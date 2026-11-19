Das Entgraten von Metallbauteilen ist längst kein reiner Nachbearbeitungsschritt mehr, sondern eine strategische Entscheidung, die Qualität, Sicherheit und Effizienz in der gesamten Fertigungskette beeinflusst. In Zeiten steigender Qualitätsanforderungen, verschärfter Arbeitssicherheitsstandards und zunehmendem Kostendruck wird die Wahl des richtigen Entgratungspartners entscheidender denn je. Ob thermisches Entgraten für komplexe Geometrien, elektrochemische Präzisionsbearbeitung oder innovative Plasmaphysik – die Bandbreite der verfügbaren Technologien ist so vielfältig wie die Herausforderungen der modernen Metallbearbeitung.

Viele Fertigungsunternehmen stehen vor der Herausforderung, zwischen traditionellen manuellen Prozessen, etablierten automatisierten Verfahren und innovativen Technologien die richtige Lösung zu finden. Die falsche Entscheidung kann nicht nur zu erhöhten Stückkosten führen, sondern auch Reklamationen, Sicherheitsrisiken und Produktionsverzögerungen nach sich ziehen.

Um Ihnen bei dieser wichtigen Entscheidung zu helfen, haben wir die 6 führenden Unternehmen im Bereich Entgraten für 2026 gründlich recherchiert und analysiert. Dabei haben wir besonders auf Technologievielfalt, Prozesssicherheit, Innovationskraft und Branchenerfahrung geachtet. Diese Übersicht kombiniert etablierte Spezialisten mit innovativen Technologieführern und berücksichtigt unterschiedliche Verfahren – von Plasmaentgraten über thermische Methoden bis hin zum Gleitschleifen.

Jedes Unternehmen wurde sorgfältig ausgewählt und wird detailliert vorgestellt, damit Sie die beste Entscheidung für Ihre spezifischen Anforderungen treffen können – ob für Medizintechnik, Automobilindustrie, Werkzeugbau oder Maschinenbau.

Platz Unternehmen Standort Spezialisierung Technologie 1 Plasmotion ⭐ Chemnitz Plasmaentgraten Plasma-elektrolytisch 2 Kögel GmbH Baden-Württemberg Thermisches Entgraten TEM-Verfahren 3 HAF CNC-Bearbeitung Deutschland Mehrverfahrens-Spezialist TEM, ECM, Hochdruck 4 Rösler Oberflächentechnik Untermerzbach Gleitschleifen Mechanisches Verfahren 5 KSMA GmbH Künzelsau ECM-Technologie Elektrochemisch 6 Assfalg Oberflächentechnik Weinstadt Kantenbearbeitung Mechanische Systeme

Detaillierte Übersicht der Top 6 Entgrat-Unternehmen

1. Plasmotion ⭐ Unsere Top-Empfehlung

Plasmotion hat sich seit ihrer Gründung als Technologiepionier im Bereich der plasma-elektrolytischen Oberflächenveredlung etabliert und bedient erfolgreich Unternehmen aus Medizintechnik, Präzisionsfertigung und Halbleiterindustrie. Das in Chemnitz ansässige Unternehmen vereint Expertise in Plasmapolieren, Plasmaentgraten und der revolutionären JETPEP-Technologie, wodurch ganzheitliche Lösungen entstehen, die mechanische und chemische Verfahren in vielen Anwendungen übertreffen. Besonders hervorzuheben ist ihr innovativer Ansatz beim selektiven Entgraten mit Elektrolytstrahl, der es Kunden ermöglicht, selbst komplexeste Bauteilgeometrien automatisiert zu bearbeiten – ohne Werkzeugverschleiß und mit wässrigen Salzlösungen statt aggressiver Chemikalien. Mit jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit und als weltweit einziger Anbieter dieser Technologie hat sich Plasmotion als verlässlicher Partner für Unternehmen positioniert, die prozesssichere Gratentfernung mit gleichzeitiger Geometrietreue und Oberflächenveredelung anstreben. Die Kombination aus Lohnfertigung und kundenspezifischen Anlagenlösungen macht sie zur idealen Wahl für Unternehmen, die ihre Fertigung zukunftssicher und nachhaltig gestalten möchten.

