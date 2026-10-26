Wie eine Maispflanze ihren Feind ins eigene Haus lässt

Stellen Sie sich vor, ein Einbrecher versteckt sein Werkzeug in einem Paket, das nur der Hausbesitzer selbst öffnen kann. Sobald die Tür aufgeht, liegt der Dietrich bereit – und der Einbruch beginnt. Genau diesen Trick wendet der Pilz Ustilago maydis an, wenn er Maispflanzen befällt. Er schmuggelt ein…

Stellen Sie sich vor, ein Einbrecher versteckt sein Werkzeug in einem Paket, das nur der Hausbesitzer selbst öffnen kann. Sobald die Tür aufgeht, liegt der Dietrich bereit – und der Einbruch beginnt. Genau diesen Trick wendet der Pilz Ustilago maydis an, wenn er Maispflanzen befällt. Er schmuggelt ein verschlüsseltes Signal ins Pflanzengewebe, das erst durch Enzyme der Pflanze selbst entschlüsselt wird. Die Pflanze hilft dem Eindringling unwissentlich, sie zu infizieren.

Ein Forscherteam um Dr. Florian Altegoer von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat diesen molekularen Mechanismus jetzt entschlüsselt und in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Die Arbeit zeigt erstmals im Detail, wie ein Pilz erkennt, dass er erfolgreich ins Innere seiner Wirtspflanze eingedrungen ist – und wie er diese Information nutzt, um sein Wachstum anzukurbeln. Die Entdeckung könnte langfristig neue Wege eröffnen, um Pilzerkrankungen bei Nutzpflanzen gezielt zu bekämpfen.

Ustilago maydis verursacht den sogenannten Maisbeulenbrand, eine Krankheit, die große Wucherungen – sogenannte Brandgallen – auf Maispflanzen erzeugt, besonders auf den Kolben. In diesen Gallen bildet der Pilz seine Sporen. Für die Landwirtschaft bedeutet das Ernteausfälle; in einigen Regionen Mexikos und Mittelamerikas gelten die jungen Gallen allerdings als Delikatesse und werden unter dem Namen Huitlacoche gehandelt.

Damit eine Infektion gelingt, muss der Pilz in das Pflanzengewebe eindringen und das Wachstum seines Wirts manipulieren. Doch wie erkennt er, dass er die Barriere der Pflanzenoberfläche durchbrochen hat? Genau diese Frage stand im Zentrum der Düsseldorfer Studie, an der auch Wissenschaftler der Universität Göttingen, der North Carolina State University und des Imperial College London beteiligt waren.

Ein Rezeptor als Wachposten

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht ein Protein namens Gpe1, ein Rezeptor in der Zellmembran des Pilzes. Rezeptoren sind molekulare Schaltstellen: Sie erkennen bestimmte Signalmoleküle – sogenannte Liganden – und lösen daraufhin Reaktionen im Inneren der Zelle aus. Das Prinzip ähnelt einem Schloss, das nur auf einen bestimmten Schlüssel reagiert.

Gpe1 gehört zur Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, kurz GPCRs. Diese Proteinfamilie ist aus der Humanmedizin gut bekannt: Viele Medikamente, von Betablockern bis zu Antihistaminika, wirken über solche Rezeptoren. Bei Pilzen dagegen waren GPCRs bisher weit weniger erforscht.

Altegoer und sein Team identifizierten Gpe1 als einen bislang unbekannten pilzlichen GPCR und entdeckten einen ungewöhnlichen Aktivierungsmechanismus. Während einer Infektion scheidet der Pilz ein Protein namens Pit2 in seine unmittelbare Umgebung aus. In Pit2 ist ein kurzes Peptid – eine kleine Kette von Aminosäuren – verborgen. Sobald der Pilz in das Pflanzengewebe eindringt, spalten Enzyme der Pflanze das Protein Pit2 und setzen das Peptid frei. Dieses aktiviert dann den Rezeptor Gpe1.

Pandoras Büchse im Molekülformat

Gabriel Mendoza-Rojas, Erstautor der Studie und Mitglied von Altegoers Arbeitsgruppe, beschreibt das System in einer bildhaften Metapher: „Das Peptid ist in Pit2 verborgen wie ein Schatz in einer Truhe, die nur pflanzliche Enzyme öffnen können. Das Öffnen dieser Truhe gleicht jedoch eher dem Öffnen der Büchse der Pandora: Es setzt ein Signal frei, das dem Pilz nützt – auf Kosten der Pflanze."

Sobald Gpe1 aktiviert wird, fördert das Signal das Wachstum des Pilzes. Die Forscher stellten fest, dass sich der Zellzyklus – also die Zeit, die eine Pilzzelle braucht, um sich zu teilen – deutlich verkürzt. Außerdem beobachteten sie die Produktion eines Proteins namens Clp1, eines Zellzyklus-Regulators, der mit dem Wiedereinsetzen der Zellteilung nach dem Eindringen in den Wirt in Verbindung steht.

