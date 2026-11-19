Schutzkleidung muss im Arbeitsalltag zuverlässig vor Gefahren schützen. Doch ob ein Kleidungsstück diese Aufgabe erfüllt, lässt sich von außen kaum erkennen. Ein Reflexstreifen kann beispielsweise völlig intakt aussehen und trotzdem nur noch wenig Licht zurückwerfen. Auch wie gut ein Stoff Hitze abhält oder elektrische Ladung ableitet, ist mit bloßem Auge nicht zu beurteilen.

Entscheidend sind häufig die verwendeten Materialien und ihre besonderen Eigenschaften. Winzige Glasperlen, spezielle Membranen und leitfähige Fasern übernehmen dabei wichtige Schutzfunktionen. Damit diese zuverlässig wirken, müssen sie bestimmte Anforderungen erfüllen und entsprechende Prüfungen bestehen.

Wie Schutzkleidung vor Hitze schützt

Bei Arbeiten mit hohen Temperaturen muss Schutzkleidung verhindern, dass zu viel Wärme an die Haut gelangt. Dabei kommt es nicht allein auf die Dicke des Stoffes an. Entscheidend sind vor allem die verwendeten Fasern, die Verarbeitung und der Aufbau der einzelnen Materialschichten.

Häufig werden dafür schwer entflammbare Materialien wie Aramidfasern eingesetzt. Sie halten hohen Temperaturen stand und schmelzen nicht wie viele herkömmliche Kunstfasern. Andere Gewebe erhalten durch spezielle Ausrüstungsverfahren flammhemmende Eigenschaften. Diese können jedoch durch häufiges Waschen oder unsachgemäße Pflege beeinträchtigt werden.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Wärmeübertragung. Hitze kann durch direkten Kontakt, Wärmestrahlung oder heiße Luft auf den Körper einwirken. Je nach Einsatzbereich muss die Kleidung deshalb unterschiedliche Belastungen aushalten. Mehrlagige Stoffe können beispielsweise zusätzliche Luftpolster bilden, die den Wärmedurchgang verlangsamen.

Allerdings bedeutet ein hoher Hitzeschutz nicht automatisch einen hohen Tragekomfort. Dichte und schwere Materialien können die Wärmeabgabe des Körpers erschweren. Deshalb müssen Hersteller zwischen Schutzwirkung, Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität abwägen.

Warum Reflexstreifen Licht zurückwerfen

Reflexstreifen sorgen dafür, dass Personen bei Dunkelheit im Scheinwerferlicht besser sichtbar sind. Möglich macht das die sogenannte Retroreflexion. Anders als ein gewöhnlicher Spiegel werfen reflektierende Materialien das Licht weitgehend in Richtung seiner Quelle zurück.

Dafür kommen zwei Technologien zum Einsatz. Winzige Glasperlen brechen das Licht wie kleine Linsen und reflektieren es an ihrer Rückseite. Mikroprismen lenken die Lichtstrahlen dagegen über mehrere rechtwinklig angeordnete Flächen zurück.

Ein ähnliches Prinzip lässt sich in der Natur beobachten: So leuchten Katzenaugen im Dunkeln, weil eine besondere Schicht im Augenhintergrund das einfallende Licht zurückwirft.

Wie Membranen Regen abhalten und Schweiß entweichen lassen

Wer bei Regen im Freien arbeitet, braucht Kleidung, die vor Nässe schützt und gleichzeitig atmungsaktiv ist. Denn wenn Schweiß nicht entweichen kann, sammelt sich Feuchtigkeit unter der Kleidung und der Tragekomfort leidet.

Um das zu verhindern, werden häufig spezielle Membranen zwischen dem Außenstoff und dem Innenfutter eingesetzt. Sie halten Regenwasser ab, lassen aber Wasserdampf nach außen gelangen. Wie gut das funktioniert, wird mit speziellen Prüfverfahren untersucht. Dabei zeigt der sogenannte Wasserdampfdurchgangswiderstand (Ret), wie leicht Feuchtigkeit durch das Material entweichen kann. Je niedriger der Wert, desto atmungsaktiver ist die Kleidung.

Für Regenschutzkleidung gelten außerdem bestimmte Sicherheitsnormen, die unter anderem die Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität bewerten. Je nach Schutzklasse und Außentemperatur kann die empfohlene Tragedauer unterschiedlich ausfallen.

Damit Regen möglichst schon an der Oberfläche abperlt, werden viele Stoffe zusätzlich imprägniert. Dabei können auch PFAS-Chemikalien zum Einsatz kommen. Diese Stoffe sind problematisch, weil sie sich in der Umwelt nur schwer abbauen und sich bestimmte PFAS auch im menschlichen Körper anreichern können.

