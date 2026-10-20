Wissenswertes zum Thema: Oralchirurgie und Zahnimplantologie

Die Oralchirurgie und die Zahnimplantologie sind wichtige Bereiche der Zahnmedizin. Beides beschäftigt sich mit chirurgischen Eingriffen im Mund- sowie Kieferbereich und auch der Ersatz fehlender Zähne gehört mit dazu. Bei der Oralchirurgie geht es unter anderem darum, Zähne zu entfernen, wenn es nötig ist, Erkrankungen im Mundraum zu behandeln oder operative Eingriffe am Kiefer vorzunehmen.

Implantologie beschäftigt sich dagegen hauptsächlich mit dem Einsetzen von Zahnimplantaten als Ersatz für fehlende Zähne. Beide Bereiche sind zwar eng miteinander verbunden, aber sie unterscheiden sich dennoch bei den Behandlungsschwerpunkten und Zielen. Nachfolgend werden beide Fachgebiete etwas näher beschrieben.

Was ist Zahnimplantologie / Implantologie?

Bei der Implantologie handelt es sich um einen besonders spezialisierten Bereich in der Zahnmedizin. Hier befasst man sich mit dem Ersatz fehlender Zähne durch künstlichen Ersatz, sogenannte Zahnimplantate. Diese Zahnimplantate werden per chirurgischem Eingriff in den Kieferknochen eingefügt. So soll eine stabile Verankerung für den Ersatz von fehlenden Zähnen entstehen.

Neben dem chirurgischen Einsatz von Implantaten umfasst die Implantologie ebenso das Planen und Durchführen von komplexen rehabilitativen Maßnahmen bezüglich der Wiederherstellung der Funktion, Ästhetik sowie Gesundheit des Mundraums.

Was sind die Unterschiede, wenn es um die Fachgebiete Zahnarzt, Implantologe und Kieferorthopäde geht?

Zahnärzte

Bei einem Zahnarzt handelt es sich um einen medizinischen Fachmann, welcher auf die Diagnose, Prävention sowie Behandlung von Zahnkrankheiten und die Mundgesundheit spezialisiert ist. Ein Zahnarzt kann eine Vielzahl von Behandlungen durchführen. Dazu zählen zum Beispiel die Reinigung der Zähne, das Einsetzen von Füllungen sowie auch Zahnextraktionen (das Entfernen eines Zahns durch Heraushebeln mit speziell geformten Zahnzangen und Hebeln unter einer lokalen Anästhesie). Die Zahnextraktion ist der häufigste chirurgische Eingriff in einer Zahnarztpraxis. Meist lassen sich durchgebrochene Zähne mit Hebeln sowie Extraktionszangen ziehen. Ein ausgedehnter operativer Eingriff kann dann entfallen. Aber auch Wurzelkanalbehandlungen und das Thema Zahnersatz gehören zum Aufgabengebiet von Zahnärzten. Grundsätzlich spielen Zahnärzte eine wichtige Rolle, wenn es um das Aufrechterhalten der Mundgesundheit geht. Dazu helfen sie dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen und sie entsprechend zu behandeln.

Implantologen

Implantologen sind Zahnärzte, welche sich auf die Implantologie spezialisiert haben. In diesem Bereich der Zahnmedizin geht es um das Einsetzen von Zahnimplantaten. Bei diesen Implantaten handelt es sich um einen künstlichen Ersatz, der im Kieferknochen verankert wird. So werden fehlende Zähne ersetzt. Als Implantologe benötigt man besondere Kenntnisse sowie Erfahrung in der chirurgischen Arbeit. Auch sollte man sich mit der Nachsorge und Pflege von Zahnimplantaten bestens auskennen.

Kieferorthopäden

Kieferorthopäden sind Zahnärzte, welche sich auf die Diagnose, Prävention als auch Behandlung von Zahn- sowie Kieferfehlstellungen spezialisiert haben. Ein Kieferorthopäde entwirft und implementiert Behandlungspläne. Diese können Zahnspangen, Retainer sowie weitere Geräte beinhalten. Es geht darum, das Passende zu wählen, um Zähne und Kiefer wieder in die korrekte Position zu bringen. Das Ziel ist, die Funktion sowie die Optik eines Gebisses zu verbessern als auch auf lange Sicht hin die orale Gesundheit zu fördern.

Behandlung von Weisheitszähnen

Geht es um Weisheitszähne, können Kieferorthopäden diese beurteilen und bei einem Behandlungsplan berücksichtigen. Aber normalerweise entfernen sie selbst diese Zähne nicht, wenn es nötig wird. Das machen meist Zahnärzte oder Oral- und Kieferchirurgen. Welche Besonderheiten Weisheitszähne mit sich bringen und wann eine Entfernung ratsam ist, fasst unser Überblickartikel Alles über Weisheitszähne zusammen.

