Hummelähnliche Insektenart nach 150 Jahren in Frankreich wiederentdeckt

Im Raum Paris wurde eine hummelähnliche Insektenart gesichtet, die in Frankreich seit etwa 150 Jahren nicht mehr nachgewiesen worden war. Der Fund verweist laut Forschenden auf ein grundlegendes Problem in der Biodiversitätsforschung: Die meisten Arten weltweit sind noch nicht formell beschrieben worden, und viele…

Im Raum Paris wurde eine hummelähnliche Insektenart gesichtet, die in Frankreich seit etwa 150 Jahren nicht mehr nachgewiesen worden war. Der Fund verweist laut Forschenden auf ein grundlegendes Problem in der Biodiversitätsforschung: Die meisten Arten weltweit sind noch nicht formell beschrieben worden, und viele bereits bekannte Arten wurden nie ausreichend untersucht oder bewertet.

Forschende betonen, dass die Wiederentdeckung der Insektenart symptomatisch für ein größeres Problem ist. Die Wissenschaft weiß schlicht nicht, was sie nicht weiß. Während der Pariser Fund Anlass zur Hoffnung geben könnte, zeigt er gleichzeitig, wie dünn die Datenlage selbst bei bekannten Arten ist.

Neue Werkzeuge in der Biodiversitätsforschung setzen auf DNA-basierte Methoden, groß angelegte Datenbanken und die Einbindung von Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftlern ein. Plattformen ermöglichen es Laien, Artenfunde zu melden und zu dokumentieren. Diese Beobachtungen tragen dazu bei, Verbreitungsmuster zu erfassen und verschollene Arten wiederzuentdecken.

Doch trotz dieser technologischen Fortschritte bleiben die Grenzen eng gesteckt. DNA-Werkzeuge sind nur dann aussagekräftig, wenn Referenzdaten für den Abgleich existieren. Fehlen genetische Daten bekannter Arten in den Datenbanken, können Forschende viele Funde nicht eindeutig bestätigen. Die Referenzdaten sind somit der Engpass des gesamten Systems.

Die Lücken in der Artenkenntnis haben konkrete Folgen: Internationale Biodiversitätsziele hängen direkt von verlässlichen Basisdaten ab. Der Fund im Raum Paris zeigt, dass selbst in einer der am besten erforschten Regionen Europas grundlegende Wissenslücken bestehen.