält die Inositol-Nutzung selbst bei reichlich vorhandener Glukose aufrecht. Inositol ist ein zyklischer Zucker-Alkohol. Für Pathogene, die in menschlichem Gewebe überleben müssen, kann die Fähigkeit, alternative Nährstoffe zu nutzen, von Vorteil sein.

Die Studie verknüpft diesen Rezeptor direkt mit der Virulenz des Erregers – das bedeutet: Die Art, wie der Organismus Nährstoffe wahrnimmt und verwertet, beeinflusst seine Fähigkeit, Infektionen auszulösen. Diese Verbindung zwischen Nährstoffsensing und krankmachender Wirkung eröffnet damit einen neuen Ansatzpunkt für therapeutische Strategien.

Krankheitserreger sehen sich im menschlichen Körper schwankenden Nährstoffbedingungen gegenüber. Ein flexibles Stoffwechselsystem, das auf mehrere Substrate zurückgreifen kann, verschafft einem Erreger Überlebensvorteil. Der Inositol-Rezeptor ermöglicht es der Hefe, unabhängig von der Glukose-Verfügbarkeit zu agieren – diese Unabhängigkeit könnte erklären, warum der Organismus in Umgebungen mit wechselndem Nährstoffangebot erfolgreich ist.

Details zu Methodik, Versuchsaufbau und Ergebnissen liegen aus der verfügbaren Quelle nicht vor. Die Studie selbst ist in PLOS Biology erschienen, einem Open-Access-Journal für peer-reviewte biologische Forschung. Weiterführende Informationen sind über die Fachpublikation zugänglich.