Warum intelligente Produkte mehr brauchen als gute Software

Intelligente Produkte entstehen im Zusammenspiel von Elektronik, Sensorik und Software. Erst das Zusammenspiel der Komponenten entscheidet darüber, ob sie auch unter realen Bedingungen zuverlässig funktionieren. · Foto: Foto: Mithilfe von KI generiert

Intelligente Produkte entstehen im Zusammenspiel von Elektronik, Sensorik und Software. Erst das Zusammenspiel der Komponenten entscheidet darüber, ob sie auch unter realen Bedingungen zuverlässig funktionieren.

Ein technisch brillanter Prototyp begeistert im Labor, versagt aber im echten Betrieb. Diese ernüchternde Erfahrung machen Entwicklungsteams in der Praxis deutlich häufiger als es nach außen den Anschein hat. Die Erklärung dafür lautet schlicht: Ein modernes Produkt ist weit mehr als die Summe seiner Programmzeilen.

Vielmehr ähnelt es einem Organismus: Die Software ist das Nervensystem, die Hardware der Körper und die Systemintegration der verbindende Kreislauf. Fällt eine dieser Ebenen aus oder arbeitet sie nicht reibungslos mit den anderen zusammen, verliert das gesamte Produkt seine Zuverlässigkeit – und damit auch den Nutzen für Anwender und Hersteller.

Das unterschätzte Zusammenspiel der technischen Ebenen

Die Annahme, gute Programmierung entscheide allein über den Markterfolg, verkennt die physische Realität eines Geräts. Ein Wearable, das Herzfrequenz oder Sauerstoffsättigung misst, braucht nicht nur eine ausgefeilte Analysesoftware, sondern auch exakt justierte Sensoren und eine zuverlässige Energieversorgung. Die Fraunhofer-Studie zu smarten Produkten zeigt, wie stark die Qualität vernetzter Geräte davon abhängt, ob Hardware, Software und Datenverarbeitung von Anfang an gemeinsam entwickelt werden.

Warum brillante Prototypen im Betrieb scheitern

Zwischen den kontrollierten Laborbedingungen und dem tatsächlichen Alltagsbetrieb klafft eine breite Lücke, die viele Entwickler unterschätzen, weil sich die realen Belastungen schwer vorab vollständig simulieren lassen. Typische Schwachstellen sind:

Sensorik liefert unter realen Umweltbedingungen ungenaue oder driftende Werte

Energieversorgung ist nicht für den dauerhaften Betrieb ausgelegt

Netzwerkverbindungen brechen bei Lastspitzen oder schwachem Empfang zusammen

Datenverarbeitung, die auf eingebetteten Systemen mit begrenzter Rechenleistung nicht funktioniert

Hardware, Sensorik und Datenflüsse als ein System denken

Jeder dieser Punkte verweist auf dieselbe Erkenntnis: Die Grenzen zwischen den Disziplinen sind künstlich. Ein Datenstrom beginnt bei einem physischen Messwert, läuft über ein elektronisches Interface, wird dann verarbeitet und schließlich zurück in eine physische Aktion gewandelt. Fehlt an einer Stelle das Verständnis für die Nachbardisziplin, entstehen Fehlfunktionen – oder, wie man etwa am Beispiel sieht, wie der 3D-Druck unsere Welt verändert – auch völlig neue Fertigungswege, die ohne diese integrierte Betrachtungsweise gar nicht entstehen könnten.

Systemkompetenz als entscheidendes Bindeglied

Moderne Produktentwicklung braucht das Denken über Fachgrenzen hinweg. Nicht der beste Programmierer und nicht die beste Elektronikerin bringen ein vernetztes Gerät zum Erfolg, sondern diejenigen Fachleute, die beide Welten gleichzeitig im Blick behalten können. Sie wissen, welche Rechenlast ein Mikrocontroller stemmt, wie empfindlich Funkverbindungen auf elektromagnetische Störungen reagieren und wo physikalische Grenzen das Produktdesign einschränken.

Wo interdisziplinäre Ingenieure ausgebildet werden

Damit stellt sich die Frage, woher die Menschen kommen, die derart übergreifend arbeiten können. Klassische Studiengänge trennen Informatik und Elektrotechnik oft strikt. Doch das Berufsfeld verlangt zunehmend Spezialisten, die beide Bereiche durchdringen. Studiengänge wie der Bachelor Information Engineering an der TU München vermitteln exakt diese Verbindung von Elektronik, Programmierung und Systemarchitektur. Studierende arbeiten früh an Projekten, in denen sie Sensorik, Datenverarbeitung und Steuerungssoftware gemeinsam entwickeln.

Ein derart breit angelegtes Fundament zahlt sich in der Praxis gleich mehrfach aus, weil es Fachleuten erlaubt, Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen technischen Ebenen frühzeitig zu erkennen. In Entwicklungsabteilungen, Forschungsinstituten und Hightech-Firmen übernehmen diese Ingenieure vielfältige Aufgaben. Sie entwickeln vernetzte Geräte, konzipieren intelligente Steuerungen für die industrielle Fertigung und optimieren die Zusammenarbeit zwischen physischer Hardware und digitalen Services.

Was das für die Produktentwicklung von morgen bedeutet

Der Markt für vernetzte Geräte wächst weiter, und mit diesem Wachstum nimmt zugleich die Komplexität immer weiter zu. Ein Auto trägt heute Hunderte Steuergeräte, ein moderner Operationssaal kombiniert Dutzende miteinander kommunizierende Instrumente, und selbst Haushaltsgeräte sind längst Teil globaler Datennetze. In diesem Umfeld lässt sich ein Produkt kaum noch sinnvoll entwickeln, ohne alle beteiligten Disziplinen von Beginn an zusammenzuführen.

Auch die wirtschaftliche Seite verändert sich. Ein Gerät ist längst nicht mehr mit dem Verkauf abgeschlossen, sondern wird über digitale Dienste, Updates und Datenauswertungen weiter betreut – eine Entwicklung, die sich auch in der wachsenden Bedeutung des Marketing für vernetzte Produkte zeigt. Hersteller, die diese Prozesse technisch sauber aufsetzen, schaffen stabile Kundenbindungen und sichern sich langfristige Umsätze. Wer dagegen Hardware und Software getrennt entwickelt, läuft Gefahr, später teure Nachbesserungen durchführen zu müssen.

Gute Software bleibt wichtig, ist aber nur ein Baustein. Erfolgreiche vernetzte Produkte entstehen genau dort, wo Sensorik, Elektronik, Datenverarbeitung und digitale Dienste von Beginn an als ein System gedacht werden. Diese ganzheitliche Perspektive wird in den kommenden Jahren über die Marktposition vieler Unternehmen entscheiden.