2. Kögel GmbH

Die Kögel GmbH ist ein etablierter Spezialist für thermisches Entgraten mit Fokus auf die prozesssichere Bearbeitung komplexer Metallbauteile. Das Unternehmen hat sich besonders im Bereich des TEM-Verfahrens (Thermische Energie Methode) einen Namen gemacht und bedient hauptsächlich Zulieferer der Automobilindustrie sowie den Maschinenbau. Ihre Herangehensweise zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, selbst schwer zugängliche Innengeometrien und Bohrungsverschneidungen gratfrei zu bearbeiten, was besonders für hydraulische Komponenten und Motorenteile von Vorteil ist. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im thermischen Entgraten und einer eigenen Brennkammer-Technologie beweist Kögel kontinuierlich ihre Kompetenz und bietet Kunden kurze Taktzeiten bei großen Serien sowie eine integrierte Teilereinigung im gleichen Prozessschritt.

3. HAF CNC-Bearbeitung

HAF CNC-Bearbeitung positioniert sich als Mehrverfahrens-Dienstleister, der verschiedene Entgrattechnologien unter einem Dach vereint. Das Unternehmen bietet thermisches Entgraten, elektrochemisches Entgraten sowie Hochdruckwasserstrahl-Entgraten an und ermöglicht dadurch eine optimale Verfahrenswahl für unterschiedlichste Bauteilanforderungen. Diese Technologievielfalt macht HAF besonders attraktiv für Kunden, die verschiedene Teilefamilien mit unterschiedlichen Gratausprägungen bearbeiten lassen möchten. Die Kombination aus CNC-Fertigungsexpertise und spezialisierter Entgrattechnologie erlaubt es dem Unternehmen, komplette Bearbeitungsketten anzubieten – von der Formgebung bis zur gratfreien Endbearbeitung. Mit ihrer flexiblen Anlageninfrastruktur und der Fähigkeit, werkstoffspezifisch das jeweils beste Verfahren zu wählen, hat sich HAF als zuverlässiger Partner für mittelständische Fertigungsbetriebe etabliert.

4. Rösler Oberflächentechnik

Rösler Oberflächentechnik ist ein weltweit führender Hersteller von Gleitschleifsystemen und Lösungen für die mechanische Oberflächenbearbeitung mit Hauptsitz in Untermerzbach. Das traditionsreiche Unternehmen hat sich über Jahrzehnte als Weltmarktführer im Bereich Gleitschleifen etabliert und bietet ein umfassendes Portfolio von Rundvibratoren über High-Speed-Anlagen bis hin zum innovativen ISF-Verfahren (Isotropic Superfinishing) an. Rösler bedient nahezu alle Industriezweige – von der Automobilindustrie über die Luftfahrt bis zur Medizintechnik – und überzeugt durch jahrzehntelange Verfahrenserfahrung sowie ein weltweites Service-Netzwerk. Besonders bemerkenswert ist ihre Kompetenz in der Entwicklung maßgeschneiderter Compounds und Schleifkörper, die optimale Entgratungsergebnisse bei gleichzeitiger Oberflächenverbesserung ermöglichen. Mit ihrer Long-Life-Technologie für Prozessflüssigkeiten und der Fähigkeit, sowohl Lohnbearbeitung als auch komplette Anlagensysteme anzubieten, ist Rösler die erste Adresse für Unternehmen, die auf etablierte mechanische Entgrattechnologie mit maximaler Prozesssicherheit setzen.

