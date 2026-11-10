Universität Leipzig: Neue Studie misst zwei Jahre lang Hormonwirkung auf den Körper

Der Exzellenzcluster Leipzig Center of Metabolism (LeiCeM) der Universität Leipzig bereitet eine neue, zweijährige Studienphase vor, die ab Anfang 2027 untersuchen soll, wie die Geschlechtshormone Östrogen und Testosteron den menschlichen Stoffwechsel verändern. Grundlage ist die „Hormones and Health“-Studie (HHS), die trans Personen während einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie begleitet – also einer Behandlung, bei der Hormone eingesetzt werden, um körperliche Merkmale an das empfundene Geschlecht anzugleichen. Bereits ein erstes Teilergebnis aus diesem Jahr zeigt: Die Hormonbehandlung verändert messbar, wie empfindlich die Haut auf Temperaturreize reagiert. Studienleiter PD Dr. Haiko Schlögl von der Universitätsmedizin Leipzig sieht darin Erkenntnisse, die über die Gesundheit von trans Personen hinaus etwas über die grundsätzliche Wirkung von Sexualhormonen im Körper verraten könnten.

Der Exzellenzcluster Leipzig Center of Metabolism (LeiCeM) der Universität Leipzig bereitet eine neue, zweijährige Studienphase vor, die ab Anfang 2027 untersuchen soll, wie die Geschlechtshormone Östrogen und Testosteron den menschlichen Stoffwechsel verändern. Grundlage ist die „Hormones and Health“-Studie (HHS), die trans Personen während einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie begleitet – also einer Behandlung, bei der Hormone eingesetzt werden, um körperliche Merkmale an das empfundene Geschlecht anzugleichen. Bereits ein erstes Teilergebnis aus diesem Jahr zeigt: Die Hormonbehandlung verändert messbar, wie empfindlich die Haut auf Temperaturreize reagiert. Studienleiter PD Dr. Haiko Schlögl von der Universitätsmedizin Leipzig sieht darin Erkenntnisse, die über die Gesundheit von trans Personen hinaus etwas über die grundsätzliche Wirkung von Sexualhormonen im Körper verraten könnten.

Anlass für die aktuelle Vorstellung der Forschung ist die Transgender Awareness Week vom 13. bis 19. November, eine Aktionswoche, die auf die Lebensrealitäten von trans Menschen aufmerksam machen soll. An dem Projekt sind neben der Universität Leipzig auch das Helmholtz Institut für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG) und das Universitätsklinikum Leipzig beteiligt.

Was will die neue Studienphase herausfinden?

„Uns interessieren zwei große Fragestellungen: Welche gesundheitlichen Auswirkungen hat eine Hormontherapie für trans Personen? Und was lernen wir dabei grundsätzlich darüber, wie Östrogen und Testosteron im menschlichen Körper wirken?“, erklärt Schlögl. Für die zweite Kohorte, also die neue Gruppe von Studienteilnehmenden, ist ein Untersuchungszeitraum von zwei Jahren vorgesehen. Die Teilnehmenden werden dabei jeweils vor Beginn der Hormontherapie sowie nach drei, sechs, zwölf und 24 Monaten untersucht.

Der Vorteil dieses Vorgehens liegt laut Schlögl darin, dieselbe Person im zeitlichen Verlauf zu beobachten, statt nur zwei unterschiedliche Gruppen miteinander zu vergleichen: „Wenn wir dieselbe Person vor Beginn und unter Medikation während der Hormontherapie untersuchen, können wir Veränderungen viel genauer beobachten.“ Im Fokus stehen unter anderem Veränderungen der Körperzusammensetzung – also das Verhältnis von Muskel- zu Fettgewebe –, der Energieverbrauch und das Gefäßsystem.

Gegenüber der ersten Studienphase kommen genauere Messverfahren zum Einsatz:

Eine metabolische Kammer erfasst den gesamten Energieumsatz des Körpers über einen längeren Zeitraum.

Zusätzliche Untersuchungen sollen klären, wie Testosteron den Blutfluss und Werte beeinflusst, die mit schädlichen Veränderungen der Blutgefäße in Verbindung stehen.

In Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig wird per Magnetresonanztomografie (einem bildgebenden Verfahren, das Körperstrukturen ohne Röntgenstrahlung sichtbar macht) untersucht, ob sich Hirnregionen durch die Hormontherapie verändern, in denen Unterschiede zwischen Männern und Frauen bekannt sind.

Für die Studie werden zudem cis Männer und cis Frauen als Vergleichsgruppe gesucht – also Personen, deren Geschlechtsidentität mit dem bei Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Alter, Body-Mass-Index und körperliche Aktivität sollen dabei zu den Teilnehmenden der trans Gruppen passen.

Was zeigte die erste Studienphase bereits?

An der ersten HHS-Phase nahmen rund 40 trans Personen teil, jeweils zur Hälfte trans Männer und trans Frauen, die eine Hormontherapie begannen. Untersucht wurden unter anderem Veränderungen der Temperaturwahrnehmung, der Blutgerinnung, des Essverhaltens, der Halsschlagader sowie des Energiestoffwechsels mittels Haubenkalorimetrie – einem Verfahren, bei dem über Sauerstoffverbrauch und Kohlendioxidabgabe unter einer durchsichtigen Messhaube der Ruheenergieverbrauch des Körpers ermittelt wird. Zum Vergleich wurden auch cis Frauen und cis Männer ohne Hormontherapie untersucht.

Ein erstes Ergebnis erschien 2026 in der Fachzeitschrift „Communications Medicine“. Dabei untersuchte das Team die Temperaturwahrnehmung von 12 trans Frauen und 17 trans Männern vor Beginn der Hormontherapie sowie nach drei und sechs Monaten. Bekannt war bereits, dass cis Frauen kleine Temperaturunterschiede auf der Haut besser wahrnehmen können als cis Männer. Bei den untersuchten trans Frauen nahm diese Empfindlichkeit für Wärme- und Kältereize unter der Behandlung mit Östrogen und einem Testosteronblocker (einem Medikament, das die Wirkung von Testosteron im Körper hemmt) zu – in etwa im Ausmaß des bekannten Unterschieds zwischen cis Frauen und cis Männern.

"Unsere Ergebnisse sind die ersten Hinweise darauf, dass sich unter der geschlechtsangleichenden Hormontherapie auch das Temperatur-Wahrnehmungssystem der Haut dem neuen ,hormonellen Geschlecht' anpasst." — PD Dr. Haiko Schlögl, Studienleiter, Universität Leipzig

Welche biologischen Mechanismen dahinterstehen, ist laut Schlögl noch unklar und soll in weiteren Studien geklärt werden.

Welche Fragen bleiben offen?

Über mögliche gesundheitliche Auswirkungen der Hormontherapie ist nach Angaben Schlögls weiterhin zu wenig bekannt, etwa zu Veränderungen des Herz-Kreislauf-Systems und zur Blutgerinnung. Er betont, dass belastbare Erkenntnisse künftig eine genauere Aufklärung vor der Therapie und eine bessere Begleitung während der Behandlung ermöglichen könnten: „Nur wenn wir mögliche Risiken genauer kennen, können wir Menschen darüber aufklären und untersuchen, wie sie sich verringern lassen.“

Dass die medizinische Begleitung von trans Personen nicht überall gleich gut gewährleistet ist, zeigt eine 2026 veröffentlichte Untersuchung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Für untersuchte Regionen in Norddeutschland beschreibt sie begrenzte spezialisierte ärztliche Angebote und teils weite Wege zur Versorgung, ohne bundesweite Zahlen zu nennen. Auch Schlögl sieht Bedarf an mehr Praxen, die trans Personen während einer Hormontherapie betreuen können.

Einordnung: Der Ansatz, dieselben Personen über einen langen Zeitraum engmaschig zu untersuchen, könnte Erkenntnisse liefern, die über die unmittelbare Fragestellung hinausreichen. Da Hormontherapien bei trans Personen vergleichsweise deutliche und gut dokumentierbare Veränderungen des Hormonspiegels auslösen, lässt sich an ihnen möglicherweise genauer beobachten, wie Östrogen und Testosteron grundsätzlich auf Stoffwechsel, Gefäße und Gehirn wirken – ein Wissen, das potenziell auch für die Gesundheitsversorgung von cis Personen relevant werden könnte.