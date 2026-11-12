Offenes Spiel: Wie vielseitige Gegenstände Kindern eigene Ideen ermöglichen

Ein paar Bauklötze werden zur Brücke, eine Decke zur Höhle und ein Polster zum Berg. Kurz darauf ist die Brücke ein Zug und die Höhle ein Versteck für Stofftiere. Was auf den ersten Blick nach einfachen Dingen aussieht, bietet Kindern viele Möglichkeiten: Sie entscheiden selbst, was die Gegenstände darstellen und wie das Spiel weitergeht. Dieses ergebnisoffene Spiel lässt Raum für Fantasie, eigene Lösungswege und Bewegung.

Was offenes Spiel ausmacht

Beim ergebnisoffenen Spiel gibt es kein festgelegtes Endprodukt und keine einzige richtige Vorgehensweise. Ein Kind kann einen Turm bauen, ihn wieder zerlegen und aus denselben Klötzen einen Weg legen. Vielleicht interessiert es sich zunächst nur dafür, welche Teile aufeinanderpassen. Entscheidend ist, dass es Zweck, Verlauf und Ergebnis weitgehend selbst bestimmt. Die Forschungsübersicht des Minnesota Children’s Museum zum kindlichen Spiel beschreibt Spielen unter anderem als freiwillig, aus eigenem Antrieb und am Prozess orientiert.

Das bedeutet nicht, dass Spiele mit Regeln oder Anleitungen weniger wertvoll wären. Ein Puzzle stellt eine andere Aufgabe als eine Kiste mit frei kombinierbaren Teilen: Beim Puzzle steht das fertige Bild fest, während aus den losen Teilen heute eine Stadt und morgen eine Fantasielandschaft entstehen kann. Auch ein angefangener Bau muss im offenen Spiel nicht fertig werden. Wenn ein Kind mittendrin eine neue Idee verfolgt, gehört dieser Richtungswechsel zum Spiel. Für Erwachsene ist das mitunter ungewohnt, weil von außen kein klares Ziel erkennbar ist. Das Kind probiert aber gerade aus, was mit dem vorhandenen Material möglich ist.

Ein Gegenstand, viele Möglichkeiten

Offenes Spiel braucht kein Material mit einer besonderen Funktion. Bauklötze können Häuser, Grenzen oder eine Murmelbahn bilden. Tücher und Decken werden zu Dächern oder Umhängen, ein leerer Karton zum Fahrzeug oder zur Bühne. Auch die modularen Bausteine und Spielpolster eines Spielsofas, wie sie Linodino anbietet, lassen sich für unterschiedliche Spielideen zusammensetzen. Gemeinsam ist diesen Materialien, dass ihre Bedeutung nicht von vornherein feststeht. Erst im Spiel wird aus dem Polster eine Insel und aus dem Tuch das Meer.

Vielseitigkeit heißt dabei nicht, möglichst viele Dinge bereitzustellen. Schon wenige Gegenstände können zahlreiche Varianten ermöglichen, wenn Kinder sie tragen, stapeln, anordnen oder mit anderem Material verbinden dürfen. Ein Karton eröffnet andere Möglichkeiten als ein festes Spielzeugauto, weil sein Inneres ebenso interessant sein kann wie seine Außenseite. Eine Decke verändert den Raum, ohne selbst ein fertiges Spiel vorzugeben. Welche Gegenstände geeignet sind, hängt auch davon ab, ob Kinder sie sicher handhaben können und ob ihre Umgebung genug Platz für die jeweilige Idee bietet.

Wenn Bauen zum Problemlösen wird

Eine Brücke aus Klötzen fällt zusammen, sobald eine Spielfigur darübergehen soll. Nun kann ein Kind den Abstand zwischen den Stützen verkleinern, einen längeren Klotz suchen oder die Konstruktion ganz anders beginnen. Solche Momente machen den Spielprozess interessant: Eine Idee wird ausprobiert, das Ergebnis beobachtet und der nächste Versuch verändert. Das Kind muss dafür keine Bauanleitung kennen. Es findet durch eigenes Handeln heraus, welche Anordnung für sein Vorhaben funktioniert.

Beim Bauen spielen auch räumliche Beziehungen eine Rolle. Was liegt unter der Brücke, was passt hindurch, und wo muss eine Stütze stehen? Kinder können Größen vergleichen, Abstände einschätzen und Teile so drehen, dass sie zusammenpassen. Eine Untersuchung zu offenen Gestaltungs- und Bauspielen mit Vorschulkindern beschreibt solche räumlichen Herausforderungen im Spiel. Daraus folgt keine Garantie für bestimmte Entwicklungsschritte. Anschaulich wird jedoch, wie eine selbst gewählte Bauaufgabe Gelegenheiten schafft, genau hinzusehen und Lösungswege zu erproben.