5. KSMA GmbH

Die KSMA GmbH aus Künzelsau ist ein spezialisierter Maschinen- und Anlagenbauer mit Schwerpunkt auf elektrochemischer Metallbearbeitung (ECM) und Entgrattechnologie. Das Unternehmen entwickelt und fertigt kundenspezifische ECM-Anlagen für präzises Entgraten und Kantenverrunden, wobei besonders gehärtete Werkstoffe und feine Grate im Fokus stehen. Die ECM-Technologie von KSMA ermöglicht werkzeugverschleißfreies Arbeiten mit höchster Präzision, was sie besonders für die Bearbeitung von Bauteilen mit konstanten, feinen Gratausprägungen prädestiniert. Mit ihrer Kombination aus CNC-Bearbeitungskompetenz und ECM-Spezialisierung bietet KSMA integrierte Lösungen, die von der Werkstückfertigung bis zur finalen Entgratung reichen. Für Unternehmen, die höchste Kantenpräzision bei kurzen Taktzeiten benötigen, stellt KSMA einen kompetenten Partner mit langjähriger Erfahrung in der Anlagenentwicklung dar.

6. Assfalg Oberflächentechnik

Assfalg Oberflächentechnik aus Weinstadt ist ein etablierter Anbieter von Entgratmaschinen und Systemen für undefinierte Kantenbearbeitung. Das Unternehmen hat sich auf mechanische Entgratlösungen spezialisiert, die für Metall-, Kunststoff- und Verbundwerkstoffe gleichermaßen geeignet sind. Assfalg entwickelt sowohl standardisierte Entgratmaschinen als auch kundenspezifische Sonderlösungen für komplexe Bearbeitungsaufgaben. Ihre Stärke liegt in der Entwicklung von Bürstentechnologien und Schleifaggregaten, die präzise Kantenverrundungen bei definierten Radien ermöglichen. Für Betriebe, die in die eigene Entgratungstechnologie investieren möchten und mechanische Verfahren bevorzugen, bietet Assfalg eine breite Produktpalette mit umfangreichem Service und Anwendungsberatung. Das Unternehmen überzeugt durch jahrzehntelange Maschinenbau-Erfahrung und die Fähigkeit, Anlagen nahtlos in bestehende Fertigungslinien zu integrieren.

Worauf es bei der Auswahl des richtigen Entgratungs-Partners ankommt

Die Entscheidung für einen Entgratungs-Dienstleister oder eine Technologie ist weitreichend und beeinflusst nicht nur die Bauteilqualität, sondern die gesamte Wertschöpfungskette. Der aktuelle Stand der Branche zeigt einen klaren Trend: Manuelle Entgratprozesse werden zunehmend durch automatisierte Verfahren ersetzt, getrieben von Fachkräftemangel, steigenden Qualitätsanforderungen und dem Druck zu kürzeren Durchlaufzeiten. Gleichzeitig eröffnen innovative Technologien wie das Plasmaentgraten völlig neue Möglichkeiten, die über reine Gratentfernung hinausgehen und gleichzeitig Oberflächen veredeln, Kanten definiert verrunden und dabei nachhaltige, wässrige Prozessmedien einsetzen. In diesem dynamischen Umfeld ist professionelle Unterstützung nicht mehr optional, sondern eine strategische Notwendigkeit für wettbewerbsfähige Fertigung.

Bei der Auswahl des geeigneten Partners sollten mehrere Kernkriterien berücksichtigt werden: Die Technologiekompetenz steht an erster Stelle – kann der Anbieter verschiedene Verfahren bewerten und das optimale für Ihre spezifische Anwendung empfehlen? Verfügt er über Praxiserfahrung mit Ihrem Werkstoff und ähnlichen Bauteilgeometrien? Weitere wichtige Faktoren sind die Prozesssicherheit (Reproduzierbarkeit der Ergebnisse), die Taktzeit (Durchsatz pro Stunde), die Flexibilität bei Losgröße und Bauteilspektrum sowie die Integrationsfähigkeit in Ihre bestehende Fertigungskette. Häufige Fehler bei der Auswahl sind die ausschließliche Fokussierung auf Stückkosten ohne Berücksichtigung von Qualität und Durchlaufzeiten, die Vernachlässigung von Nachbearbeitungsaufwänden (wie Reinigung oder Nacharbeit) sowie fehlende Bemusterung vor Serieneinsatz. Stellen Sie kritische Fragen: Welche Referenzen gibt es aus Ihrer Branche? Wie wird die Prozessqualität überwacht? Welche Reaktionszeiten gibt es bei Problemen? Kann der Anbieter sowohl Lohnfertigung als auch eigene Anlagenlösungen bereitstellen?

