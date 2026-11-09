Applaus in Mainz: Zwei Wissenschaftskommunikatoren kämpfen fürs Klima – und werden dafür geehrt

Ein Saal an der Universität Mainz, zwei Namen: Ralph Caspers und Sara Schurmann. Beide haben den GutenbergZukunftsAward 2026 erhalten – eine Auszeichnung der Universität Mainz, die ihr Engagement in der Wissenschaftskommunikation würdigt. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Ein Saal an der Universität Mainz, zwei Namen: Ralph Caspers und Sara Schurmann. Beide haben den GutenbergZukunftsAward 2026 erhalten – eine Auszeichnung der Universität Mainz, die ihr Engagement in der Wissenschaftskommunikation würdigt. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Die Preisverleihung fand an der Universität Mainz statt. Wer den Abend verpasst hat, kann die Aufzeichnung nachholen: Die Universität Mainz hat das gesamte Event auf YouTube veröffentlicht.

Zu den Details des Preises – etwa zur genauen Begründung der Jury, einem möglichen Preisgeld oder der Zusammensetzung des Gremiums – liegen bislang keine weiteren Informationen vor. Bekannt ist aber, worum es im Kern geht: Wissenschaftskommunikation soll damit gestärkt werden.