Bessere Noten in Deutsch: Mit diesen Tipps klappt es Schritt für Schritt

Deutsch gehört zu den Fächern, die Schüler während der gesamten Schulzeit begleiten. Trotzdem fällt es nicht jedem leicht, gute Noten zu schreiben. Während manche Schüler Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung haben, kommen andere bei der Textanalyse oder beim Schreiben von Aufsätzen nicht richtig mit. Besonders ärgerlich wird es, wenn man viel Zeit mit Lernen verbringt, sich die Noten aber kaum verbessern. Oft hilft es dann, genauer hinzuschauen, wo die eigentlichen Probleme liegen.

Ursachen erkennen: Wo liegen die Schwierigkeiten?

Eine schlechte Deutschnote bedeutet nicht gleich, dass man das gesamte Fach nicht versteht. Manchmal sind es nur bestimmte Bereiche, die Schwierigkeiten bereiten. Vielleicht klappt die Interpretation eines Gedichts ganz gut, während bei der Zeichensetzung immer wieder Fehler passieren. Deshalb sollte man sich erst einmal die letzten Klassenarbeiten ansehen und sich dann folgende Fragen stellen:

Welche Fehler tauchen regelmäßig auf?

Gibt es bestimmte Anmerkungen von der Lehrkraft, die sich wiederholen?

Welche Aufgaben, wie Textanalysen oder Erörterungen, fallen besonders schwer?

Liegen die Schwierigkeiten eher bei der Rechtschreibung und Grammatik oder beim Formulieren?

Reicht die Zeit in Klassenarbeiten überhaupt aus, um alle Aufgaben sorgfältig zu bearbeiten?

Auch ein Gespräch mit dem Deutschlehrer kann dabei helfen, die eigenen Schwächen besser einzuschätzen. Wenn klar ist, woran man arbeiten muss, lässt sich die Lernzeit um einiges gezielter nutzen.

Mit regelmäßigem Üben Schritt für Schritt besser werden

Anders als bei manchen anderen Schulfächern reicht es in Deutsch nicht aus, kurz vor einer Klassenarbeit einige Regeln auswendig zu lernen. Viele Fähigkeiten entwickeln sich hier erst durch regelmäßiges Üben. Beim Schreiben kann es zum Beispiel helfen, jede Woche einen kurzen Text zu verfassen. Anschließend sollte man ihn noch einmal durchlesen und auf Satzbau, Rechtschreibung und Verständlichkeit achten. Auch Lesen ist eine gute Übung. Dabei muss es nicht unbedingt ein anspruchsvoller Roman sein. Zeitungsartikel, Kurzgeschichten oder Bücher zu Themen, die einen persönlich interessieren, können genauso hilfreich sein. Mit der Zeit bekommt man ein besseres Gefühl dafür, wie Texte aufgebaut sind und wie sich Gedanken verständlich ausdrücken lassen.

Unterstützung außerhalb des Unterrichts

Manchmal bleiben im Unterricht noch ein paar Fragen offen, weil für einzelne Themen nicht genügend Zeit bleibt. Richtig schwierig wird es dann, wenn noch die Grundlagen fehlen und im Unterricht trotzdem immer wieder neuer Stoff hinzu kommt. In solchen Situationen kann eine Deutsch Nachhilfe eine zusätzliche Unterstützung sein. Im Einzelunterricht lassen sich bestimmte Themen noch einmal in Ruhe besprechen und Aufgaben gemeinsam durchgehen. Dabei sollte es nicht nur darum gehen, die nächste Klassenarbeit zu bestehen. Sinnvoller ist es, langfristig an den Bereichen zu arbeiten, die immer wieder Probleme verursachen. Auf diese Weise kann man nach und nach sicherer werden und Aufgaben zunehmend selbstständig lösen. Ergänzend gibt uns unser kostenlose Hausaufgabenhilfe Antworten auf viele Fachfragen quer durch alle Schulfächer.

Textanalysen und Interpretationen richtig aufbauen

Vor allem bei Interpretationen und Textanalysen wissen viele Schüler nicht, wie sie anfangen sollen. Dabei hilft es, sich vor dem Schreiben ein paar Gedanken zu machen. Als Erstes sollte man den Text aufmerksam lesen und wichtige Stellen markieren. Danach kann man die wichtigsten Beobachtungen sammeln und überlegen, wie diese zusammenhängen. Eine kurze Gliederung verhindert, dass man beim Schreiben zwischen verschiedenen Gedanken hin- und herspringt. Außerdem sollte jede Interpretation durch passende Textstellen begründet werden. So wird für die Lehrkraft nachvollziehbar, wie man zu einer bestimmten Aussage gekommen ist.

Kleine Fortschritte erkennen und motiviert bleiben