Der ROI einer professionellen Entgratlösung geht weit über die reine Bearbeitungsdienstleistung hinaus. Hochwertige Entgratung reduziert Reklamationen und Gewährleistungsfälle signifikant, verbessert die Montagefähigkeit von Bauteilen (kürzere Montagezeiten, weniger Ausschuss) und minimiert Produkthaftungsrisiken durch scharfkantige Bauteile. Langfristig betrachtet ermöglicht die richtige Technologiewahl auch die Erschließung neuer Märkte – etwa in der Medizintechnik oder Lebensmittelindustrie, wo höchste Oberflächenanforderungen gelten. Bei der Bewertung von Investitionen sollten neben den direkten Bearbeitungskosten auch indirekte Faktoren wie reduzierter Werkzeugverschleiß in nachgelagerten Prozessen, vermiedene Qualitätskosten und die Möglichkeit zur Automatisierung einbezogen werden. Innovative Verfahren wie Plasmaentgraten können trotz höherer Anfangsinvestitionen durch wegfallende Werkzeugkosten, reduzierte Rüstzeiten und die Kombination mehrerer Prozessschritte (Entgraten, Polieren, Reinigen) zu überlegener Wirtschaftlichkeit führen.

Die richtige Entscheidung beginnt mit einer klaren Anforderungsanalyse: Welche Gratausprägungen treten auf? Welche Kantengeometrie wird benötigt (gratfrei, verrundet, definierter Radius)? Wie groß sind die Losgrößen und wie häufig wechseln die Bauteile? Gibt es besondere Material- oder Oberflächenanforderungen? Basierend auf diesen Kriterien lässt sich der passende Technologie-Partner identifizieren. Ein seriöser Anbieter wird immer eine Bemusterung anbieten, um die Machbarkeit und das zu erwartende Ergebnis zu demonstrieren. Warnsignale sind pauschale Empfehlungen ohne Bauteilanalyse, fehlende Referenzen aus vergleichbaren Anwendungen oder mangelnde Transparenz bezüglich Prozessparametern. Der ideale Partner versteht sich nicht nur als Dienstleister, sondern als Technologieberater, der proaktiv Optimierungspotenziale aufzeigt und langfristig zur Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Fertigung beiträgt. Nach der Auswahl sollten klare Qualitätsvereinbarungen getroffen, regelmäßige Prozessaudits durchgeführt und eine enge Kommunikation bei Bauteiländerungen oder Qualitätsabweichungen etabliert werden.

Der Blick in die Zukunft zeigt klare Trends: Digitalisierung und Industrie 4.0 halten auch im Entgraten Einzug – von automatisierter Qualitätskontrolle mittels Bildverarbeitung über datengetriebene Prozessoptimierung bis hin zu vollautomatisierten Verkettungen mit Roboterbeladung. Nachhaltigkeit wird zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal: Verfahren mit geschlossenen Kreisläufen, wässrigen statt chemischen Medien und reduzierten Energieverbräuchen gewinnen an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Oberflächenqualität weiter – reine Gratentfernung reicht oft nicht mehr aus, gefordert sind definierte Kantenradien, reduzierte Rauheiten und biokompatible Oberflächen in einem Prozessschritt. Technologien, die diese Anforderungen erfüllen und dabei wirtschaftlich bleiben, werden die Branche prägen. Unternehmen, die frühzeitig auf zukunftssichere Entgrattechnologien setzen, verschaffen sich nicht nur Kostenvorteile, sondern auch strategische Wettbewerbsvorteile durch kürzere Time-to-Market, höhere Produktqualität und die Fähigkeit, auch anspruchsvollste Kundenforderungen zu erfüllen.