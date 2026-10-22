Wie der Staub auf Asteroid Phaethon eine Weltraummission verändert

Es klingt zunächst unspektakulär: Wissenschaftler haben ein Modell der Oberfläche eines Asteroiden erstellt. Doch wer genauer hinsieht, erkennt die Tragweite. Ein neues Preprint beschreibt ein Regolith-Modell für den erdnahen Asteroiden (3200) Phaethon – jenen Himmelskörper, der als Mutterkörper der Geminiden gilt…

Es klingt zunächst unspektakulär: Wissenschaftler haben ein Modell der Oberfläche eines Asteroiden erstellt. Doch wer genauer hinsieht, erkennt die Tragweite. Ein neues Preprint beschreibt ein Regolith-Modell für den erdnahen Asteroiden (3200) Phaethon – jenen Himmelskörper, der als Mutterkörper der Geminiden gilt und Ziel der japanischen DESTINY+-Mission ist. Regolith, das ist die lose, staubig-felsige Verwitterungsschicht, die Asteroiden überzieht. Und genau diese Schicht könnte darüber entscheiden, wie Forscher künftig die Daten der Raumsonde interpretieren.

Phaethon gehört zur Apollo-Gruppe und zieht eine ungewöhnlich enge Bahn um die Sonne. Bei jedem Perihel-Durchgang nähert sich der Asteroid dem Zentralgestirn so weit, dass seine Oberfläche extrem aufgeheizt wird. Beobachtungen zeigen: In Sonnennähe beginnt Phaethon zu leuchten, als würde er Material abstoßen – ein Verhalten, das eher an Kometen erinnert. Diese Aktivität macht ihn zu einem Grenzfall: Ist Phaethon ein Asteroid oder ein erloschener Komet, ein sogenannter „Gesteinskomet"?

Die Geminiden, einer der ergiebigsten Meteorströme des Jahres, stammen von Phaethon. Jedes Jahr im Dezember taucht die Erde in eine Wolke winziger Partikel ein, die dieser Himmelskörper auf seiner Bahn hinterlassen hat. Doch wie genau entstehen diese Teilchen? Werden sie durch thermischen Stress von der Oberfläche abgesprengt, oder handelt es sich um Reste eines einstigen Kometenkerns? Ein präzises Modell der Oberflächenschicht könnte helfen, diesen Prozess zu verstehen – und damit auch die Entstehungsgeschichte solcher Objekte im frühen Sonnensystem.

Die japanische Raumfahrtagentur JAXA plant mit DESTINY+ einen Vorbeiflug an Phaethon. Die Mission soll aus nächster Nähe Bilder und Spektraldaten sammeln. Doch was die Instrumente aufzeichnen, hängt maßgeblich davon ab, wie die Oberfläche beschaffen ist: Welche Korngröße hat der Staub? Wie reflektiert er Licht? Wie verhält sich die thermische Abstrahlung? Ein Regolith-Modell liefert die Grundlage, um die Messwerte korrekt zu kalibrieren und wissenschaftlich aussagekräftig zu machen.

Das nun veröffentlichte Preprint auf arXiv trägt den nüchternen Titel „Surface regolith model of near-Earth asteroid (3200) Phaethon". Details zur Methodik, zu den verwendeten Beobachtungsdaten oder den konkreten Ergebnissen des Modells liegen bislang nicht vor – das vollständige Paper muss erst gelesen und geprüft werden. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, auf welche Datenquellen sich die Autoren stützen: Radar-Beobachtungen? Infrarotspektroskopie? Frühere Teleskopaufnahmen? Ebenso offen bleibt, welche neuen Erkenntnisse über Zusammensetzung, Kornstruktur oder thermische Eigenschaften das Modell tatsächlich liefert.

Dennoch zeigt die Veröffentlichung, dass die wissenschaftliche Vorbereitung auf DESTINY+ in vollem Gange ist. Solche Modelle entstehen nicht im luftleeren Raum: Sie bündeln jahrelange Beobachtungskampagnen, theoretische Überlegungen zur Weltraumverwitterung und Erkenntnisse aus früheren Asteroidenmissionen wie Hayabusa2 oder OSIRIS-REx. Jede neue Modellierung schärft das Bild davon, wie Oberflächen im All altern, wie Sonnenwinde und Mikrometeoriten sie formen, wie Staub wandert und sich absetzt.

Für die Planetenforschung sind solche Details alles andere als akademisch. Asteroiden sind Zeitkapseln: Ihre Oberflächen konservieren Prozesse, die vor Milliarden Jahren stattfanden, als das Sonnensystem noch jung war. Ein Regolith-Modell ist also mehr als eine technische Vorarbeit für eine Mission – es ist ein Werkzeug, um die Bausteine unseres kosmischen Umfelds zu entschlüsseln.

Wann genau DESTINY+ an Phaethon vorbeifliegen wird, ist noch nicht abschließend terminiert. Doch mit jeder neuen Studie rückt der Moment näher, in dem wir diesen rätselhaften Himmelskörper aus der Nähe sehen werden. Und wenn die Sonde ihre Daten zur Erde funkt, wird das Regolith-Modell bereitstehen – als Übersetzungshilfe zwischen Messwerten und Wirklichkeit. Bis dahin bleibt eine Frage offen: Was wird uns der Staub auf Phaethon über die Entstehung unserer Nachbarschaft im All erzählen?