Das gilt ebenso für Bewegungen, die beim Umgestalten nötig sind. Ein größeres Polster zu verschieben, einen Klotz vorsichtig obenaufzusetzen oder unter einer Decke hindurchzukriechen, verlangt jeweils eine andere Abstimmung von Körper und Material. Kinder können dabei Kraft, Gleichgewicht und Handbewegungen an die Situation anpassen. Ob sie weiterbauen oder ihren Plan ändern, bleibt Teil ihrer eigenen Entscheidung.

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Fantasie und räumliche Vorstellungskraft verbinden

Nicht jede Spielidee beginnt mit einem Bauplan. Manchmal erklärt ein Kind zwei Kissen zum Schiff und sucht erst danach nach einer Möglichkeit, ein Segel zu befestigen. Fantasie und räumliches Denken greifen dann ineinander: Die Geschichte gibt dem Bau eine Richtung, während die Eigenschaften der Gegenstände neue Einfälle auslösen. Ist das Schiff zu klein für alle Mitspieler, wird es erweitert. Fällt das Segel um, braucht es einen anderen Platz. So verändert sich die erfundene Welt mit jedem Versuch.

Auch wenn Kinder dasselbe Material nutzen, müssen sie nicht dasselbe darin sehen. Für das eine ist eine Reihe von Klötzen eine Straße, für das andere eine Mauer. Im gemeinsamen Spiel können daraus Gespräche entstehen: Soll die Mauer stehen bleiben oder bekommt sie ein Tor? Die Kinder können Ideen erklären, verwerfen und miteinander verbinden. Das Material hilft ihnen, Vorstellungen sichtbar und veränderbar zu machen. Es legt aber weder die Geschichte noch die richtige Lösung fest. Gerade darin unterscheidet sich ergebnisoffenes Spiel von einer Aufgabe, bei der alle auf dasselbe Ergebnis hinarbeiten.

Erwachsene begleiten, ohne die Idee vorwegzunehmen

Eltern und andere Bezugspersonen können offenes Spiel unterstützen, indem sie geeignetes Material zugänglich machen, eine sichere Umgebung schaffen und zunächst beobachten. Wer sofort erklärt, wie die Brücke zu bauen ist, nimmt dem Kind womöglich den nächsten Versuch ab. Hilfreicher kann es sein, Interesse zu zeigen: „Was soll unter der Brücke hindurchpassen?“ oder „Was möchtest du als Nächstes ausprobieren?“ Solche Fragen lassen mehrere Antworten offen. Sie sind ein Angebot zum Weiterdenken, keine versteckte Anleitung.

Zurückhaltung bedeutet allerdings nicht, Kinder mit jeder Schwierigkeit allein zu lassen. Wenn Hilfe nötig oder erwünscht ist, kann ein Erwachsener ein Teil festhalten, gemeinsam nach einer Lösung suchen oder selbst als Mitspieler eine Rolle übernehmen. Wichtig ist, die Spielidee des Kindes nicht ungefragt durch die eigene zu ersetzen. Sagt es, das Polster sei ein Berg, muss daraus kein „richtiges“ Haus werden. Ebenso wenig braucht ein Bauwerk ein Lob für seine Ähnlichkeit mit einem echten Gegenstand. Eine Frage danach, wie es entstanden ist, richtet den Blick stärker auf die Überlegungen des Kindes.

Bei frei verwendeten Materialien bleibt Aufsicht wichtig. Erwachsene können darauf achten, ob Gegenstände zur Situation und zu den Fähigkeiten der Kinder passen und ob beim Bauen oder Bewegen genügend Raum vorhanden ist. Innerhalb eines sicheren Rahmens dürfen Versuche auch misslingen. Eine umfallende Konstruktion kann der Anfang einer neuen Idee sein.

Eine Spielumgebung, die Veränderungen zulässt

Für den Alltag ist ein überschaubarer Vorrat an kombinierbaren Materialien oft leichter nutzbar als eine große Auswahl, in der alles durcheinanderliegt. Wenn Klötze, Tücher und Kartons erreichbar sind und eine freie Fläche bleibt, können Kinder eine Idee beginnen und bei Bedarf verändern. Dabei muss nicht jeder Gegenstand ständig verfügbar sein. Manchmal reicht es, Bekanntes neu zusammenzubringen: Eine Decke über zwei Stühlen schafft einen anderen Spielraum, als wenn sie allein auf dem Boden liegt.

Auch beim Aufräumen lässt sich der Gedanke des offenen Spiels berücksichtigen. Ein Bauwerk darf eine Weile stehen bleiben, wenn es möglich ist; anderes wird gemeinsam sortiert, damit es für spätere Ideen wieder zur Verfügung steht. Nicht jedes Spiel muss mit einem fertigen Ergebnis enden. Entscheidend ist, dass Kinder Zeit haben, eigene Möglichkeiten zu entdecken: Sie wählen etwas aus, probieren es aus und entscheiden selbst, was daraus als Nächstes wird.