Viele Leipziger suchen bei solchen Problemen nach einer Zahnklinik Leipzig, gemeint ist meist eine Praxis mit mehreren Fachbereichen unter einem Dach. So arbeitet zum Beispiel das Zahnzentrum Leipzig MVZ von Dr. Krafft, ein Zahnzentrum mit zwei Standorten: im Zentrum in der Rosa-Luxemburg-Straße 18, wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof, und in Lindenau in der Rietschelstraße 27. Zu den Schwerpunkten gehören Oralchirurgie, Implantologie, mikroskopische Wurzelbehandlungen und ästhetische Zahnmedizin. Wer für die Entfernung eines verlagerten Weisheitszahns einen Kieferchirurg Leipzig sucht, sollte wissen, dass solche Eingriffe genauso zum Fachgebiet der Oralchirurgie gehören. Am Standort Lindenau behandelt Dr. Elisa Krafft als Fachzahnärztin für Oralchirurgie.

Geht es um die Dauer der Weisheitszahnoperation, werden für einen einfachen Eingriff durchschnittlich 10 bis 20 Minuten benötigt. Handelt es sich um teilretinierte Zähne, kann der Eingriff ca. 20 bis 40 Minuten dauern. Und geht es um einen komplexen Fall, sind bis zu 60 Minuten pro Zahn denkbar. Müssen alle vier Weisheitszähne entfernt werden, kann sich die Behandlungszeit entsprechend verlängern. Abhängig ist die Dauer überwiegend von der Anzahl der Zähne, der Form der Wurzeln, von möglichen Entzündungen als auch von der Zahnposition im Kiefer. Und natürlich spielt dazu die Erfahrung des Oralchirurgen eine große Rolle, wenn es um die Effizienz und Schonung geht. Zum Heilungsverlauf kann man sagen, dass nach einer Operation meist für ca. 2 bis 5 Tage Schwellungen auftreten werden. Die Fäden werden nach ca. 7 bis 10 Tagen gezogen. Die Heilung dauert normalerweise ungefähr 2 bis 4 Wochen. Bei schwierigeren Eingriffen kann es natürlich länger dauern.

Wann ist ein Oralchirurg die richtige Anlaufstelle?

Oralchirurgen konzentrieren sich auf oralchirurgische Eingriffe im Bereich der Zähne, der Mundhöhle sowie des Kiefers. Patienten werden zu einem Fachzahnarzt für Oralchirurgie überwiesen, wenn eine Behandlung das Maß einer normalen Zahnbehandlung übersteigt. Zum Beispiel ist das bei verlagerten sowie retinierten Weisheitszähnen, bei entzündeten und vereiterten Wurzelspitzen, bei Zysten, bei frakturierten sowie verlagerten Zähnen, bei Tumoren an der Mundschleimhaut, bei großflächigen Zahnsanierungen in Vollnarkose und bei einer dentalen Implantologie (das Setzen von Zahnimplantaten) der Fall. Fachzahnärzte für Oralchirurgie, wie zum Beispiel am Standort Lindenau des Zahnzentrums Leipzig MVZ, aber auch Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen arbeiten oft eng mit den Fachzahnärzten angrenzender Disziplinen zusammen. Dabei kann es sich dann beispielsweise um Fachzahnärzte der Kieferorthopädie sowie der Parodontologie handeln.

Warum ist die richtige Auswahl eines Implantologen wichtig?

Sich für den richtigen und wirklich guten Implantologen zu entscheiden ist wichtig, da dies erheblichen Einfluss auf die Qualität sowie Langlebigkeit eines zahnärztlichen Implantats haben kann. Zahnimplantate sollen eine fortschrittliche als auch eine dauerhafte Lösung für den Ersatz fehlender Zähne sein. Sie verbessern das ästhetische Erscheinungsbild und erhalten sowie fördern ebenfalls die Funktionalität eines Gebisses. Eine kleine chirurgische Komponente, welche im Kieferknochen verankert wird, ist der Ersatz für die Wurzel eines verlorenen Zahns. Später wird sie mit einer Krone versehen, welche dann den sichtbaren Teil eines Zahns darstellt. Da auch die Implantologie ein spezialisiertes Feld der Zahnmedizin darstellt, sind umfassende Kenntnisse im Bereich Planung, für die chirurgische Durchführung sowie für die spätere Pflege eines implantatgetragenen Zahnersatzes erforderlich. Aufgrund der Komplexität sowie der unmittelbaren Auswirkungen auf die Gesundheit ist es sehr wichtig, einen qualifizierten als auch erfahrenen Implantologen auszusuchen. So sollte ein guter Implantologe über entsprechende Qualifikationen und nachweisbare Erfahrung verfügen. Diese sind wichtige Anhaltspunkte für seine Fachkompetenz und die Orientierung an anerkannten medizinischen Standards.

Auch ist grundsätzlich eine fortlaufende Weiterbildung wichtig, da sich die Zahnmedizin, besonders auch die Implantologie, ständig durch neue Technologien, Materialien sowie Methoden weiterentwickelt.