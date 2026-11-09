Calcium gegen Blutungen nach der Geburt? Was eine neue Genstudie wirklich zeigt
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Calcium gegen Blutungen nach der Geburt? Was eine neue Genstudie wirklich zeigt

Bild: Israel Defense Forces / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Könnte ein höherer Calciumspiegel das Risiko für Blutungen nach der Geburt senken? Eine neue genetische Studie deutet darauf hin – aber mit wichtigen Einschränkungen. Die Hauptanalyse ergab ein um etwa 11 Prozent niedrigeres Blutungsrisiko bei Menschen mit genetisch bedingt höherem Calciumspiegel. Doch zwei zusätzliche, robustere Rechenverfahren bestätigten diesen Effekt nicht. Die Forschenden sprechen deshalb nur von einem „möglichen" Zusammenhang – nicht von einem gesicherten Befund.

Könnte ein höherer Calciumspiegel das Risiko für Blutungen nach der Geburt senken? Eine neue genetische Studie deutet darauf hin – aber mit wichtigen Einschränkungen. Die Hauptanalyse ergab ein um etwa 11 Prozent niedrigeres Blutungsrisiko bei Menschen mit genetisch bedingt höherem Calciumspiegel. Doch zwei zusätzliche, robustere Rechenverfahren bestätigten diesen Effekt nicht. Die Forschenden sprechen deshalb nur von einem „möglichen" Zusammenhang – nicht von einem gesicherten Befund.

Die Studie nutzte die sogenannte Mendelian-Randomisation, ein Verfahren, das genetische Varianten statt klassischer Beobachtungen einsetzt. Für Calcium wurden 104 genetische Marker und für Vitamin D 117 Marker als Hilfsvariablen herangezogen. Die Daten zu Blutungen nach der Geburt stammen aus dem FinnGen-Konsortium in der Version R10.

Die Forschenden rechneten ihre Daten mit drei unterschiedlichen Methoden durch: Die Hauptmethode (IVW) ergab eine Odds Ratio von 0,89 (Unsicherheitsbereich 0,80–0,99). Die beiden robusteren Verfahren MR-Egger und gewichteter Median zeigten zwar ähnliche Werte (beide 0,89 bzw. 0,90), aber mit deutlich breiteren Unsicherheitsbereichen, die jeweils den Wert 1 einschließen – was bedeutet, dass ein Effekt statistisch nicht gesichert ist.

Zusatzprüfungen fanden keine Hinweise auf versteckte Störungen oder Verfälschungen durch einzelne genetische Marker. Für Vitamin D in der Form 25-Hydroxyvitamin D fand sich kein signifikanter Zusammenhang mit dem Blutungsrisiko.

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