Wenn der Übergang vom Nierenbecken zum Harnleiter verengt ist, staut sich der Urin zurück in die Niere – Mediziner nennen das eine ureteropelvine Abgangsobstruktion, kurz UPJ-Obstruktion. Dies kann zu Harnstau, Infektionen und einer eingeschränkten Nierenfunktion führen.

Wenn der Übergang vom Nierenbecken zum Harnleiter verengt ist, staut sich der Urin zurück in die Niere – Mediziner nennen das eine ureteropelvine Abgangsobstruktion, kurz UPJ-Obstruktion. Dies kann zu Harnstau, Infektionen und einer eingeschränkten Nierenfunktion führen.

Zwei Verfahren stehen zur Behandlung zur Verfügung: die Pyeloplastik, eine Rekonstruktion des Übergangs, und die endoskopische Behandlung, bei der die Engstelle über ein dünnes Instrument durch die natürlichen Körperwege erweitert wird. Die Pyeloplastik gilt als rekonstruktiver Standard, während die endoskopische Behandlung als weniger invasive Alternative angeboten wird.

Langzeitergebnisse beider Verfahren sind bereits untersucht worden. Vergleichende Daten zu den kurzfristigen perioperativen Ergebnissen aus aktuellen multizentrischen Studien sind jedoch rar. Eine neue retrospektive Studie auf Basis der NSQIP-Datenbank des American College of Surgeons schließt diese Lücke: Sie vergleicht die 30-Tage-Ergebnisse nach endoskopischer UPJ-Behandlung und robotisch assistierter Pyeloplastik bei Erwachsenen.

Die Studie analysierte Fälle aus den Jahren 2022 bis 2024. Endoskopische Fälle wurden über den CPT-Code 52345 identifiziert, robotische Pyeloplastiken über den CPT-Code 50544 mit dem Merkmal „robotisch". Primärer Endpunkt ist ein kombinierter Wert aus allen postoperativen Komplikationen innerhalb von 30 Tagen, ohne Wundkomplikationen. Sekundär werden unter anderem Wiederaufnahmen, Reoperationen, Operationsdauer und Krankenhausverweildauer untersucht.

Multivariable Regressionsmodelle prüfen den Zusammenhang zwischen Operationsverfahren und Ergebnissen unter Berücksichtigung relevanter Kovariaten. Die konkreten Ergebnisse selbst sind in der verfügbaren Vorschau nicht enthalten.