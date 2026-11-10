Juckreiz, Durchfall, Ohrentzündung: Wenn das Futter krank macht

Juckreiz, Durchfall oder immer wiederkehrende Ohrentzündungen belasten Hund und Halter gleichermaßen. Oft liegt die Ursache dabei nicht auf der Hand. Wenn Sie vermuten, dass das Futter dahintersteckt, sollten Sie die Zusammensetzung prüfen und die Reaktionen Ihres Hundes genau beobachten.

Gereizte Haut muss nicht gleich eine Allergie bedeuten und doch taucht der Begriff hypoallergenes Hundefutter in diesem Zusammenhang häufig auf. Was verbirgt sich dahinter und was lässt sich damit tatsächlich erreichen?

Symptome, die auf das Futter hindeuten können

Juckreiz ist das am häufigsten beschriebene Hautsymptom bei Futtermittelallergien. Bei Hunden betrifft er oft Kopf, Ohren, Pfoten und Bauch. Hinzu kommen wiederkehrende Ohrentzündungen sowie Beschwerden im Verdauungstrakt wie Durchfall oder Erbrechen. Laut dem MSD Veterinary Manual sind Magen-Darm-Beschwerden eine sehr häufige Begleiterscheinung der Hautsymptome.

Juckreiz kann allerdings viele unterschiedliche Auslöser haben – Umweltallergien, etwa gegen Pollen, sowie Flöhe oder Milben können ähnliche Beschwerden auslösen. Bei Futtermittelallergien treten zudem häufig Hautinfektionen als Folge auf, die das klinische Bild zusätzlich verändern. Bluttests und Hauttests reichen für sich genommen nicht aus, um die Ursache sicher zu benennen.

Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen Allergie und Unverträglichkeit. Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem auf einen eigentlich harmlosen Stoff. Eine Unverträglichkeit beruht dagegen etwa auf einem Enzymmangel oder einer Stoffwechselstörung und hat keine immunologische Ursache. Beide Fälle zu trennen, hilft bei der Einordnung der Symptome.

Die Eliminationsdiät als Diagnoseweg

Als Referenzmethode gilt die Eliminationsdiät. Der Hund erhält dabei über einen festgelegten Zeitraum ausschließlich Futter mit Eiweißquellen, die er bisher nicht bekommen hat, oder mit stark hydrolysierten Proteinen. Dabei werden die Eiweiße so stark zerkleinert, dass das Immunsystem sie kaum noch als Allergen erkennt. Bessern sich die Beschwerden, werden die früheren Zutaten nacheinander wieder hinzugefügt. Treten die Symptome danach erneut auf, gilt die Futtermittelallergie als bestätigt.

Entscheidend ist die konsequente Durchführung über mindestens acht, besser zehn Wochen, denn so lassen sich bei den meisten betroffenen Hunden Futtermittelallergien diagnostizieren. In dieser Zeit zählen auch Leckerlis, Kauartikel und aromatisierte Medikamente zum Futter. Schon kleine Ausnahmen können das Ergebnis verfälschen.

Eine solche Diät sollte tierärztlich begleitet werden. So lassen sich Mangelerscheinungen vermeiden und mögliche Begleiterkrankungen berücksichtigen. Auch die Auswahl eines geeigneten Futters gehört in fachkundige Hände.

Hypoallergen heißt nicht automatisch sicher

Die Bezeichnung hypoallergen auf einer Verpackung ist eine Herstellerangabe. Ob ein bestimmter Hund das Futter verträgt, lässt sich daraus nicht ablesen, es kommt auf die tatsächlich enthaltenen Proteine und die Reaktion des einzelnen Tieres an.

Die Stiftung Warentest hat Hundefutter auf Insektenbasis geprüft und festgestellt, dass die Angabe hypoallergen bei einigen Produkten nicht zutrifft. Auch Insekten können eine Allergie auslösen, wie andere tierische oder pflanzliche Eiweiße auch. Ein Hund kann also im Laufe seines Lebens auch auf eine seltene Proteinquelle reagieren.

Kreuzreaktionen zwischen verschiedenen Fleischsorten sind ebenfalls möglich. Es wird deshalb geraten, für die Diät keine Sorte zu wählen, die dem bisherigen Futter stark ähnelt, etwa Lamm nachdem Rind gefüttert wurde. Wie relevant dieser Effekt in der Praxis ist, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Eine klare Zutatenliste ist daher aussagekräftiger als jede Werbeaussage.

Worauf Hundebesitzer im Alltag achten sollten

Im Alltag sollte man sich genauer ansehen, was der Hund alles frisst. Leckerlis sowie aromatisierte oder kaubare Präparate und Gelatinekapseln enthalten oft tierische Proteine, etwa von Rind oder Schwein, die die Diagnose beeinträchtigen können. Häufig lässt sich auch auf Alternativen ohne diese Zusätze ausweichen.

Während der Diät sollte die Fütterung im Haushalt klar geregelt sein. Entweder bekommt der betroffene Hund sein Futter getrennt von den anderen Tieren oder alle Tiere erhalten dieselbe Kost. Auch ein gemeinsamer Wassernapf kann zu Kreuzkontamination führen.

Ein Symptomtagebuch hilft dabei, Veränderungen über mehrere Wochen festzuhalten. Notieren Sie Datum, Stärke des Juckreizes und Stellen, an denen sich der Hund kratzt oder leckt. Videos sind ebenfalls hilfreich und es sollten auch Veränderungen im Wesen protokolliert werden.

Hypoallergenes Hundefutter kann bei einer nachgewiesenen Futtermittelallergie ein sinnvoller Baustein sein. Es ersetzt jedoch weder die Diagnose noch die Abstimmung mit dem Tierarzt. Anhaltender Juckreiz, Durchfall oder Ohrenprobleme sollten deshalb früh abgeklärt werden, denn ähnliche Symptome können viele unterschiedliche Ursachen haben.