Warum Schutzkleidung elektrische Ladung ableiten muss

Wo entzündliche Gase oder Stäube vorkommen, können schon kleine elektrische Funken gefährlich werden. Solche Funken können entstehen, wenn sich Kleidung durch Reibung elektrisch auflädt. Spezielle Schutzkleidung soll dieses Risiko verringern. Dafür werden die Stoffe so behandelt, dass sie elektrische Ladung ableiten können, oder mit leitfähigen Fäden versehen. Die Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS 727 legt fest, welche Anforderungen dafür gelten. So muss der elektrische Widerstand des Materials unter einem bestimmten Grenzwert liegen. Diese Eigenschaft muss auch nach dem Waschen erhalten bleiben. Die Kleidung allein reicht jedoch nicht aus. Damit die elektrische Ladung sicher abfließen kann, müssen auch die Schuhe und der Fußboden dafür geeignet sein. In besonders gefährdeten Arbeitsbereichen gelten zusätzliche Sicherheitsregeln. Dort dürfen nur Schuhe verwendet werden, die eine ausreichende Ableitung ermöglichen. In bestimmten explosionsgefährdeten Bereichen ist es außerdem verboten, Kleidung an- oder auszuziehen oder zu wechseln.

Wenn Schutzkleidung mehrere Aufgaben erfüllen muss

Manche Berufe erfordern Kleidung, die gleichzeitig gut sichtbar und schwer entflammbar ist. Dabei können sich die verschiedenen Schutzfunktionen gegenseitig beeinflussen. Fluoreszierende Stoffe enthalten beispielsweise häufig synthetische Fasern, die ihre Schwerentflammbarkeit beeinträchtigen können. Auch Druckknöpfe und Reißverschlüsse müssen bei entsprechender Hitzeschutzkleidung abgedeckt sein, damit Metall keine Wärme direkt zur Haut leitet. Besteht eine Schutzausrüstung aus mehreren Teilen, kann das Kleidungsstück mit der niedrigsten Leistungsklasse den Schutz der gesamten Kombination begrenzen.

Welche Prüfungen für Schutzkleidung vorgeschrieben sind

Die seit dem 21. April 2018 geltende Verordnung (EU) 2016/425 teilt persönliche Schutzausrüstung in drei Risikokategorien ein. Je schwerwiegender die möglichen Folgen eines Versagens sind, desto umfangreicher fallen die vorgeschriebenen Kontrollen aus.

Kategorie I umfasst nur geringfügige Risiken wie heiße Oberflächen bis 50 °C. Der Hersteller bewertet die Konformität selbst.

Kategorie II umfasst alle Risiken, die nicht unter Kategorie I oder III fallen, darunter Warnkleidung. Eine notifizierte Stelle prüft das Baumuster.

Kategorie III betrifft Gefahren, die zum Tod oder zu bleibenden Gesundheitsschäden führen können, etwa extreme Hitze. Neben der Baumusterprüfung ist eine Überwachung der Fertigung vorgeschrieben.

Welche Sicherheitsanforderungen Schutzkleidung erfüllen muss, hängt von den jeweiligen Gefahren am Arbeitsplatz ab. Je nach Art der Schutzausrüstung kann eine PSA Zertifizierung erforderlich sein, um den vorgeschriebenen Schutz nachzuweisen.

Was das CE-Zeichen über die Sicherheit aussagt

Das CE-Zeichen zeigt an, dass der Hersteller die Einhaltung der geltenden europäischen Anforderungen erklärt. Bei Schutzausrüstung der Kategorie III steht daneben eine vierstellige Kennnummer.

Diese kennzeichnet nach Artikel 17 der Verordnung (EU) 2016/425 die Stelle, die die laufende Fertigung überwacht. Sie muss nicht mit der Stelle übereinstimmen, die das Baumuster geprüft hat.

Beim Kauf von Schutzkleidung sollte deshalb zunächst geklärt werden, welche Gefahren am Arbeitsplatz bestehen. Anschließend lässt sich anhand der angegebenen Normen prüfen, ob die Kleidung dafür geeignet ist. Bei Kategorie III gehört auch die Kennnummer neben dem CE-Zeichen zur Kontrolle. Denn selbst geprüfte Schutzkleidung bietet nur dann die notwendige Sicherheit, wenn ihre Eigenschaften zu den tatsächlichen Gefahren am Arbeitsplatz passen.