„Unsere Arbeit stellt eine mechanistische Verbindung her zwischen dem Wahrnehmen der Wirtsumgebung und dem Wiederaufnehmen der Pilzvermehrung nach dem Eindringen", sagt Altegoer. Anders ausgedrückt: Der Pilz hat einen Sensor entwickelt, der ihm sagt: „Du bist drin – jetzt kannst du loslegen."

Eine gemeinsame Evolution

Besonders bemerkenswert ist das System aus evolutionärer Sicht. Die Forscher fanden Hinweise darauf, dass Gpe1 und Pit2 gemeinsam evolviert sind – der Rezeptor und das Signalprotein scheinen eng aufeinander abgestimmt zu sein. Das bedeutet: Der Pilz hat nicht einfach ein zufälliges Molekül aus seiner Umgebung als Signal genutzt, sondern ein maßgeschneidertes System entwickelt, bei dem Schlüssel und Schloss perfekt zusammenpassen.

Diese molekulare Choreografie wirft die Frage auf, wie verbreitet solche Signalsysteme unter Pilzen sind. Altegoer und sein Team planen bereits Folgestudien: „Wir wollen herausfinden, ob andere Pilze vergleichbare Rezeptoren nutzen, um ihre Umgebung wahrzunehmen und ihr Wachstum anzupassen."

Was bedeutet das für die Landwirtschaft?

Die Erkenntnisse könnten langfristig praktische Bedeutung gewinnen. GPCRs sind eine bedeutende Familie zellulärer Signalproteine, und ein besseres Verständnis pilzlicher GPCRs könnte neue Möglichkeiten eröffnen, das Wachstum pathogener Pilze gezielt zu beeinflussen.

Konkret: Wenn man den Rezeptor Gpe1 blockieren oder das Signalpeptid abfangen könnte, bevor es den Rezeptor aktiviert, würde der Pilz nicht „merken", dass er ins Pflanzeninnere eingedrungen ist. Ohne dieses Signal könnte er seine Vermehrung nicht starten – und die Infektion würde ins Stocken geraten.

Solche Ansätze wären besonders interessant, weil sie spezifisch auf den Pilz zielen und nicht die Pflanze selbst betreffen. Herkömmliche Fungizide wirken oft breit und können auch nützliche Pilze schädigen oder Resistenzen fördern. Ein Wirkstoff, der gezielt einen pilzspezifischen Rezeptor blockiert, wäre präziser – ähnlich wie moderne Krebsmedikamente, die gezielt Signalwege in Tumorzellen unterbrechen.

Allerdings ist der Weg von der Grundlagenforschung zur Anwendung weit. Zunächst müssen die Forscher klären, ob ähnliche Rezeptorsysteme auch bei anderen pflanzenpathogenen Pilzen vorkommen. Wenn ja, könnte das Prinzip auf ein breiteres Spektrum von Krankheiten anwendbar sein – von Getreiderosten über Mehltau bis zu Pilzinfektionen bei Obst und Gemüse.

Die Ironie der Biologie

Was die Entdeckung so faszinierend macht, ist die Eleganz und Ironie des Systems. Der Pilz nutzt die Pflanze nicht nur als Nahrungsquelle und Lebensraum, sondern lässt sie auch noch das Signal produzieren, das seine Invasion einleitet. Die Pflanze schneidet das versteckte Peptid aus Pit2 heraus – und öffnet damit unwissentlich die Tür für ihren eigenen Untergang.

Diese molekulare List zeigt, wie verfeinert die Strategien von Pathogenen sein können. Evolution ist kein fairer Kampf, sondern ein Wettrüsten voller Täuschungen, Tricks und Gegenmaßnahmen. Während Pflanzen Abwehrsysteme entwickeln – von mechanischen Barrieren über toxische Substanzen bis zu Immunreaktionen –, entwickeln Pilze immer raffiniertere Wege, diese Verteidigungen zu umgehen oder sogar gegen die Pflanze zu wenden.

Die Düsseldorfer Studie liefert ein Lehrstück über diese Ko-Evolution. Sie zeigt, dass Pathogene nicht einfach Eindringlinge sind, die mit roher Gewalt angreifen. Sie sind hochspezialisierte Organismen, die ihre Wirte auf molekularer Ebene ausspionieren und manipulieren – mit Werkzeugen, die über Jahrmillionen geschliffen wurden.

Ob die Erkenntnisse tatsächlich zu neuen Pflanzenschutzmitteln führen, wird sich zeigen. Doch selbst wenn nicht: Die Forschung erweitert unser Verständnis davon, wie komplex und raffiniert die Interaktionen zwischen Organismen sind – und wie viel wir noch nicht über die unsichtbare Welt der Mikroben wissen, die unsere Nahrungsmittelproduktion bedrohen oder bereichern.